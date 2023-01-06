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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 307308309310> Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:21 з валютної теми в тему: vitaliian написав: flyman написав: Думаю, що і за 10 років реально, так як працюватиме магія складеного відсотку Думаю, що і за 10 років реально, так як працюватиме магія складеного відсотку

А через 10 лет одному знакомому айтишнику будет 60. Все накопления уйдут на клиники, поскольку в таком возрасте мед.страховки уже не продают. Вот оно грустное счастье. До 60 лет кормишь себя мивиной, а после 60 докторов красной икрой.



А через 10 лет одному знакомому айтишнику будет 60. Все накопления уйдут на клиники, поскольку в таком возрасте мед.страховки уже не продают. Вот оно грустное счастье. До 60 лет кормишь себя мивиной, а после 60 докторов красной икрой.



з валютної теми в тему:

Aps написав: Игорь написав: Дюрі-бачі написав: ...на горизонті десятків років .... ...на горизонті десятків років ....

Вибачте, є якась мрія ? Чи просто передати спадкоємцям ? Як Ви собі бачите долю цих коштів ? Тридцять років Ви вже купуєте, ну нехай почали в кращому випадку в 20, хоча наврядчи, тобто вам за 50.

Я розумію, що є залишки і хочеться їх зберегти. Просто на горизонті десятків років звучить так, наче Ви є головним постачальником тих самих запліснявілих доларів.

Можливо просто недоречно підібране слово, а я доколупуюсь ? Вибачте, є якась мрія ? Чи просто передати спадкоємцям ? Як Ви собі бачите долю цих коштів ? Тридцять років Ви вже купуєте, ну нехай почали в кращому випадку в 20, хоча наврядчи, тобто вам за 50.Я розумію, що є залишки і хочеться їх зберегти. Просто на горизонті десятків років звучить так, наче Ви є головним постачальником тих самих запліснявілих доларів.Можливо просто недоречно підібране слово, а я доколупуюсь ?



Если 50 то до пенсии как раз лет 10.

Что бы потом жить еще лет 20 более менее прилично, надо как-то сохранить 250-500 тыс usd.

Если еще детям останется. Замечательно. Но не обязательно. Если они к тому времени не научатся самостоятельно стоять на ногах, то ваши деньги им особо и не помогут. Если 50 то до пенсии как раз лет 10.Что быЕсли еще детям останется. Замечательно. Но не обязательно. Если они к тому времени не научатся самостоятельно стоять на ногах, то ваши деньги им особо и не помогут.

наразі достатньо ІТ сенйору піднапрягтися менше чим 5 років, якщо до цього часу нічого не відклав на "пенсію по богатству" з валютної теми в тему:наразі достатньо ІТ сенйору піднапрягтися менше чим 5 років, якщо до цього часу нічого не відклав на "пенсію по богатству" flyman

Повідомлень: 30342 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:36 flyman написав: BIGor написав: flyman написав: Ковід Ковід

Спочатку Вам мішав ковід, тепер 18-60, після війни мені пташечки наспівали буде ще 3 роки 18-60, а там ще пару років будете продавати кавалірки...потім гемор вивезти ці мільярди через кордон (а пташечки співають, що з кожним місяцем це буде все складніше і складніше робити). Коротше саксесс-сторі. Спочатку Вам мішав ковід, тепер 18-60, після війни мені пташечки наспівали буде ще 3 роки 18-60, а там ще пару років будете продавати кавалірки...потім гемор вивезти ці мільярди через кордон (а пташечки співають, що з кожним місяцем це буде все складніше і складніше робити). Коротше саксесс-сторі.

Я маю вічитуватися перед невдахою аудитором із великої четвірки, який навіть на однокімнатну в передмісті Києва не спромігся заробити. Я маю вічитуватися перед невдахою аудитором із великої четвірки, який навіть на однокімнатну в передмісті Києва не спромігся заробити.

Давай прочисть собі мізки, я не заробив 140 куе на 2-к на нивках. Ну так собі невдаха, якщо копитами не застряг в дорогому бетоні на КРЖН. Давай прочисть собі мізки, я не заробив 140 куе на 2-к на нивках. Ну так собі невдаха, якщо копитами не застряг в дорогому бетоні на КРЖН. BIGor

Повідомлень: 7169 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1091 раз. Подякували: 1508 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:41 vitaliian написав: Faceless написав: vitaliian написав: Все накопления уйдут на клиники, поскольку в таком возрасте мед.страховки уже не продают. Все накопления уйдут на клиники, поскольку в таком возрасте мед.страховки уже не продают.

