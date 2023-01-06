Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 306307308309310> Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:35 vitaliian написав: Bolt написав: Це не може не тішити, бо вже почав стикатися з ейджизмом, не дивлячись на свої 45+, Це не може не тішити, бо вже почав стикатися з ейджизмом, не дивлячись на свої 45+, эйджизм от безработицы, когда в 2006-2008 нужны были руки, на фабрику брали смело 50+ а соискатель до 30 был как редкий музейный экспонат (мало таких приходило). Потом начался кризис и количество соискателей сильно выросло, HR стали брать до 35. Резюме тех кому 40+ даже не читали. эйджизм от безработицы, когда в 2006-2008 нужны были руки, на фабрику брали смело 50+ а соискатель до 30 был как редкий музейный экспонат (мало таких приходило). Потом начался кризис и количество соискателей сильно выросло, HR стали брать до 35. Резюме тех кому 40+ даже не читали.

Після останніх нововведень наших депутатів, щось не дуже хочеться влаштовуватись на роботу(офіційно). Після останніх нововведень наших депутатів, щось не дуже хочеться влаштовуватись на роботу(офіційно). Bolt Повідомлень: 1481 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:35 flyman написав: Думаю, що і за 10 років реально, так як працюватиме магія складеного відсотку Думаю, що і за 10 років реально, так як працюватиме магія складеного відсотку

А через 10 лет одному знакомому айтишнику будет 60. Все накопления уйдут на клиники, поскольку в таком возрасте мед.страховки уже не продают. Вот оно грустное счастье. До 60 лет кормишь себя мивиной, а после 60 докторов красной икрой.



А через 10 лет одному знакомому айтишнику будет 60. Все накопления уйдут на клиники, поскольку в таком возрасте мед.страховки уже не продают. Вот оно грустное счастье. До 60 лет кормишь себя мивиной, а после 60 докторов красной икрой. vitaliian

Повідомлень: 16070 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2952 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:42 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliian написав: Все накопления уйдут на клиники, поскольку в таком возрасте мед.страховки уже не продают. Все накопления уйдут на клиники, поскольку в таком возрасте мед.страховки уже не продают.

А хто вам таке сказав? А хто вам таке сказав? Faceless

Модератор Повідомлень: 32547 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1360 раз. Подякували: 7667 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:44 vitaliian написав: flyman написав: Думаю, що і за 10 років реально, так як працюватиме магія складеного відсотку Думаю, що і за 10 років реально, так як працюватиме магія складеного відсотку

А через 10 лет одному знакомому айтишнику будет 60. Все накопления уйдут на клиники, поскольку в таком возрасте мед.страховки уже не продают. Вот оно грустное счастье. До 60 лет кормишь себя мивиной, а после 60 докторов красной икрой.



А через 10 лет одному знакомому айтишнику будет 60. Все накопления уйдут на клиники, поскольку в таком возрасте мед.страховки уже не продают. Вот оно грустное счастье. До 60 лет кормишь себя мивиной, а после 60 докторов красной икрой.

До 50 чим займався?

Сирота без приданого? До 50 чим займався?Сирота без приданого? flyman

Повідомлень: 30342 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:47 Faceless написав: vitaliian написав: Все накопления уйдут на клиники, поскольку в таком возрасте мед.страховки уже не продают. Все накопления уйдут на клиники, поскольку в таком возрасте мед.страховки уже не продают.

А хто вам таке сказав? А хто вам таке сказав?

vitaliian

Повідомлень: 16070 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2952 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:47 flyman написав: Ковід Ковід

Спочатку Вам мішав ковід, тепер 18-60, після війни мені пташечки наспівали буде ще 3 роки 18-60, а там ще пару років будете продавати кавалірки...потім гемор вивезти ці мільярди через кордон (а пташечки співають, що з кожним місяцем це буде все складніше і складніше робити). Коротше саксесс-сторі. Спочатку Вам мішав ковід, тепер 18-60, після війни мені пташечки наспівали буде ще 3 роки 18-60, а там ще пару років будете продавати кавалірки...потім гемор вивезти ці мільярди через кордон (а пташечки співають, що з кожним місяцем це буде все складніше і складніше робити). Коротше саксесс-сторі. BIGor

Повідомлень: 7169 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1091 раз. Подякували: 1508 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:47 flyman написав: До 50 чим займався? До 50 чим займався? себя искал себя искал vitaliian

Повідомлень: 16070 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2952 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:56 vitaliian написав: flyman написав: До 50 чим займався? До 50 чим займався? себя искал себя искал

Буває.

Але доларовим мільйонером стати ще не пізно. Буває.Але доларовим мільйонером стати ще не пізно. flyman

Повідомлень: 30342 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:59 flyman написав: Буває.

Але доларовим мільйонером стати ще не пізно Буває.Але доларовим мільйонером стати ще не пізно убедил, подпишу его на твой блог убедил, подпишу его на твой блог vitaliian

Повідомлень: 16070 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2952 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 17:59 BIGor написав: flyman написав: Ковід Ковід

Спочатку Вам мішав ковід, тепер 18-60, після війни мені пташечки наспівали буде ще 3 роки 18-60, а там ще пару років будете продавати кавалірки...потім гемор вивезти ці мільярди через кордон (а пташечки співають, що з кожним місяцем це буде все складніше і складніше робити). Коротше саксесс-сторі. Спочатку Вам мішав ковід, тепер 18-60, після війни мені пташечки наспівали буде ще 3 роки 18-60, а там ще пару років будете продавати кавалірки...потім гемор вивезти ці мільярди через кордон (а пташечки співають, що з кожним місяцем це буде все складніше і складніше робити). Коротше саксесс-сторі.

Я маю вічитуватися перед невдахою аудитором із великої четвірки, який навіть на однокімнатну в передмісті Києва не спромігся заробити. Я маю вічитуватися перед невдахою аудитором із великої четвірки, який навіть на однокімнатну в передмісті Києва не спромігся заробити. flyman

Повідомлень: 30342 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 306307308309310> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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