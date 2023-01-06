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з.і. колишній адитор із великої четвірки мав би знати, коли, як і з чого платиться податок[/quote] З продажу акцій для мільйону кешу - податок платиться дурнику. Чи ти хочеш бути віртуальним мільйонером?
vitaliian написав:попробуй читать не только vitaliian но и другие книги
Далі цитата, з тої ж книжки: В работе «Азиатские мега-тенденции» (Megatrends Asia), где обсуждается ситуация в основном за пределами Китая, Джон Найсбит (John Naisbitt) перечисляет самые важные личностные ценности жителя Азии в следующем порядке: "упорная работа, уважительное отношение к обучению, самодисциплина, уверенность в себе и честность".
Тільки чомусь їдуть понаїхи в США а не в Китай.
Молодец, там же кстати ответы почему вся передовая электроника (оптика, жёсткие диски) собирается в Азии. Ранее я смотрел видео про китайские школы и был очень удивлен их прогрессивностью. Если найду выложу.
Та ясно, що автор веде до висновку, що долару і Америці кирдик, а Китай буде правити світом.
rjkz написав:1. Не равняйте американских пенсионеров с украинскими. Они в 70 лет многие как наши в 55-60. И работают многие. Знакомый водитель автобуса только прошлой осенью вышел на пенсию в 75 лет. Не хотел уходить - ему его работа очень нравится. Он на одном месте 26 лет отработал. Это не рейсовый автобус. Но сказал, что "надо уходить вовремя". Бодрый как 2 меня. Да и другие тоже.
75-річний водій автобуса! Офігеть... Трудоголіки вони все-таки. А може роботи у них легша(організованіша). Хоча думаю у нас(в Україні) те ж таке буде років через 20-30. Особливо враховуючи нашу демографічну ситуацію.
Ну, там в 75 у людей і здоров'я краще, ніж тут в такому віці. Родичі емігрували в Канаду вже у поважному віці, і теж ще працювали, навіть коли вже було сильно за 70.
vitaliian написав:попробуй читать не только vitaliian но и другие книги
Далі цитата, з тої ж книжки: В работе «Азиатские мега-тенденции» (Megatrends Asia), где обсуждается ситуация в основном за пределами Китая, Джон Найсбит (John Naisbitt) перечисляет самые важные личностные ценности жителя Азии в следующем порядке: "упорная работа, уважительное отношение к обучению, самодисциплина, уверенность в себе и честность".
Тільки чомусь їдуть понаїхи в США а не в Китай.
Молодец, там же кстати ответы почему вся передовая электроника (оптика, жёсткие диски) собирается в Азии. Ранее я смотрел видео про китайские школы и был очень удивлен их прогрессивностью. Если найду выложу.
Китай дуже різний. Центральний і південно-східний - то різні цивілізації і епохи.
BIGor написав:З продажу акцій для мільйону кешу - податок платиться дурнику. Чи ти хочеш бути віртуальним мільйонером?
розумнику, а для чого тримати кеш "який поїдає інфляція", як кажуть: "чув грім та на знав звідки він"... "угадав всі букви, але не зміг назвати слово"
rjkz написав:2. А почему нет? Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке? Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются. Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.
в тебе лям в акціях, як і в середньому ростуть 7% щороку, середня інфляція 3%, тобто 3% реінвестуєш, 4% знімаєш собі. з тих 4% платиш податки (хай 25%), отже з ляма 4% це 40 000 у.е., тобто чистими 30 000 у.е., на життя крім CA та NY достатньо.
І перпетум мобілє далі на акціях.
Якщо в акціях два ляма, то щорічний чистий дохід 60куе, що більше чим середньопересіченого піндосянина.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 06 січ, 2023 13:08, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:він мабуть про Китай, там таке було неодноразово
тем удивительнее, Китай авторитарная страна, откуда такие экономические успехи. А смотришь про их школу, у нас такая атмосфера только по праздникам, дети у нас зашуганные, эмоции проявлять на уроках почти запрещено, все запрещено кроме указаний учителя.
Помните культовый фильм "каникулы Петрова и Васечкина" его не хотели выпускать из-за... Слишком фривольного поведения детей в кадре. Дети должны ходить строем как в армии или на зоне.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 06 січ, 2023 13:12, всього редагувалось 2 разів.