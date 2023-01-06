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vitaliian написав:тем удивительнее, Китай авторитарная страна, откуда такие экономические успехи.
В СССР теж були успіхи, тільки на "папері". Китай з своїм лідером Вінні-пухом не далеко звідти пішов. До речі, тут в Польщі мало Китаю, з останнього що купляв: мікрохвильовка - виробництво Польща, кросівки Адідас - Індонезія. Взагалі давно бойкотую друзів путіна.
Востаннє редагувалось BIGor в П'ят 06 січ, 2023 13:13, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:він мабуть про Китай, там таке було неодноразово
тем удивительнее, Китай авторитарная страна, откуда такие экономические успехи. А смотришь про их школу, у нас такая атмосфера только по праздникам, дети у нас зашуганные, эмоции проявлять на уроках почти запрещено, все запрещено кроме указаний учителя.
У нас школи теж різні, навіть в мої часи не настільки було суворо, як ви пишете, а з тих пір "суворість" набагато знизилася
flyman написав:Далі цитата, з тої ж книжки: В работе «Азиатские мега-тенденции» (Megatrends Asia), где обсуждается ситуация в основном за пределами Китая, Джон Найсбит (John Naisbitt) перечисляет самые важные личностные ценности жителя Азии в следующем порядке: "упорная работа, уважительное отношение к обучению, самодисциплина, уверенность в себе и честность".
Тільки чомусь їдуть понаїхи в США а не в Китай.
Молодец, там же кстати ответы почему вся передовая электроника (оптика, жёсткие диски) собирается в Азии. Ранее я смотрел видео про китайские школы и был очень удивлен их прогрессивностью. Если найду выложу.
Китай дуже різний. Центральний і південно-східний - то різні цивілізації і епохи.
Faceless написав:У нас школи теж різні, навіть в мої часи не настільки було суворо, як ви пишете, а з тих пір "суворість" набагато знизилася
я работал недолго в одной киевской школе, в которой в коридоре стояли двери на магнитных замках и ученик 1-6 класса, с 2этажа не мог попасть на 1й или 3й, только у учителя и персонала были ключи. Это далеко не полный перечень чего я там видел. Из за порядков я оттуда сразу же ушел.
Faceless написав:У нас школи теж різні, навіть в мої часи не настільки було суворо, як ви пишете, а з тих пір "суворість" набагато знизилася
я работал недолго в одной киевской школе, в которой в коридоре стояли двери на магнитных замках и ученик 1-6 класса, с 2этажа не мог попасть на 1й или 3й, только у учителя и персонала были ключи. Это далеко не полный перечень чего я там видел. Из за порядков я оттуда сразу же ушел.
Я дуже радий, що по одній школі з Китаю і з Києва ви робите висновки про системи освіти країн
Faceless написав:дуже радий, що по одній школі з Китаю і з Києва ви робите висновки про системи освіти країн
вывод был о другом, нет единого стандарта, каждый директор школы что хочет то и воротит, от полного попустительства, до ограничения передвижения по школе. Естественно все директора разные, поэтому все школы тоже разные. И каких больше, не знаем ни я ни вы.
Напомню, школы это не частные лавочки, где собственник может устанавливать какие то порядки, гос школы существуют за наши налоги. На моём языке это называется бардак.
Про Китай никаких выводов я не делал, кроме того что мне понравилось одно конкретное видео, и та школа мне показалась очень прогрессивной.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 06 січ, 2023 13:46, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:в тебе лям в акціях, як і в середньому ростуть 7% щороку, середня інфляція 3%, тобто 3% реінвестуєш, 4% знімаєш собі. з тих 4% платиш податки (хай 25%), отже з ляма 4% це 40 000 у.е., тобто чистими 30 000 у.е., на життя крім CA та NY достатньо. І перпетум мобілє далі на акціях.