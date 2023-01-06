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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 303304305306>
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:57

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:їдуть понаїхи в США а не в Китай
в Канаду тоже едут, а там полярный круг, снега выше крыши, балду не попинаешь.

Може тому що там не давлять танками тисячі молодих людей, які хочуть свободи

Бидося, когда это тебя давили танками? Свобода в головах.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:59

  flyman написав:Думаю, що в США я би давно був би доларовим мультімільонером.

Спочатку заплати податки з продажу тих акцій - побачиш яким доларовим "мультімільонером" станеш :D.[/quote]

https://www.financialsamurai.com/achieving-financial-independence-on-a-modest-income/

з.і.
колишній адитор із великої четвірки мав би знати, коли, як і з чого платиться податок[/quote]
З продажу акцій для мільйону кешу - податок платиться дурнику. Чи ти хочеш бути віртуальним мільйонером?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:01

  vitaliian написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:попробуй читать не только vitaliian но и другие книги

Далі цитата, з тої ж книжки:

В работе «Азиатские мега-тенденции» (Megatrends Asia), где обсуждается ситуация в основном за пределами Китая, Джон Найсбит (John Naisbitt) перечисляет самые важные личностные ценности жителя Азии в следующем порядке: "упорная работа, уважительное отношение к обучению, самодисциплина, уверенность в себе и честность".

Тільки чомусь їдуть понаїхи в США а не в Китай.

Молодец, там же кстати ответы почему вся передовая электроника (оптика, жёсткие диски) собирается в Азии. Ранее я смотрел видео про китайские школы и был очень удивлен их прогрессивностью. Если найду выложу.

Та ясно, що автор веде до висновку, що долару і Америці кирдик, а Китай буде правити світом.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:01

Re: Еміграція, заробітчанство

andrijk777 написав:
  rjkz написав:1. Не равняйте американских пенсионеров с украинскими. Они в 70 лет многие как наши в 55-60. И работают многие. Знакомый водитель автобуса только прошлой осенью вышел на пенсию в 75 лет. Не хотел уходить - ему его работа очень нравится. Он на одном месте 26 лет отработал. Это не рейсовый автобус. Но сказал, что "надо уходить вовремя". Бодрый как 2 меня. Да и другие тоже.

75-річний водій автобуса! Офігеть...
Трудоголіки вони все-таки. А може роботи у них легша(організованіша).
Хоча думаю у нас(в Україні) те ж таке буде років через 20-30. Особливо враховуючи нашу демографічну ситуацію. :D
Ну, там в 75 у людей і здоров'я краще, ніж тут в такому віці. Родичі емігрували в Канаду вже у поважному віці, і теж ще працювали, навіть коли вже було сильно за 70.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:02

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliian написав:
  flyman написав:
  vitaliian написав:попробуй читать не только vitaliian но и другие книги

Далі цитата, з тої ж книжки:

В работе «Азиатские мега-тенденции» (Megatrends Asia), где обсуждается ситуация в основном за пределами Китая, Джон Найсбит (John Naisbitt) перечисляет самые важные личностные ценности жителя Азии в следующем порядке: "упорная работа, уважительное отношение к обучению, самодисциплина, уверенность в себе и честность".

Тільки чомусь їдуть понаїхи в США а не в Китай.

Молодец, там же кстати ответы почему вся передовая электроника (оптика, жёсткие диски) собирается в Азии. Ранее я смотрел видео про китайские школы и был очень удивлен их прогрессивностью. Если найду выложу.
Китай дуже різний. Центральний і південно-східний - то різні цивілізації і епохи.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:03

  flyman написав:Та ясно, що автор веде до висновку, що долару і Америці кирдик, а Китай буде правити світом
не притягивай свои шаблоны за уши, там нет таких выводов. про США тоже много хорошего написано.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 06 січ, 2023 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:03

  BIGor написав:З продажу акцій для мільйону кешу - податок платиться дурнику. Чи ти хочеш бути віртуальним мільйонером?

розумнику, а для чого тримати кеш "який поїдає інфляція", як кажуть: "чув грім та на знав звідки він"... "угадав всі букви, але не зміг назвати слово"
  rjkz написав:2. А почему нет?
Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке?
Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются.
Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.

в тебе лям в акціях, як і в середньому ростуть 7% щороку,
середня інфляція 3%, тобто 3% реінвестуєш, 4% знімаєш собі.
з тих 4% платиш податки (хай 25%), отже
з ляма 4% це 40 000 у.е., тобто чистими 30 000 у.е., на життя крім CA та NY достатньо.

І перпетум мобілє далі на акціях.

Якщо в акціях два ляма, то щорічний чистий дохід 60куе, що більше чим середньопересіченого піндосянина.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 06 січ, 2023 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:03

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliian написав:
  flyman написав:Може тому що там не давлять танками тисячі молодих людей, які хочуть свободи

Бидося, когда это тебя давили танками? Свобода в головах.
То він мабуть про Китай, там таке було неодноразово
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:05

  Faceless написав:він мабуть про Китай, там таке було неодноразово
тем удивительнее, Китай авторитарная страна, откуда такие экономические успехи. А смотришь про их школу, у нас такая атмосфера только по праздникам, дети у нас зашуганные, эмоции проявлять на уроках почти запрещено, все запрещено кроме указаний учителя.

Помните культовый фильм "каникулы Петрова и Васечкина" его не хотели выпускать из-за... Слишком фривольного поведения детей в кадре. Дети должны ходить строем как в армии или на зоне.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 06 січ, 2023 13:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:06

  flyman написав:
  BIGor написав:З продажу акцій для мільйону кешу - податок платиться дурнику. Чи ти хочеш бути віртуальним мільйонером?

розумнику, а для чого тримати кеш "який поїдає інфляція", як кажуть: "чув грім та на знав звідки він"... "угадав всі букви, але не зміг назвати слово"

В кризу треба заходити з кешем, тому що де там твої акції, біток чи кавалірки? Сильно "подорожчали"?
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