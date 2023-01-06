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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 304305306307 Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:32 Shaman написав: це ви з якою температурою звикли жити?



бо хоч й тепло, але треба включати опалення, інакше вже не комфортно.

це ви з якою температурою звикли жити?бо хоч й тепло, але треба включати опалення, інакше вже не комфортно.

Залежить від будинку. Був на свята у квартирі - опалення практично не вмикалося, але за рахунок того, що увесь під'їзд щось там готує цілими днями, інколи було навіть спекотно. Однієї ночі заснули з відкритим вікном та навіть не помітили цього. А от у приватному будинку котел вмикається практично щогодини (термостат стоїть на 21.5 градуси, сиджу у кофті та теплих шкарпетках, але по відчуттям холодно).



BIGor написав: За грудень опалення і гаряча вода вийшли в 65 zl на двох людей.

Це при цьому газ вже який тиждень дешевшає... За грудень опалення і гаряча вода вийшли вЦе при цьому газ вже який тиждень дешевшає...

То тобі ще розрахунок не прийшов. Бо тільки вода коштує десь 15-20 злотих за куб. У мене економ-не економ - усе рівно пару раз на рік по 500-700 злотих доплати пишуть. Залежить від будинку. Був на свята у квартирі - опалення практично не вмикалося, але за рахунок того, що увесь під'їзд щось там готує цілими днями, інколи було навіть спекотно. Однієї ночі заснули з відкритим вікном та навіть не помітили цього. А от у приватному будинку котел вмикається практично щогодини (термостат стоїть на 21.5 градуси, сиджу у кофті та теплих шкарпетках, але по відчуттям холодно).То тобі ще розрахунок не прийшов. Бо тільки вода коштує десь 15-20 злотих за куб.У мене економ-не економ - усе рівно пару раз на рік по 500-700 злотих доплати пишуть. Gastarbaiter Повідомлень: 2307 З нами з: 26.02.18 Подякував: 608 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:59 BIGor написав: Ой+ написав: Є контори де частину зарплатні персоналу виплачують акціями, то персонал не вельми втішений за цей рік. Є контори де частину зарплатні персоналу виплачують акціями, то персонал не вельми втішений за цей рік.

FAANG контори, там такі зп, що мають бути втішені в будь-якому випадку. FAANG контори, там такі зп, що мають бути втішені в будь-якому випадку.

От якраз знаю у варшавському гуглі програмістів з України, які приблизно третину отримують акціями Alphabet, який за рік втратив 40%, то вони не задоволені. Тим більше, що за аналогічну роботу в багатших країнах платять в рази більше. Гугл відштовхується від типа регіональних рівнів оплати праці. Відповідно або переберуться, або взагалі змінять працедавця.

Знову ж таки хто на що претендує і як воно потім співвідноситься з очікуваннями. От якраз знаю у варшавському гуглі програмістів з України, які приблизно третину отримують акціями Alphabet, який за рік втратив 40%, то вони не задоволені. Тим більше, що за аналогічну роботу в багатших країнах платять в рази більше. Гугл відштовхується від типа регіональних рівнів оплати праці. Відповідно або переберуться, або взагалі змінять працедавця.Знову ж таки хто на що претендує і як воно потім співвідноситься з очікуваннями. Ой+

Повідомлень: 5552 З нами з: 19.04.12 Подякував: 84 раз. Подякували: 861 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:09 Ой+ написав: От якраз знаю у варшавському гуглі програмістів з України, які приблизно третину отримують акціями Alphabet, який за рік втратив 40%, то вони не задоволені. Тим більше, що за аналогічну роботу в багатших країнах платять в рази більше. Гугл відштовхується від типа регіональних рівнів оплати праці. Відповідно або переберуться, або взагалі змінять працедавця.

Знову ж таки хто на що претендує і як воно потім співвідноситься з очікуваннями. От якраз знаю у варшавському гуглі програмістів з України, які приблизно третину отримують акціями Alphabet, який за рік втратив 40%, то вони не задоволені. Тим більше, що за аналогічну роботу в багатших країнах платять в рази більше. Гугл відштовхується від типа регіональних рівнів оплати праці. Відповідно або переберуться, або взагалі змінять працедавця.Знову ж таки хто на що претендує і як воно потім співвідноситься з очікуваннями.

Пам'ятаю історію, як у одній з компаній четвірки перед кризою 2008 року десь половина зарплати була прив'язана до долара. І, коли навесні-влітку долар просів до 4.6, то невдоволений нарід пішов до партнерів вимагати справедливості. Партнери почухали потилицю і погодилися зафіксувати зарплату у найкрасивішій валюті світу за курсом 5. А коли через пів року той таки нарід знову до них прийшов і став слізно просити знову прив'язати хоча б 30% до бридкого, але стрімко зростаючого долара - показали дулю. Пам'ятаю історію, як у одній з компаній четвірки перед кризою 2008 року десь половина зарплати була прив'язана до долара. І, коли навесні-влітку долар просів до 4.6, то невдоволений нарід пішов до партнерів вимагати справедливості. Партнери почухали потилицю і погодилися зафіксувати зарплату у найкрасивішій валюті світу за курсом 5. А коли через пів року той таки нарід знову до них прийшов і став слізно просити знову прив'язати хоча б 30% до бридкого, але стрімко зростаючого долара - показали дулю. Gastarbaiter Повідомлень: 2307 З нами з: 26.02.18 Подякував: 608 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:20 nekefer написав: все кредиты одинаковые

