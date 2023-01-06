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#<1 ... 303304305306> Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:57 flyman написав: vitaliian написав: flyman написав: їдуть понаїхи в США а не в Китай їдуть понаїхи в США а не в Китай в Канаду тоже едут, а там полярный круг, снега выше крыши, балду не попинаешь. в Канаду тоже едут, а там полярный круг, снега выше крыши, балду не попинаешь.

Може тому що там не давлять танками тисячі молодих людей, які хочуть свободи Може тому що там не давлять танками тисячі молодих людей, які хочуть свободи

Бидося, когда это тебя давили танками? Свобода в головах. Бидося, когда это тебя давили танками? Свобода в головах. vitaliian

Повідомлень: 16051 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2951 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 12:59 flyman написав: Думаю, що в США я би давно був би доларовим мультімільонером. Думаю, що в США я би давно

Спочатку заплати податки з продажу тих акцій - побачиш яким доларовим "мультімільонером" станеш .[/quote]



https://www.financialsamurai.com/achieving-financial-independence-on-a-modest-income/



з.і.

колишній адитор із великої четвірки мав би знати, коли, як і з чого платиться податок[/quote]

З продажу акцій для мільйону кешу - податок платиться дурнику. Чи ти хочеш бути віртуальним мільйонером? Спочатку заплати податки з продажу тих акцій - побачиш яким доларовим "мультімільонером" станеш.[/quote]з.і.колишній адитор із великої четвірки мав би знати, коли, як і з чого платиться податок[/quote]З продажу акцій для мільйону кешу - податок платиться дурнику. Чи ти хочеш бути віртуальним мільйонером? BIGor

Повідомлень: 7165 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1092 раз. Подякували: 1507 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:01 vitaliian написав: flyman написав: vitaliian написав: попробуй читать не только vitaliian но и другие книги попробуй читать не только vitaliian но и другие книги

Далі цитата, з тої ж книжки:



В работе «Азиатские мега-тенденции» (Megatrends Asia), где обсуждается ситуация в основном за пределами Китая, Джон Найсбит (John Naisbitt) перечисляет самые важные личностные ценности жителя Азии в следующем порядке: "упорная работа, уважительное отношение к обучению, самодисциплина, уверенность в себе и честность".



Тільки чомусь їдуть понаїхи в США а не в Китай. Далі цитата, з тої ж книжки:В работе «Азиатские мега-тенденции» (Megatrends Asia), где обсуждается ситуация в основном за пределами Китая, Джон Найсбит (John Naisbitt) перечисляет самые важные личностные ценности жителя Азии в следующем порядке: "упорная работа, уважительное отношение к обучению, самодисциплина, уверенность в себе и честность".Тільки чомусь їдуть понаїхи в США а не в Китай.

Молодец, там же кстати ответы почему вся передовая электроника (оптика, жёсткие диски) собирается в Азии. Ранее я смотрел видео про китайские школы и был очень удивлен их прогрессивностью. Если найду выложу. Молодец, там же кстати ответы почему вся передовая электроника (оптика, жёсткие диски) собирается в Азии. Ранее я смотрел видео про китайские школы и был очень удивлен их прогрессивностью. Если найду выложу.

Та ясно, що автор веде до висновку, що долару і Америці кирдик, а Китай буде правити світом. Та ясно, що автор веде до висновку, що долару і Америці кирдик, а Китай буде правити світом. flyman

Повідомлень: 30314 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:01 Re: Еміграція, заробітчанство andrijk777 написав: rjkz написав: 1. Не равняйте американских пенсионеров с украинскими. Они в 70 лет многие как наши в 55-60. И работают многие. Знакомый водитель автобуса только прошлой осенью вышел на пенсию в 75 лет. Не хотел уходить - ему его работа очень нравится. Он на одном месте 26 лет отработал. Это не рейсовый автобус. Но сказал, что "надо уходить вовремя". Бодрый как 2 меня. Да и другие тоже. 1. Не равняйте американских пенсионеров с украинскими. Они в 70 лет многие как наши в 55-60. И работают многие. Знакомый водитель автобуса только прошлой осенью вышел на пенсию в 75 лет. Не хотел уходить - ему его работа очень нравится. Он на одном месте 26 лет отработал. Это не рейсовый автобус. Но сказал, что "надо уходить вовремя". Бодрый как 2 меня. Да и другие тоже.

