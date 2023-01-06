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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:32
Shaman написав:
це ви з якою температурою звикли жити?
бо хоч й тепло, але треба включати опалення, інакше вже не комфортно.
Залежить від будинку. Був на свята у квартирі - опалення практично не вмикалося, але за рахунок того, що увесь під'їзд щось там готує цілими днями, інколи було навіть спекотно. Однієї ночі заснули з відкритим вікном та навіть не помітили цього. А от у приватному будинку котел вмикається практично щогодини (термостат стоїть на 21.5 градуси, сиджу у кофті та теплих шкарпетках, але по відчуттям холодно).
BIGor написав:
За грудень опалення і гаряча вода вийшли в 65 zl на двох людей
.
Це при цьому газ вже який тиждень дешевшає...
То тобі ще розрахунок не прийшов. Бо тільки вода коштує десь 15-20 злотих за куб.
У мене економ-не економ - усе рівно пару раз на рік по 500-700 злотих доплати пишуть.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 14:59
BIGor написав: Ой+ написав:
Є контори де частину зарплатні персоналу виплачують акціями, то персонал не вельми втішений за цей рік.
FAANG контори, там такі зп, що мають бути втішені в будь-якому випадку.
От якраз знаю у варшавському гуглі програмістів з України, які приблизно третину отримують акціями Alphabet, який за рік втратив 40%, то вони не задоволені. Тим більше, що за аналогічну роботу в багатших країнах платять в рази більше. Гугл відштовхується від типа регіональних рівнів оплати праці. Відповідно або переберуться, або взагалі змінять працедавця.
Знову ж таки хто на що претендує і як воно потім співвідноситься з очікуваннями.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:09
Ой+ написав:
От якраз знаю у варшавському гуглі програмістів з України, які приблизно третину отримують акціями Alphabet, який за рік втратив 40%, то вони не задоволені. Тим більше, що за аналогічну роботу в багатших країнах платять в рази більше. Гугл відштовхується від типа регіональних рівнів оплати праці. Відповідно або переберуться, або взагалі змінять працедавця.
Знову ж таки хто на що претендує і як воно потім співвідноситься з очікуваннями.
Пам'ятаю історію, як у одній з компаній четвірки перед кризою 2008 року десь половина зарплати була прив'язана до долара. І, коли навесні-влітку долар просів до 4.6, то невдоволений нарід пішов до партнерів вимагати справедливості. Партнери почухали потилицю і погодилися зафіксувати зарплату у найкрасивішій валюті світу за курсом 5. А коли через пів року той таки нарід знову до них прийшов і став слізно просити знову прив'язати хоча б 30% до бридкого, але стрімко зростаючого долара - показали дулю.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:20
nekefer написав:
все кредиты одинаковые
вы платите % на остаток задолженности + тело, аннуитет дает право меньше погашать тело в начале
не хотите не пользуйтесь этим правом и гасите тело бОльше, чем это требуется, досрочно, любые санкции за это не законны
остальное заблуждения невежд
Да, гасить досрочно можно.
Я говорю о фактической работе данного вида кредита и сценариях, когда вы собираетесь продать такой объект после непродолжительного владения либо при отчуждении. Так как раз и кроются неприятности. Подумайте просто почему. МОжет поймете.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:22
flyman написав: rjkz написав:
2. А почему нет?
Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке?
Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются.
Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.
В США, на відміну від нашої попуасії, є розвинутий ФР, на якому крім ОВДП/бондів, ще можна вкладатися в акції та індексні фонди, які на далекому горизонті дають в середньому +7%Думаю, що в США я би давно був би доларовим мультімільонером.
Так что мешает?
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:31
andrijk777 написав: rjkz написав:
1. Не равняйте американских пенсионеров с украинскими. Они в 70 лет многие как наши в 55-60. И работают многие. Знакомый водитель автобуса только прошлой осенью вышел на пенсию в 75 лет. Не хотел уходить - ему его работа очень нравится. Он на одном месте 26 лет отработал. Это не рейсовый автобус. Но сказал, что "надо уходить вовремя". Бодрый как 2 меня. Да и другие тоже.
75-річний водій автобуса! Офігеть...
Трудоголіки вони все-таки. А може роботи у них легша(організованіша).
Хоча думаю у нас(в Україні) те ж таке буде років через 20-30. Особливо враховуючи нашу демографічну ситуацію.
Не знаю, может быть.
Первый пенсионный возраст в США 62 года, потом 65 и потом то-лли 67 или 68.
Реально, мог уйти намного раньще.
Мой бывщий лендлорд в прощлом году вышел на пенсию, тоже за работой скучает.
С финансами все ок - хорошая пенсия, свое жилье, пассивный доход от 2-х квартир.
Я с них фигею.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:54
flyman написав:
в тебе лям в акціях, як і в середньому ростуть 7% щороку,
середня інфляція 3%, тобто 3% реінвестуєш, 4% знімаєш собі.
з тих 4% платиш податки (хай 25%), отже
з ляма 4% це 40 000 у.е., тобто чистими 30 000 у.е., на життя крім CA та NY достатньо.
І перпетум мобілє далі на акціях.
Якщо в акціях два ляма, то щорічний чистий дохід 60куе, що більше чим середньопересіченого піндосянина.
без розкриття питання де взяти перший мільйон ці всі циферки і буковки виглядають як дитяча (м'яко кажучи) мрія.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:57
vkstsk написав: flyman написав:
в тебе лям в акціях, як і в середньому ростуть 7% щороку,
середня інфляція 3%, тобто 3% реінвестуєш, 4% знімаєш собі.
з тих 4% платиш податки (хай 25%), отже
з ляма 4% це 40 000 у.е., тобто чистими 30 000 у.е., на життя крім CA та NY достатньо.
І перпетум мобілє далі на акціях.
Якщо в акціях два ляма, то щорічний чистий дохід 60куе, що більше чим середньопересіченого піндосянина.
без розкриття питання де взяти перший мільйон
ці всі циферки і буковки виглядають як дитяча (м'яко кажучи) мрія.
а це найбільш цікаве питання, но яке чомусь ніхто не відповідає, тільки загадково мовчать
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:57
andrijk777 написав: rjkz написав:
1. Не равняйте американских пенсионеров с украинскими. Они в 70 лет многие как наши в 55-60. И работают многие. Знакомый водитель автобуса только прошлой осенью вышел на пенсию в 75 лет. Не хотел уходить - ему его работа очень нравится. Он на одном месте 26 лет отработал. Это не рейсовый автобус. Но сказал, что "надо уходить вовремя". Бодрый как 2 меня. Да и другие тоже.
75-річний водій автобуса! Офігеть...
Трудоголіки вони все-таки. А може роботи у них легша(організованіша).
Хоча думаю у нас(в Україні) те ж таке буде років через 20-30. Особливо враховуючи нашу демографічну ситуацію.
Це не може не тішити, бо вже почав стикатися з ейджизмом, не дивлячись на свої 45+, тай загалом непогано зберігся бо не брав тяжкого в руки і дурного в голову.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:04
Bolt написав:
Це не може не тішити, бо вже почав стикатися з ейджизмом, не дивлячись на свої 45+,
эйджизм от безработицы, когда в 2006-2008 нужны были руки, на фабрику брали смело 50+ а соискатель до 30 был как редкий музейный экспонат (мало таких приходило). Потом начался кризис и количество соискателей сильно выросло, HR стали брать до 35. Резюме тех кому 40+ даже не читали.
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