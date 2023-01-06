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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 304305306307>
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:09

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliian написав:тем удивительнее, Китай авторитарная страна, откуда такие экономические успехи.

В СССР теж були успіхи, тільки на "папері". Китай з своїм лідером Вінні-пухом не далеко звідти пішов.
До речі, тут в Польщі мало Китаю, з останнього що купляв: мікрохвильовка - виробництво Польща, кросівки Адідас - Індонезія. Взагалі давно бойкотую друзів путіна.
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 06 січ, 2023 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:10

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliian написав:
  Faceless написав:він мабуть про Китай, там таке було неодноразово
тем удивительнее, Китай авторитарная страна, откуда такие экономические успехи. А смотришь про их школу, у нас такая атмосфера только по праздникам, дети у нас зашуганные, эмоции проявлять на уроках почти запрещено, все запрещено кроме указаний учителя.
У нас школи теж різні, навіть в мої часи не настільки було суворо, як ви пишете, а з тих пір "суворість" набагато знизилася
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:12

  Faceless написав:
vitaliian написав:
  flyman написав:Далі цитата, з тої ж книжки:

В работе «Азиатские мега-тенденции» (Megatrends Asia), где обсуждается ситуация в основном за пределами Китая, Джон Найсбит (John Naisbitt) перечисляет самые важные личностные ценности жителя Азии в следующем порядке: "упорная работа, уважительное отношение к обучению, самодисциплина, уверенность в себе и честность".

Тільки чомусь їдуть понаїхи в США а не в Китай.

Молодец, там же кстати ответы почему вся передовая электроника (оптика, жёсткие диски) собирается в Азии. Ранее я смотрел видео про китайские школы и был очень удивлен их прогрессивностью. Если найду выложу.
Китай дуже різний. Центральний і південно-східний - то різні цивілізації і епохи.

А ще є уйгури.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:18

  Faceless написав:У нас школи теж різні, навіть в мої часи не настільки було суворо, як ви пишете, а з тих пір "суворість" набагато знизилася
я работал недолго в одной киевской школе, в которой в коридоре стояли двери на магнитных замках и ученик 1-6 класса, с 2этажа не мог попасть на 1й или 3й, только у учителя и персонала были ключи. Это далеко не полный перечень чего я там видел. Из за порядков я оттуда сразу же ушел.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:25

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliian написав:
  Faceless написав:У нас школи теж різні, навіть в мої часи не настільки було суворо, як ви пишете, а з тих пір "суворість" набагато знизилася
я работал недолго в одной киевской школе, в которой в коридоре стояли двери на магнитных замках и ученик 1-6 класса, с 2этажа не мог попасть на 1й или 3й, только у учителя и персонала были ключи. Это далеко не полный перечень чего я там видел. Из за порядков я оттуда сразу же ушел.
Я дуже радий, що по одній школі з Китаю і з Києва ви робите висновки про системи освіти країн
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:25

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:З продажу акцій для мільйону кешу - податок платиться дурнику. Чи ти хочеш бути віртуальним мільйонером?

розумнику, а для чого тримати кеш "який поїдає інфляція", як кажуть: "чув грім та на знав звідки він"... "угадав всі букви, але не зміг назвати слово"

В кризу треба заходити з кешем, тому що де там твої акції, біток чи кавалірки? Сильно "подорожчали"?

а хто казав що буде легко, спочатку мінус
https://fi202x.blogspot.com/2022/06/2022-7-usd.html
а потім ще більший мінус
https://fi202x.blogspot.com/2022/08/2022-20-usd.html

далі компенсація втрат:
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/blog-post_28.html
і, з серпня так:
https://fi202x.blogspot.com/2022/10/blog-post.html

а в 2019 було +18% дохідність в уях.
а в 2014 та 2015 по мінус 10%
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/12.html

В середньому на довгому горизонті, думаю, що біля +4% щорічно.

Дивно, ніби аудитор з великої четвірки, а фінансової грамотності як ПТУ шника.
Міг би розуміти, що є певна лінія росту, навколо якої коливається дохідність портфелю та його чиста вартість.


шоста хвилина з графічком, якщо не понятно на словах
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 06 січ, 2023 13:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:28

  Faceless написав:дуже радий, що по одній школі з Китаю і з Києва ви робите висновки про системи освіти країн
вывод был о другом, нет единого стандарта, каждый директор школы что хочет то и воротит, от полного попустительства, до ограничения передвижения по школе. Естественно все директора разные, поэтому все школы тоже разные. И каких больше, не знаем ни я ни вы.

Напомню, школы это не частные лавочки, где собственник может устанавливать какие то порядки, гос школы существуют за наши налоги. На моём языке это называется бардак.

Про Китай никаких выводов я не делал, кроме того что мне понравилось одно конкретное видео, и та школа мне показалась очень прогрессивной.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 06 січ, 2023 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 13:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:в тебе лям в акціях, як і в середньому ростуть 7% щороку,
середня інфляція 3%, тобто 3% реінвестуєш, 4% знімаєш собі.
з тих 4% платиш податки (хай 25%), отже
з ляма 4% це 40 000 у.е., тобто чистими 30 000 у.е., на життя крім CA та NY достатньо.
І перпетум мобілє далі на акціях.

Не все коту Масниця:
Світові ринки акцій та облігацій втратили понад 30 трильйонів доларів у 2022 році. Це найвищий показник після глобальної фінансової кризи 2008 року. https://www.slovoidilo.ua/2022/12/31/no ... ohorich-ft

Є контори де частину зарплатні персоналу виплачують акціями, то персонал не вельми втішений за цей рік.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:01

  flyman написав:шоста хвилина з графічком, якщо не понятно на словах

Ну воно зрозуміло, як від бомжа з цоколем чути поради як стати фінансово-забезпеченим.
Відоси з інфоциганами тут уже Успіх кидав, тепер твоя черга.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:13

Re: Еміграція, заробітчанство

  Ой+ написав:Є контори де частину зарплатні персоналу виплачують акціями, то персонал не вельми втішений за цей рік.

FAANG контори, там такі зп, що мають бути втішені в будь-якому випадку.
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