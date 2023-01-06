Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:28

Faceless написав: дуже радий, що по одній школі з Китаю і з Києва ви робите висновки про системи освіти країн дуже радий, що по одній школі з Китаю і з Києва ви робите висновки про системи освіти країн

вывод был о другом, нет единого стандарта, каждый директор школы что хочет то и воротит, от полного попустительства, до ограничения передвижения по школе. Естественно все директора разные, поэтому все школы тоже разные. И каких больше, не знаем ни я ни вы.Напомню, школы это не частные лавочки, где собственник может устанавливать какие то порядки, гос школы существуют за наши налоги. На моём языке это называется бардак.Про Китай никаких выводов я не делал, кроме того что мне понравилось одно конкретное видео, и та школа мне показалась очень прогрессивной.