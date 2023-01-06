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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 304305306307
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:32

  Shaman написав:це ви з якою температурою звикли жити? :D

бо хоч й тепло, але треба включати опалення, інакше вже не комфортно.

Залежить від будинку. Був на свята у квартирі - опалення практично не вмикалося, але за рахунок того, що увесь під'їзд щось там готує цілими днями, інколи було навіть спекотно. Однієї ночі заснули з відкритим вікном та навіть не помітили цього. А от у приватному будинку котел вмикається практично щогодини (термостат стоїть на 21.5 градуси, сиджу у кофті та теплих шкарпетках, але по відчуттям холодно).

  BIGor написав:За грудень опалення і гаряча вода вийшли в 65 zl на двох людей.
Це при цьому газ вже який тиждень дешевшає...

То тобі ще розрахунок не прийшов. Бо тільки вода коштує десь 15-20 злотих за куб. :mrgreen: У мене економ-не економ - усе рівно пару раз на рік по 500-700 злотих доплати пишуть.
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