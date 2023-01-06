Залежить від будинку. Був на свята у квартирі - опалення практично не вмикалося, але за рахунок того, що увесь під'їзд щось там готує цілими днями, інколи було навіть спекотно. Однієї ночі заснули з відкритим вікном та навіть не помітили цього. А от у приватному будинку котел вмикається практично щогодини (термостат стоїть на 21.5 градуси, сиджу у кофті та теплих шкарпетках, але по відчуттям холодно).
То тобі ще розрахунок не прийшов. Бо тільки вода коштує десь 15-20 злотих за куб. У мене економ-не економ - усе рівно пару раз на рік по 500-700 злотих доплати пишуть.