А хто вам таке сказав? А хто вам таке сказав?



Тю, я думав ви про США.

У нас клініки реально дешеві, повірте Тю, я думав ви про США.У нас клініки реально дешеві, повірте Faceless

Модератор Повідомлень: 32547 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1360 раз. Подякували: 7667 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:43 Faceless написав: У нас клініки реально дешеві, повірте У нас клініки реально дешеві, повірте не так давно вы писали про томоклинику Кропивницкий. Дешёвой она вам не показалась. В абсолютных цифрах может и дёшево, но по соотношению цена/результат наша медицина очень очень дорогая. И кто это понимает, старается лечиться заграницей. Не обязательно в США, знакомые лечились в Прибалтике, в Словакии. не так давно вы писали про томоклинику Кропивницкий. Дешёвой она вам не показалась. В абсолютных цифрах может и дёшево, но по соотношению цена/результат наша медицина очень очень дорогая. И кто это понимает, старается лечиться заграницей. Не обязательно в США, знакомые лечились в Прибалтике, в Словакии. Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 06 січ, 2023 18:49, всього редагувалось 2 разів. vitaliian

Повідомлень: 16070 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2952 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:46 vitaliian написав: Faceless написав: У нас клініки реально дешеві, повірте У нас клініки реально дешеві, повірте не так давно вы писали про томоклинику Кропивницкий. Дешёвой она вам не показалась. не так давно вы писали про томоклинику Кропивницкий. Дешёвой она вам не показалась.

Ну так ми тоді звернулися в київські. Так відносно США, Німеччини,Ізраїлю навіть кропивницька дешева

Ну і це реально едж кейс, нема сенсу його розглядати в контексті базових витрат на лікарні

vitaliian написав: В абсолютных цифрах может и дёшево, но по соотношению цена/результат наша медицина очень очень дорогая. В абсолютных цифрах может и дёшево, но по соотношению цена/результат наша медицина очень очень дорогая.

Можливо щодо якихось окремих випадків. Ну і якщо мова конкретно про теперішню ситуацію то взагалі важко сказати. А загалом - це більше стереотип, і те, що відносно дороге порівняно з "безкоштовною" в Україні, насправді достатньо якісне і недороге порівняно з іншими країнами Ну так ми тоді звернулися в київські. Так відносно США, Німеччини,Ізраїлю навіть кропивницька дешеваНу і це реально едж кейс, нема сенсу його розглядати в контексті базових витрат на лікарніМожливо щодо якихось окремих випадків. Ну і якщо мова конкретно про теперішню ситуацію то взагалі важко сказати. А загалом - це більше стереотип, і те, що відносно дороге порівняно з "безкоштовною" в Україні, насправді достатньо якісне і недороге порівняно з іншими країнами Faceless

Модератор Повідомлень: 32547 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1360 раз. Подякували: 7667 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:51 Faceless написав: нема сенсу його розглядати в контексті базових витрат на лікарні нема сенсу його розглядати в контексті базових витрат на лікарні а какие базовые затраты до 50-60 лет? Бывают конечно тяжёлые случаи, но большинство болячек проходят сами. Средняя продолжительность жизни у нас 67 лет . после 60 и начинаются основные траблы. Faceless написав: загалом - це більше стереотип, і те, що відносно дороге порівняно з "безкоштовною" в Україні, насправді достатньо якісне і недороге порівняно з іншими країнами загалом - це більше стереотип, і те, що відносно дороге порівняно з "безкоштовною" в Україні, насправді достатньо якісне і недороге порівняно з іншими країнами значит обоим моим родителям не повезло. Мама за здоровьем очень следила, 2 раза в год обследования, диеты прочее прочее. Надо было Лекарства по 5 тыс, МРТ, кт - без проблем. Папа до 60 вообще не болел. Здоровый был как конь. а какие базовые затраты до 50-60 лет? Бывают конечно тяжёлые случаи, но большинство болячек проходят сами. Средняя продолжительность жизни у нас 67 лет . после 60 и начинаются основные траблы.значит обоим моим родителям не повезло. Мама за здоровьем очень следила, 2 раза в год обследования, диеты прочее прочее. Надо было Лекарства по 5 тыс, МРТ, кт - без проблем. Папа до 60 вообще не болел. Здоровый был как конь. vitaliian

Повідомлень: 16070 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2952 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:57 vitaliian написав: Faceless написав: нема сенсу його розглядати в контексті базових витрат на лікарні нема сенсу його розглядати в контексті базових витрат на лікарні а какие базовые затраты до 50-60 лет? Бывают конечно тяжёлые случаи, но большинство болячек проходят сами. Средняя продолжительность жизни у нас 67 лет . после 60 и начинаются основные траблы. а какие базовые затраты до 50-60 лет? Бывают конечно тяжёлые случаи, но большинство болячек проходят сами. Средняя продолжительность жизни у нас 67 лет . после 60 и начинаются основные траблы.

