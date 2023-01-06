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#<1 ... 303304305306 Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:09 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliian написав: тем удивительнее, Китай авторитарная страна, откуда такие экономические успехи. тем удивительнее, Китай авторитарная страна, откуда такие экономические успехи.

В СССР теж були успіхи, тільки на "папері". Китай з своїм лідером Вінні-пухом не далеко звідти пішов.

До речі, тут в Польщі мало Китаю, з останнього що купляв: мікрохвильовка - виробництво Польща, кросівки Адідас - Індонезія. Взагалі давно бойкотую друзів путіна. В СССР теж були успіхи, тільки на "папері". Китай з своїм лідером Вінні-пухом не далеко звідти пішов.До речі, тут в Польщі мало Китаю, з останнього що купляв: мікрохвильовка - виробництво Польща, кросівки Адідас - Індонезія. Взагалі давно бойкотую друзів путіна. Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 06 січ, 2023 13:13, всього редагувалось 1 раз. BIGor

Повідомлень: 7165 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1092 раз. Подякували: 1507 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:10 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliian написав: Faceless написав: він мабуть про Китай, там таке було неодноразово він мабуть про Китай, там таке було неодноразово тем удивительнее, Китай авторитарная страна, откуда такие экономические успехи. А смотришь про их школу, у нас такая атмосфера только по праздникам, дети у нас зашуганные, эмоции проявлять на уроках почти запрещено, все запрещено кроме указаний учителя. тем удивительнее, Китай авторитарная страна, откуда такие экономические успехи. А смотришь про их школу, у нас такая атмосфера только по праздникам, дети у нас зашуганные, эмоции проявлять на уроках почти запрещено, все запрещено кроме указаний учителя. У нас школи теж різні, навіть в мої часи не настільки було суворо, як ви пишете, а з тих пір "суворість" набагато знизилася У нас школи теж різні, навіть в мої часи не настільки було суворо, як ви пишете, а з тих пір "суворість" набагато знизилася Faceless

Модератор Повідомлень: 32541 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1360 раз. Подякували: 7666 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:12 Faceless написав: vitaliian написав: flyman написав: Далі цитата, з тої ж книжки:



В работе «Азиатские мега-тенденции» (Megatrends Asia), где обсуждается ситуация в основном за пределами Китая, Джон Найсбит (John Naisbitt) перечисляет самые важные личностные ценности жителя Азии в следующем порядке: "упорная работа, уважительное отношение к обучению, самодисциплина, уверенность в себе и честность".



Тільки чомусь їдуть понаїхи в США а не в Китай. Далі цитата, з тої ж книжки:В работе «Азиатские мега-тенденции» (Megatrends Asia), где обсуждается ситуация в основном за пределами Китая, Джон Найсбит (John Naisbitt) перечисляет самые важные личностные ценности жителя Азии в следующем порядке: "упорная работа, уважительное отношение к обучению, самодисциплина, уверенность в себе и честность".Тільки чомусь їдуть понаїхи в США а не в Китай.

Молодец, там же кстати ответы почему вся передовая электроника (оптика, жёсткие диски) собирается в Азии. Ранее я смотрел видео про китайские школы и был очень удивлен их прогрессивностью. Если найду выложу.

Молодец, там же кстати ответы почему вся передовая электроника (оптика, жёсткие диски) собирается в Азии. Ранее я смотрел видео про китайские школы и был очень удивлен их прогрессивностью. Если найду выложу. Китай дуже різний. Центральний і південно-східний - то різні цивілізації і епохи. Китай дуже різний. Центральний і південно-східний - то різні цивілізації і епохи.

А ще є уйгури. А ще є уйгури. flyman

Повідомлень: 30314 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:18 Faceless написав: У нас школи теж різні, навіть в мої часи не настільки було суворо, як ви пишете, а з тих пір "суворість" набагато знизилася У нас школи теж різні, навіть в мої часи не настільки було суворо, як ви пишете, а з тих пір "суворість" набагато знизилася я работал недолго в одной киевской школе, в которой в коридоре стояли двери на магнитных замках и ученик 1-6 класса, с 2этажа не мог попасть на 1й или 3й, только у учителя и персонала были ключи. Это далеко не полный перечень чего я там видел. Из за порядков я оттуда сразу же ушел. я работал недолго в одной киевской школе, в которой в коридоре стояли двери на магнитных замках и ученик 1-6 класса, с 2этажа не мог попасть на 1й или 3й, только у учителя и персонала были ключи. Это далеко не полный перечень чего я там видел. Из за порядков я оттуда сразу же ушел. vitaliian

Повідомлень: 16051 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2951 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 303304305306 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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