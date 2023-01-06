RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 304305306307
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:32

  Shaman написав:це ви з якою температурою звикли жити? :D

бо хоч й тепло, але треба включати опалення, інакше вже не комфортно.

Залежить від будинку. Був на свята у квартирі - опалення практично не вмикалося, але за рахунок того, що увесь під'їзд щось там готує цілими днями, інколи було навіть спекотно. Однієї ночі заснули з відкритим вікном та навіть не помітили цього. А от у приватному будинку котел вмикається практично щогодини (термостат стоїть на 21.5 градуси, сиджу у кофті та теплих шкарпетках, але по відчуттям холодно).

  BIGor написав:За грудень опалення і гаряча вода вийшли в 65 zl на двох людей.
Це при цьому газ вже який тиждень дешевшає...

То тобі ще розрахунок не прийшов. Бо тільки вода коштує десь 15-20 злотих за куб. :mrgreen: У мене економ-не економ - усе рівно пару раз на рік по 500-700 злотих доплати пишуть.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2307
З нами з: 26.02.18
Подякував: 608 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:59

  BIGor написав:
  Ой+ написав:Є контори де частину зарплатні персоналу виплачують акціями, то персонал не вельми втішений за цей рік.

FAANG контори, там такі зп, що мають бути втішені в будь-якому випадку.

От якраз знаю у варшавському гуглі програмістів з України, які приблизно третину отримують акціями Alphabet, який за рік втратив 40%, то вони не задоволені. Тим більше, що за аналогічну роботу в багатших країнах платять в рази більше. Гугл відштовхується від типа регіональних рівнів оплати праці. Відповідно або переберуться, або взагалі змінять працедавця.
Знову ж таки хто на що претендує і як воно потім співвідноситься з очікуваннями.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5552
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 861 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:09

  Ой+ написав:От якраз знаю у варшавському гуглі програмістів з України, які приблизно третину отримують акціями Alphabet, який за рік втратив 40%, то вони не задоволені. Тим більше, що за аналогічну роботу в багатших країнах платять в рази більше. Гугл відштовхується від типа регіональних рівнів оплати праці. Відповідно або переберуться, або взагалі змінять працедавця.
Знову ж таки хто на що претендує і як воно потім співвідноситься з очікуваннями.

Пам'ятаю історію, як у одній з компаній четвірки перед кризою 2008 року десь половина зарплати була прив'язана до долара. І, коли навесні-влітку долар просів до 4.6, то невдоволений нарід пішов до партнерів вимагати справедливості. Партнери почухали потилицю і погодилися зафіксувати зарплату у найкрасивішій валюті світу за курсом 5. А коли через пів року той таки нарід знову до них прийшов і став слізно просити знову прив'язати хоча б 30% до бридкого, але стрімко зростаючого долара - показали дулю. :mrgreen:
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2307
З нами з: 26.02.18
Подякував: 608 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:20

  nekefer написав:все кредиты одинаковые
вы платите % на остаток задолженности + тело, аннуитет дает право меньше погашать тело в начале
не хотите не пользуйтесь этим правом и гасите тело бОльше, чем это требуется, досрочно, любые санкции за это не законны
остальное заблуждения невежд


Да, гасить досрочно можно.
Я говорю о фактической работе данного вида кредита и сценариях, когда вы собираетесь продать такой объект после непродолжительного владения либо при отчуждении. Так как раз и кроются неприятности. Подумайте просто почему. МОжет поймете.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14096
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7380 раз.
Подякували: 4413 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:22

  flyman написав:
  rjkz написав:2. А почему нет?
Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке?
Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются.
Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.

В США, на відміну від нашої попуасії, є розвинутий ФР, на якому крім ОВДП/бондів, ще можна вкладатися в акції та індексні фонди, які на далекому горизонті дають в середньому +7%

Думаю, що в США я би давно був би доларовим мультімільонером.