Так ви ж про "після 60" ніби вели мову. Взагалі витрати на лікарні після 60 визначаються способом життя до. Ну і якщо "без особливо важких випадків" і без страховки в наших клініках не буде якихось фантастичних витрат і після 60, особливо, якщо до того не грався роками в "большинство болячек проходят сами" і не довів щось до хронічного і запущеного Так ви ж про "після 60" ніби вели мову. Взагалі витрати на лікарні після 60 визначаються способом життя до. Ну і якщо "без особливо важких випадків" і без страховки в наших клініках не буде якихось фантастичних витрат і після 60, особливо, якщо до того не грався роками в "большинство болячек проходят сами" і не довів щось до хронічного і запущеного Faceless

Модератор Повідомлень: 32547 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1360 раз. Подякували: 7667 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:58 BIGor написав: flyman написав: BIGor написав: Спочатку Вам мішав ковід, тепер 18-60, після війни мені пташечки наспівали буде ще 3 роки 18-60, а там ще пару років будете продавати кавалірки...потім гемор вивезти ці мільярди через кордон (а пташечки співають, що з кожним місяцем це буде все складніше і складніше робити). Коротше саксесс-сторі. Спочатку Вам мішав ковід, тепер 18-60, після війни мені пташечки наспівали буде ще 3 роки 18-60, а там ще пару років будете продавати кавалірки...потім гемор вивезти ці мільярди через кордон (а пташечки співають, що з кожним місяцем це буде все складніше і складніше робити). Коротше саксесс-сторі.

Я маю вічитуватися перед невдахою аудитором із великої четвірки, який навіть на однокімнатну в передмісті Києва не спромігся заробити. Я маю вічитуватися перед невдахою аудитором із великої четвірки, який навіть на однокімнатну в передмісті Києва не спромігся заробити.

Давай прочисть собі мізки, я не заробив 140 куе на 2-к на нивках. Ну так собі невдаха, якщо копитами не застряг в дорогому бетоні на КРЖН. Давай прочисть собі мізки, я не заробив 140 куе на 2-к на нивках. Ну так собі невдаха, якщо копитами не застряг в дорогому бетоні на КРЖН.

В Кракові значно дешевше (ні), але іпотека (зате не переплачуєш баригам ), надіюся, що перед виходом на пенсію таки її погасиш. В Кракові значно дешевше (ні), але іпотека (зате не переплачуєш баригам), надіюся, що перед виходом на пенсію таки її погасиш. flyman

Повідомлень: 30342 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:00 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: В Кракові значно дешевше (ні), але іпотека В Кракові значно дешевше (ні), але іпотека

А мені от цікаво, які там апетити в ріелторів. У нас їх хоч в ряді випадків послати можна взагалі, але це можливо далеко не в усіх країнах, часто їм прям законодавчо закріплена годівничка А мені от цікаво, які там апетити в ріелторів. У нас їх хоч в ряді випадків послати можна взагалі, але це можливо далеко не в усіх країнах, часто їм прям законодавчо закріплена годівничка Faceless

Модератор Повідомлень: 32547 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1360 раз. Подякували: 7667 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:00 vitaliian написав: Faceless написав: У нас клініки реально дешеві, повірте У нас клініки реально дешеві, повірте не так давно вы писали про томоклинику Кропивницкий. Дешёвой она вам не показалась. В абсолютных цифрах может и дёшево, но по соотношению цена/результат наша медицина очень очень дорогая. И кто это понимает, старается лечиться заграницей. Не обязательно в США, знакомые лечились в Прибалтике, в Словакии. не так давно вы писали про томоклинику Кропивницкий. Дешёвой она вам не показалась. В абсолютных цифрах может и дёшево, но по соотношению цена/результат наша медицина очень очень дорогая. И кто это понимает, старается лечиться заграницей. Не обязательно в США, знакомые лечились в Прибалтике, в Словакии.

А я чув, що беруть відпустку і з США/Канади/ЄС летять сюди лікуватися.

Зараз не літають, бо не летять літаки. А я чув, що беруть відпустку і з США/Канади/ЄС летять сюди лікуватися.Зараз не літають, бо не летять літаки. flyman

Повідомлень: 30342 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 307308309310> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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