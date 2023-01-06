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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:09
vitaliian написав:
тем удивительнее, Китай авторитарная страна, откуда такие экономические успехи.
В СССР теж були успіхи, тільки на "папері". Китай з своїм лідером Вінні-пухом не далеко звідти пішов.
До речі, тут в Польщі мало Китаю, з останнього що купляв: мікрохвильовка - виробництво Польща, кросівки Адідас - Індонезія. Взагалі давно бойкотую друзів путіна.
Востаннє редагувалось BIGor
в П'ят 06 січ, 2023 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:10
vitaliian написав: Faceless написав:
він мабуть про Китай, там таке було неодноразово
тем удивительнее, Китай авторитарная страна, откуда такие экономические успехи. А смотришь про их школу, у нас такая атмосфера только по праздникам, дети у нас зашуганные, эмоции проявлять на уроках почти запрещено, все запрещено кроме указаний учителя.
У нас школи теж різні, навіть в мої часи не настільки було суворо, як ви пишете, а з тих пір "суворість" набагато знизилася
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:12
Faceless написав: vitaliian написав: flyman написав:
Далі цитата, з тої ж книжки:
В работе «Азиатские мега-тенденции» (Megatrends Asia), где обсуждается ситуация в основном за пределами Китая, Джон Найсбит (John Naisbitt) перечисляет самые важные личностные ценности жителя Азии в следующем порядке: "упорная работа, уважительное отношение к обучению, самодисциплина, уверенность в себе и честность".
Тільки чомусь їдуть понаїхи в США а не в Китай.
Молодец, там же кстати ответы почему вся передовая электроника (оптика, жёсткие диски) собирается в Азии. Ранее я смотрел видео про китайские школы и был очень удивлен их прогрессивностью. Если найду выложу.
Китай дуже різний. Центральний і південно-східний - то різні цивілізації і епохи.
А ще є уйгури.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:18
Faceless написав:
У нас школи теж різні, навіть в мої часи не настільки було суворо, як ви пишете, а з тих пір "суворість" набагато знизилася
я работал недолго в одной киевской школе, в которой в коридоре стояли двери на магнитных замках и ученик 1-6 класса, с 2этажа не мог попасть на 1й или 3й, только у учителя и персонала были ключи. Это далеко не полный перечень чего я видел. Из за порядков я оттуда сразу же ушел.
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