вы платите % на остаток задолженности + тело, аннуитет дает право меньше погашать тело в начале

не хотите не пользуйтесь этим правом и гасите тело бОльше, чем это требуется, досрочно, любые санкции за это не законны

остальное заблуждения невежд все кредиты одинаковыевы платите % на остаток задолженности + тело, аннуитет дает право меньше погашать тело в началене хотите не пользуйтесь этим правом и гасите тело бОльше, чем это требуется, досрочно, любые санкции за это не законныостальное заблуждения невежд



Да, гасить досрочно можно.

Я говорю о фактической работе данного вида кредита и сценариях, когда вы собираетесь продать такой объект после непродолжительного владения либо при отчуждении. Так как раз и кроются неприятности. Подумайте просто почему. МОжет поймете. Да, гасить досрочно можно.Я говорю о фактической работе данного вида кредита и сценариях, когда вы собираетесь продать такой объект после непродолжительного владения либо при отчуждении. Так как раз и кроются неприятности. Подумайте просто почему. МОжет поймете. rjkz

Повідомлень: 14096 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7380 раз. Подякували: 4413 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:22 flyman написав: rjkz написав: 2. А почему нет?

Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке?

Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются.

Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.

2. А почему нет?Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке?Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются.Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.

В США, на відміну від нашої попуасії, є розвинутий ФР, на якому крім ОВДП/бондів, ще можна вкладатися в акції та індексні фонди, які на далекому горизонті дають в середньому +7%



Думаю, що в США я би давно був би доларовим мультімільонером. В США, на відміну від нашої попуасії, є розвинутий ФР, на якому крім ОВДП/бондів, ще можна вкладатися в акції та індексні фонди, які на далекому горизонті дають в середньому +7%



Так что мешает? Так что мешает? rjkz

Повідомлень: 14096 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7380 раз. Подякували: 4413 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:31 andrijk777 написав: rjkz написав: 1. Не равняйте американских пенсионеров с украинскими. Они в 70 лет многие как наши в 55-60. И работают многие. Знакомый водитель автобуса только прошлой осенью вышел на пенсию в 75 лет. Не хотел уходить - ему его работа очень нравится. Он на одном месте 26 лет отработал. Это не рейсовый автобус. Но сказал, что "надо уходить вовремя". Бодрый как 2 меня. Да и другие тоже. 1. Не равняйте американских пенсионеров с украинскими. Они в 70 лет многие как наши в 55-60. И работают многие. Знакомый водитель автобуса только прошлой осенью вышел на пенсию в 75 лет. Не хотел уходить - ему его работа очень нравится. Он на одном месте 26 лет отработал. Это не рейсовый автобус. Но сказал, что "надо уходить вовремя". Бодрый как 2 меня. Да и другие тоже.

75-річний водій автобуса! Офігеть...

Трудоголіки вони все-таки. А може роботи у них легша(організованіша).

Хоча думаю у нас(в Україні) те ж таке буде років через 20-30. Особливо враховуючи нашу демографічну ситуацію. 75-річний водій автобуса! Офігеть...Трудоголіки вони все-таки. А може роботи у них легша(організованіша).Хоча думаю у нас(в Україні) те ж таке буде років через 20-30. Особливо враховуючи нашу демографічну ситуацію.

Не знаю, может быть.

Первый пенсионный возраст в США 62 года, потом 65 и потом то-лли 67 или 68.

Реально, мог уйти намного раньще.

Мой бывщий лендлорд в прощлом году вышел на пенсию, тоже за работой скучает.

С финансами все ок - хорошая пенсия, свое жилье, пассивный доход от 2-х квартир.



Я с них фигею. Не знаю, может быть.Первый пенсионный возраст в США 62 года, потом 65 и потом то-лли 67 или 68.Реально, мог уйти намного раньще.Мой бывщий лендлорд в прощлом году вышел на пенсию, тоже за работой скучает.С финансами все ок - хорошая пенсия, свое жилье, пассивный доход от 2-х квартир.Я с них фигею. rjkz

Повідомлень: 14096 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7380 раз. Подякували: 4413 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:54 flyman написав: в тебе лям в акціях, як і в середньому ростуть 7% щороку,

середня інфляція 3%, тобто 3% реінвестуєш, 4% знімаєш собі.

з тих 4% платиш податки (хай 25%), отже

з ляма 4% це 40 000 у.е., тобто чистими 30 000 у.е., на життя крім CA та NY достатньо.

І перпетум мобілє далі на акціях.