75-річний водій автобуса! Офігеть...

Трудоголіки вони все-таки. А може роботи у них легша(організованіша).

Хоча думаю у нас(в Україні) те ж таке буде років через 20-30. Особливо враховуючи нашу демографічну ситуацію. 75-річний водій автобуса! Офігеть...Трудоголіки вони все-таки. А може роботи у них легша(організованіша).Хоча думаю у нас(в Україні) те ж таке буде років через 20-30. Особливо враховуючи нашу демографічну ситуацію. Ну, там в 75 у людей і здоров'я краще, ніж тут в такому віці. Родичі емігрували в Канаду вже у поважному віці, і теж ще працювали, навіть коли вже було сильно за 70. Ну, там в 75 у людей і здоров'я краще, ніж тут в такому віці. Родичі емігрували в Канаду вже у поважному віці, і теж ще працювали, навіть коли вже було сильно за 70. Faceless

Модератор Повідомлень: 32541 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1360 раз. Подякували: 7666 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:02 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliian написав: flyman написав: vitaliian написав: попробуй читать не только vitaliian но и другие книги попробуй читать не только vitaliian но и другие книги

Далі цитата, з тої ж книжки:



В работе «Азиатские мега-тенденции» (Megatrends Asia), где обсуждается ситуация в основном за пределами Китая, Джон Найсбит (John Naisbitt) перечисляет самые важные личностные ценности жителя Азии в следующем порядке: "упорная работа, уважительное отношение к обучению, самодисциплина, уверенность в себе и честность".



Тільки чомусь їдуть понаїхи в США а не в Китай. Далі цитата, з тої ж книжки:В работе «Азиатские мега-тенденции» (Megatrends Asia), где обсуждается ситуация в основном за пределами Китая, Джон Найсбит (John Naisbitt) перечисляет самые важные личностные ценности жителя Азии в следующем порядке: "упорная работа, уважительное отношение к обучению, самодисциплина, уверенность в себе и честность".Тільки чомусь їдуть понаїхи в США а не в Китай.

Молодец, там же кстати ответы почему вся передовая электроника (оптика, жёсткие диски) собирается в Азии. Ранее я смотрел видео про китайские школы и был очень удивлен их прогрессивностью. Если найду выложу.

Молодец, там же кстати ответы почему вся передовая электроника (оптика, жёсткие диски) собирается в Азии. Ранее я смотрел видео про китайские школы и был очень удивлен их прогрессивностью. Если найду выложу. Китай дуже різний. Центральний і південно-східний - то різні цивілізації і епохи. Китай дуже різний. Центральний і південно-східний - то різні цивілізації і епохи. Faceless

Модератор Повідомлень: 32541 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1360 раз. Подякували: 7666 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:03 flyman написав: Та ясно, що автор веде до висновку, що долару і Америці кирдик, а Китай буде правити світом Та ясно, що автор веде до висновку, що долару і Америці кирдик, а Китай буде правити світом не притягивай свои шаблоны за уши, там нет таких выводов. про США тоже много хорошего написано. не притягивай свои шаблоны за уши, там нет таких выводов. про США тоже много хорошего написано. Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 06 січ, 2023 13:03, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 16051 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2951 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:03 BIGor написав: З продажу акцій для мільйону кешу - податок платиться дурнику. Чи ти хочеш бути віртуальним мільйонером? З продажу акцій для мільйону кешу - податок платиться дурнику. Чи ти хочеш бути віртуальним мільйонером?

розумнику, а для чого тримати кеш "який поїдає інфляція", як кажуть: "чув грім та на знав звідки він"... "угадав всі букви, але не зміг назвати слово"

rjkz написав: 2. А почему нет?

Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке?

Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются.

Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция. 2. А почему нет?Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке?Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются.Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а

в тебе лям в акціях, як і в середньому ростуть 7% щороку,

середня інфляція 3%, тобто 3% реінвестуєш, 4% знімаєш собі.

з тих 4% платиш податки (хай 25%), отже

з ляма 4% це 40 000 у.е., тобто чистими 30 000 у.е., на життя крім CA та NY достатньо.



І перпетум мобілє далі на акціях.



Якщо в акціях два ляма, то щорічний чистий дохід 60куе, що більше чим середньопересіченого піндосянина. розумнику, а для чого тримати кеш "який поїдає інфляція", як кажуть: "чув грім та на знав звідки він"... "угадав всі букви, але не зміг назвати слово"в тебе лям в акціях, як і в середньому ростуть 7% щороку,середня інфляція 3%, тобто 3% реінвестуєш, 4% знімаєш собі.з тих 4% платиш податки (хай 25%), отжез ляма 4% це 40 000 у.е., тобто чистими 30 000 у.е., на життя крім CA та NY достатньо.І перпетум мобілє далі на акціях.Якщо в акціях два ляма, то щорічний чистий дохід 60куе, що більше чим середньопересіченого піндосянина. Востаннє редагувалось flyman в П'ят 06 січ, 2023 13:08, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 30314 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:03 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliian написав: flyman написав: Може тому що там не давлять танками тисячі молодих людей, які хочуть свободи Може тому що там не давлять танками тисячі молодих людей, які хочуть свободи

Бидося, когда это тебя давили танками? Свобода в головах. Бидося, когда это тебя давили танками? Свобода в головах. То він мабуть про Китай, там таке було неодноразово То він мабуть про Китай, там таке було неодноразово Faceless

Модератор Повідомлень: 32541 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1360 раз. Подякували: 7666 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:05 Faceless написав: він мабуть про Китай, там таке було неодноразово він мабуть про Китай, там таке було неодноразово тем удивительнее, Китай авторитарная страна, откуда такие экономические успехи. А смотришь про их школу, у нас такая атмосфера только по праздникам, дети у нас зашуганные, эмоции проявлять на уроках почти запрещено, все запрещено кроме указаний учителя.



Помните культовый фильм "каникулы Петрова и Васечкина" его не хотели выпускать из-за... Слишком фривольного поведения детей в кадре. Дети должны ходить строем как в армии или на зоне. тем удивительнее, Китай авторитарная страна, откуда такие экономические успехи. А смотришь про их школу, у нас такая атмосфера только по праздникам, дети у нас зашуганные, эмоции проявлять на уроках почти запрещено, все запрещено кроме указаний учителя.Помните культовый фильм "каникулы Петрова и Васечкина" его не хотели выпускать из-за... Слишком фривольного поведения детей в кадре. Дети должны ходить строем как в армии или на зоне. Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 06 січ, 2023 13:12, всього редагувалось 2 разів. vitaliian

Повідомлень: 16051 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2951 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:06 flyman написав: BIGor написав: З продажу акцій для мільйону кешу - податок платиться дурнику. Чи ти хочеш бути віртуальним мільйонером? З продажу акцій для мільйону кешу - податок платиться дурнику. Чи ти хочеш бути віртуальним мільйонером?

розумнику, а для чого тримати кеш "який поїдає інфляція", як кажуть: "чув грім та на знав звідки він"... "угадав всі букви, але не зміг назвати слово" розумнику, а для чого тримати кеш "який поїдає інфляція", як кажуть: "чув грім та на знав звідки він"... "угадав всі букви, але не зміг назвати слово"

В кризу треба заходити з кешем, тому що де там твої акції, біток чи кавалірки? Сильно "подорожчали"? В кризу треба заходити з кешем, тому що де там твої акції, біток чи кавалірки? Сильно "подорожчали"? BIGor

Повідомлень: 7165 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1092 раз. Подякували: 1507 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 303304305306> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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