Так что мешает?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14096
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7380 раз.
Подякували: 4413 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:31

  andrijk777 написав:
  rjkz написав:1. Не равняйте американских пенсионеров с украинскими. Они в 70 лет многие как наши в 55-60. И работают многие. Знакомый водитель автобуса только прошлой осенью вышел на пенсию в 75 лет. Не хотел уходить - ему его работа очень нравится. Он на одном месте 26 лет отработал. Это не рейсовый автобус. Но сказал, что "надо уходить вовремя". Бодрый как 2 меня. Да и другие тоже.

75-річний водій автобуса! Офігеть...
Трудоголіки вони все-таки. А може роботи у них легша(організованіша).
Хоча думаю у нас(в Україні) те ж таке буде років через 20-30. Особливо враховуючи нашу демографічну ситуацію. :D

Не знаю, может быть.
Первый пенсионный возраст в США 62 года, потом 65 и потом то-лли 67 или 68.
Реально, мог уйти намного раньще.
Мой бывщий лендлорд в прощлом году вышел на пенсию, тоже за работой скучает.
С финансами все ок - хорошая пенсия, свое жилье, пассивный доход от 2-х квартир.

Я с них фигею.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14096
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7380 раз.
Подякували: 4413 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:54

  flyman написав:в тебе лям в акціях, як і в середньому ростуть 7% щороку,
середня інфляція 3%, тобто 3% реінвестуєш, 4% знімаєш собі.
з тих 4% платиш податки (хай 25%), отже
з ляма 4% це 40 000 у.е., тобто чистими 30 000 у.е., на життя крім CA та NY достатньо.
І перпетум мобілє далі на акціях.
Якщо в акціях два ляма, то щорічний чистий дохід 60куе, що більше чим середньопересіченого піндосянина.

без розкриття питання де взяти перший мільйон ці всі циферки і буковки виглядають як дитяча (м'яко кажучи) мрія.
vkstsk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 10.05.22
Подякував: 6 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:57

  vkstsk написав:
  flyman написав:в тебе лям в акціях, як і в середньому ростуть 7% щороку,
середня інфляція 3%, тобто 3% реінвестуєш, 4% знімаєш собі.
з тих 4% платиш податки (хай 25%), отже
з ляма 4% це 40 000 у.е., тобто чистими 30 000 у.е., на життя крім CA та NY достатньо.
І перпетум мобілє далі на акціях.
Якщо в акціях два ляма, то щорічний чистий дохід 60куе, що більше чим середньопересіченого піндосянина.

без розкриття питання де взяти перший мільйон ці всі циферки і буковки виглядають як дитяча (м'яко кажучи) мрія.

а це найбільш цікаве питання, но яке чомусь ніхто не відповідає, тільки загадково мовчать :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2700
З нами з: 29.09.19
Подякував: 386 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:57

  andrijk777 написав:
  rjkz написав:1. Не равняйте американских пенсионеров с украинскими. Они в 70 лет многие как наши в 55-60. И работают многие. Знакомый водитель автобуса только прошлой осенью вышел на пенсию в 75 лет. Не хотел уходить - ему его работа очень нравится. Он на одном месте 26 лет отработал. Это не рейсовый автобус. Но сказал, что "надо уходить вовремя". Бодрый как 2 меня. Да и другие тоже.

75-річний водій автобуса! Офігеть...
Трудоголіки вони все-таки. А може роботи у них легша(організованіша).
Хоча думаю у нас(в Україні) те ж таке буде років через 20-30. Особливо враховуючи нашу демографічну ситуацію. :D

Це не може не тішити, бо вже почав стикатися з ейджизмом, не дивлячись на свої 45+, тай загалом непогано зберігся бо не брав тяжкого в руки і дурного в голову.
Bolt
 
Повідомлень: 1478
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:04

  Bolt написав:Це не може не тішити, бо вже почав стикатися з ейджизмом, не дивлячись на свої 45+,
эйджизм от безработицы, когда в 2006-2008 нужны были руки, на фабрику брали смело 50+ а соискатель до 30 был как редкий музейный экспонат (мало таких приходило). Потом начался кризис и количество соискателей сильно выросло, HR стали брать до 35. Резюме тех кому 40+ даже не читали.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16066
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2083 раз.
Подякували: 2951 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 304305306307
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1291)
06.01.2023 16:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.