Якщо в акціях два ляма, то щорічний чистий дохід 60куе, що більше чим середньопересіченого піндосянина. в тебе лям в акціях, як і в середньому ростуть 7% щороку,середня інфляція 3%, тобто 3% реінвестуєш, 4% знімаєш собі.з тих 4% платиш податки (хай 25%), отжез ляма 4% це 40 000 у.е., тобто чистими 30 000 у.е., на життя крім CA та NY достатньо.І перпетум мобілє далі на акціях.Якщо в акціях два ляма, то щорічний чистий дохід 60куе, що більше чим середньопересіченого піндосянина.

без розкриття питання де взяти перший мільйон ці всі циферки і буковки виглядають як дитяча (м'яко кажучи) мрія. без розкриття питання де взяти перший мільйон ці всі циферки і буковки виглядають як дитяча (м'яко кажучи) мрія. vkstsk

Повідомлень: 29 З нами з: 10.05.22 Подякував: 6 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:57 vkstsk написав: flyman написав: в тебе лям в акціях, як і в середньому ростуть 7% щороку,

середня інфляція 3%, тобто 3% реінвестуєш, 4% знімаєш собі.

з тих 4% платиш податки (хай 25%), отже

з ляма 4% це 40 000 у.е., тобто чистими 30 000 у.е., на життя крім CA та NY достатньо.

І перпетум мобілє далі на акціях.

Якщо в акціях два ляма, то щорічний чистий дохід 60куе, що більше чим середньопересіченого піндосянина. в тебе лям в акціях, як і в середньому ростуть 7% щороку,середня інфляція 3%, тобто 3% реінвестуєш, 4% знімаєш собі.з тих 4% платиш податки (хай 25%), отжез ляма 4% це 40 000 у.е., тобто чистими 30 000 у.е., на життя крім CA та NY достатньо.І перпетум мобілє далі на акціях.Якщо в акціях два ляма, то щорічний чистий дохід 60куе, що більше чим середньопересіченого піндосянина.

без розкриття питання де взяти перший мільйон ці всі циферки і буковки виглядають як дитяча (м'яко кажучи) мрія. без розкриття питанняці всі циферки і буковки виглядають як дитяча (м'яко кажучи) мрія.

а це найбільш цікаве питання, но яке чомусь ніхто не відповідає, тільки загадково мовчать а це найбільш цікаве питання, но яке чомусь ніхто не відповідає, тільки загадково мовчать Shaman

Повідомлень: 2700 З нами з: 29.09.19 Подякував: 386 раз. Подякували: 823 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:57 andrijk777 написав: rjkz написав: 1. Не равняйте американских пенсионеров с украинскими. Они в 70 лет многие как наши в 55-60. И работают многие. Знакомый водитель автобуса только прошлой осенью вышел на пенсию в 75 лет. Не хотел уходить - ему его работа очень нравится. Он на одном месте 26 лет отработал. Это не рейсовый автобус. Но сказал, что "надо уходить вовремя". Бодрый как 2 меня. Да и другие тоже. 1. Не равняйте американских пенсионеров с украинскими. Они в 70 лет многие как наши в 55-60. И работают многие. Знакомый водитель автобуса только прошлой осенью вышел на пенсию в 75 лет. Не хотел уходить - ему его работа очень нравится. Он на одном месте 26 лет отработал. Это не рейсовый автобус. Но сказал, что "надо уходить вовремя". Бодрый как 2 меня. Да и другие тоже.

75-річний водій автобуса! Офігеть...

Трудоголіки вони все-таки. А може роботи у них легша(організованіша).

Хоча думаю у нас(в Україні) те ж таке буде років через 20-30. Особливо враховуючи нашу демографічну ситуацію. 75-річний водій автобуса! Офігеть...Трудоголіки вони все-таки. А може роботи у них легша(організованіша).Хоча думаю у нас(в Україні) те ж таке буде років через 20-30. Особливо враховуючи нашу демографічну ситуацію.

Це не може не тішити, бо вже почав стикатися з ейджизмом, не дивлячись на свої 45+, тай загалом непогано зберігся бо не брав тяжкого в руки і дурного в голову. Це не може не тішити, бо вже почав стикатися з ейджизмом, не дивлячись на свої 45+, тай загалом непогано зберігся бо не брав тяжкого в руки і дурного в голову. Bolt Повідомлень: 1478 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:04 Bolt написав: Це не може не тішити, бо вже почав стикатися з ейджизмом, не дивлячись на свої 45+, Це не може не тішити, бо вже почав стикатися з ейджизмом, не дивлячись на свої 45+, эйджизм от безработицы, когда в 2006-2008 нужны были руки, на фабрику брали смело 50+ а соискатель до 30 был как редкий музейный экспонат (мало таких приходило). Потом начался кризис и количество соискателей сильно выросло, HR стали брать до 35. Резюме тех кому 40+ даже не читали. эйджизм от безработицы, когда в 2006-2008 нужны были руки, на фабрику брали смело 50+ а соискатель до 30 был как редкий музейный экспонат (мало таких приходило). Потом начался кризис и количество соискателей сильно выросло, HR стали брать до 35. Резюме тех кому 40+ даже не читали. vitaliian

Повідомлень: 16066 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2951 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 304305306307 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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