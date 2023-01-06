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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:20
nekefer написав:
все кредиты одинаковые
вы платите % на остаток задолженности + тело, аннуитет дает право меньше погашать тело в начале
не хотите не пользуйтесь этим правом и гасите тело бОльше, чем это требуется, досрочно, любые санкции за это не законны
остальное заблуждения невежд
Да, гасить досрочно можно.
Я говорю о фактической работе данного вида кредита и сценариях, когда вы собираетесь продать такой объект после непродолжительного владения либо при отчуждении. Так как раз и кроются неприятности. Подумайте просто почему. МОжет поймете.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:22
flyman написав: rjkz написав:
2. А почему нет?
Ну правда, какая разница - оставить после себя жилье, в котором сам и живешь до ящика или счет в банке?
Так жилье в Нй обычно дорожает, а баксы в банке обесцениваются.
Дело в другом - не платищь банку и он заберет залог, а деньги в банке просто потихоньку (кроме последних 2-х лет) точит инфляция.
В США, на відміну від нашої попуасії, є розвинутий ФР, на якому крім ОВДП/бондів, ще можна вкладатися в акції та індексні фонди, які на далекому горизонті дають в середньому +7%Думаю, що в США я би давно був би доларовим мультімільонером.
Так что мешает?
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:31
andrijk777 написав: rjkz написав:
1. Не равняйте американских пенсионеров с украинскими. Они в 70 лет многие как наши в 55-60. И работают многие. Знакомый водитель автобуса только прошлой осенью вышел на пенсию в 75 лет. Не хотел уходить - ему его работа очень нравится. Он на одном месте 26 лет отработал. Это не рейсовый автобус. Но сказал, что "надо уходить вовремя". Бодрый как 2 меня. Да и другие тоже.
75-річний водій автобуса! Офігеть...
Трудоголіки вони все-таки. А може роботи у них легша(організованіша).
Хоча думаю у нас(в Україні) те ж таке буде років через 20-30. Особливо враховуючи нашу демографічну ситуацію.
Не знаю, может быть.
Первый пенсионный возраст в США 62 года, потом 65 и потом то-лли 67 или 68.
Реально, мог уйти намного раньще.
Мой бывщий лендлорд в прощлом году вышел на пенсию, тоже за работой скучает.
С финансами все ок - хорошая пенсия, свое жилье, пассивный доход от 2-х квартир.
Я с них фигею.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:54
flyman написав:
в тебе лям в акціях, як і в середньому ростуть 7% щороку,
середня інфляція 3%, тобто 3% реінвестуєш, 4% знімаєш собі.
з тих 4% платиш податки (хай 25%), отже
з ляма 4% це 40 000 у.е., тобто чистими 30 000 у.е., на життя крім CA та NY достатньо.
І перпетум мобілє далі на акціях.
Якщо в акціях два ляма, то щорічний чистий дохід 60куе, що більше чим середньопересіченого піндосянина.
без розкриття питання де взяти перший мільйон ці всі циферки і буковки виглядають як дитяча (м'яко кажучи) мрія.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:57
vkstsk написав: flyman написав:
в тебе лям в акціях, як і в середньому ростуть 7% щороку,
середня інфляція 3%, тобто 3% реінвестуєш, 4% знімаєш собі.
з тих 4% платиш податки (хай 25%), отже
з ляма 4% це 40 000 у.е., тобто чистими 30 000 у.е., на життя крім CA та NY достатньо.
І перпетум мобілє далі на акціях.
Якщо в акціях два ляма, то щорічний чистий дохід 60куе, що більше чим середньопересіченого піндосянина.
без розкриття питання де взяти перший мільйон
ці всі циферки і буковки виглядають як дитяча (м'яко кажучи) мрія.
а це найбільш цікаве питання, но яке чомусь ніхто не відповідає, тільки загадково мовчать
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 15:57
andrijk777 написав: rjkz написав:
1. Не равняйте американских пенсионеров с украинскими. Они в 70 лет многие как наши в 55-60. И работают многие. Знакомый водитель автобуса только прошлой осенью вышел на пенсию в 75 лет. Не хотел уходить - ему его работа очень нравится. Он на одном месте 26 лет отработал. Это не рейсовый автобус. Но сказал, что "надо уходить вовремя". Бодрый как 2 меня. Да и другие тоже.
75-річний водій автобуса! Офігеть...
Трудоголіки вони все-таки. А може роботи у них легша(організованіша).
Хоча думаю у нас(в Україні) те ж таке буде років через 20-30. Особливо враховуючи нашу демографічну ситуацію.
Це не може не тішити, бо вже почав стикатися з ейджизмом, не дивлячись на свої 45+, тай загалом непогано зберігся бо не брав тяжкого в руки і дурного в голову.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 16:04
Bolt написав:
Це не може не тішити, бо вже почав стикатися з ейджизмом, не дивлячись на свої 45+,
эйджизм от безработицы, когда в 2006-2008 нужны были руки, на фабрику брали смело 50+ а соискатель до 30 был как редкий музейный экспонат (мало таких приходило). Потом начался кризис и количество соискателей сильно выросло, HR стали брать до 35. Резюме тех кому 40+ даже не читали.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:27
Shaman написав: vkstsk написав: flyman написав:
в тебе лям в акціях, як і в середньому ростуть 7% щороку,
середня інфляція 3%, тобто 3% реінвестуєш, 4% знімаєш собі.
з тих 4% платиш податки (хай 25%), отже
з ляма 4% це 40 000 у.е., тобто чистими 30 000 у.е., на життя крім CA та NY достатньо.
І перпетум мобілє далі на акціях.
Якщо в акціях два ляма, то щорічний чистий дохід 60куе, що більше чим середньопересіченого піндосянина.
без розкриття питання де взяти перший мільйон
ці всі циферки і буковки виглядають як дитяча (м'яко кажучи) мрія.
а це найбільш цікаве питання, но яке чомусь ніхто не відповідає, тільки загадково мовчать
ІТ сенйор вна неньці за 2роки має чистими 100Куе після всіх трат.
За 20 років, якщо тупо скирдувати кеш, то 1лям.
Якщо інвестувати, то ще веселіше.
Думаю, що і за 10 років реально, так як працюватиме магія складеного відсотку.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:28
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чекайте 60, а потім все попре
а до війни що заважало?
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:29
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