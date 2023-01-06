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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 305306307308
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:35

  vitaliian написав:
  Bolt написав:Це не може не тішити, бо вже почав стикатися з ейджизмом, не дивлячись на свої 45+,
эйджизм от безработицы, когда в 2006-2008 нужны были руки, на фабрику брали смело 50+ а соискатель до 30 был как редкий музейный экспонат (мало таких приходило). Потом начался кризис и количество соискателей сильно выросло, HR стали брать до 35. Резюме тех кому 40+ даже не читали.

Після останніх нововведень наших депутатів, щось не дуже хочеться влаштовуватись на роботу(офіційно).
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:35

  flyman написав:Думаю, що і за 10 років реально, так як працюватиме магія складеного відсотку

А через 10 лет одному знакомому айтишнику будет 60. Все накопления уйдут на клиники, поскольку в таком возрасте мед.страховки уже не продают. Вот оно грустное счастье. До 60 лет кормишь себя мивиной, а после 60 докторов красной икрой.

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliian написав:Все накопления уйдут на клиники, поскольку в таком возрасте мед.страховки уже не продают.

А хто вам таке сказав?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:44

  vitaliian написав:
  flyman написав:Думаю, що і за 10 років реально, так як працюватиме магія складеного відсотку

А через 10 лет одному знакомому айтишнику будет 60. Все накопления уйдут на клиники, поскольку в таком возрасте мед.страховки уже не продают. Вот оно грустное счастье. До 60 лет кормишь себя мивиной, а после 60 докторов красной икрой.

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До 50 чим займався?
Сирота без приданого?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:47

  Faceless написав:
  vitaliian написав:Все накопления уйдут на клиники, поскольку в таком возрасте мед.страховки уже не продают.

А хто вам таке сказав?

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:47

  flyman написав:Ковід

Спочатку Вам мішав ковід, тепер 18-60, після війни мені пташечки наспівали буде ще 3 роки 18-60, а там ще пару років будете продавати кавалірки...потім гемор вивезти ці мільярди через кордон (а пташечки співають, що з кожним місяцем це буде все складніше і складніше робити). Коротше саксесс-сторі.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:47

  flyman написав:До 50 чим займався?
себя искал
vitaliian
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