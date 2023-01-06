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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 307308309310>
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:21

з валютної теми в тему:

  vitaliian написав:
  flyman написав:Думаю, що і за 10 років реально, так як працюватиме магія складеного відсотку

А через 10 лет одному знакомому айтишнику будет 60. Все накопления уйдут на клиники, поскольку в таком возрасте мед.страховки уже не продают. Вот оно грустное счастье. До 60 лет кормишь себя мивиной, а после 60 докторов красной икрой.

Зображення


з валютної теми в тему:
  Aps написав:
  Игорь написав:
  Дюрі-бачі написав:...на горизонті десятків років ....

Вибачте, є якась мрія ? Чи просто передати спадкоємцям ? Як Ви собі бачите долю цих коштів ? Тридцять років Ви вже купуєте, ну нехай почали в кращому випадку в 20, хоча наврядчи, тобто вам за 50.
Я розумію, що є залишки і хочеться їх зберегти. Просто на горизонті десятків років звучить так, наче Ви є головним постачальником тих самих запліснявілих доларів.
Можливо просто недоречно підібране слово, а я доколупуюсь ?


Если 50 то до пенсии как раз лет 10.
Что бы потом жить еще лет 20 более менее прилично, надо как-то сохранить 250-500 тыс usd.
Если еще детям останется. Замечательно. Но не обязательно. Если они к тому времени не научатся самостоятельно стоять на ногах, то ваши деньги им особо и не помогут.

наразі достатньо ІТ сенйору піднапрягтися менше чим 5 років, якщо до цього часу нічого не відклав на "пенсію по богатству"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:36

  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:Ковід

Спочатку Вам мішав ковід, тепер 18-60, після війни мені пташечки наспівали буде ще 3 роки 18-60, а там ще пару років будете продавати кавалірки...потім гемор вивезти ці мільярди через кордон (а пташечки співають, що з кожним місяцем це буде все складніше і складніше робити). Коротше саксесс-сторі.

Я маю вічитуватися перед невдахою аудитором із великої четвірки, який навіть на однокімнатну в передмісті Києва не спромігся заробити.

Давай прочисть собі мізки, я не заробив 140 куе на 2-к на нивках. Ну так собі невдаха, якщо копитами не застряг в дорогому бетоні на КРЖН.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:41

  vitaliian написав:
  Faceless написав:
  vitaliian написав:Все накопления уйдут на клиники, поскольку в таком возрасте мед.страховки уже не продают.

А хто вам таке сказав?

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Тю, я думав ви про США.
У нас клініки реально дешеві, повірте
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:43

  Faceless написав:У нас клініки реально дешеві, повірте
не так давно вы писали про томоклинику Кропивницкий. Дешёвой она вам не показалась. В абсолютных цифрах может и дёшево, но по соотношению цена/результат наша медицина очень очень дорогая. И кто это понимает, старается лечиться заграницей. Не обязательно в США, знакомые лечились в Прибалтике, в Словакии.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 06 січ, 2023 18:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:46

  vitaliian написав:
  Faceless написав:У нас клініки реально дешеві, повірте
не так давно вы писали про томоклинику Кропивницкий. Дешёвой она вам не показалась.

Ну так ми тоді звернулися в київські. Так відносно США, Німеччини,Ізраїлю навіть кропивницька дешева
Ну і це реально едж кейс, нема сенсу його розглядати в контексті базових витрат на лікарні
  vitaliian написав:В абсолютных цифрах может и дёшево, но по соотношению цена/результат наша медицина очень очень дорогая.

Можливо щодо якихось окремих випадків. Ну і якщо мова конкретно про теперішню ситуацію то взагалі важко сказати. А загалом - це більше стереотип, і те, що відносно дороге порівняно з "безкоштовною" в Україні, насправді достатньо якісне і недороге порівняно з іншими країнами
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:51

  Faceless написав:нема сенсу його розглядати в контексті базових витрат на лікарні
а какие базовые затраты до 50-60 лет? Бывают конечно тяжёлые случаи, но большинство болячек проходят сами. Средняя продолжительность жизни у нас 67 лет . после 60 и начинаются основные траблы.
  Faceless написав:загалом - це більше стереотип, і те, що відносно дороге порівняно з "безкоштовною" в Україні, насправді достатньо якісне і недороге порівняно з іншими країнами
значит обоим моим родителям не повезло. Мама за здоровьем очень следила, 2 раза в год обследования, диеты прочее прочее. Надо было Лекарства по 5 тыс, МРТ, кт - без проблем. Папа до 60 вообще не болел. Здоровый был как конь.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:57

  vitaliian написав:
  Faceless написав:нема сенсу його розглядати в контексті базових витрат на лікарні
а какие базовые затраты до 50-60 лет? Бывают конечно тяжёлые случаи, но большинство болячек проходят сами. Средняя продолжительность жизни у нас 67 лет . после 60 и начинаются основные траблы.

Так ви ж про "після 60" ніби вели мову. Взагалі витрати на лікарні після 60 визначаються способом життя до. Ну і якщо "без особливо важких випадків" і без страховки в наших клініках не буде якихось фантастичних витрат і після 60, особливо, якщо до того не грався роками в "большинство болячек проходят сами" і не довів щось до хронічного і запущеного
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 18:58

  BIGor написав:
  flyman написав:
  BIGor написав:Спочатку Вам мішав ковід, тепер 18-60, після війни мені пташечки наспівали буде ще 3 роки 18-60, а там ще пару років будете продавати кавалірки...потім гемор вивезти ці мільярди через кордон (а пташечки співають, що з кожним місяцем це буде все складніше і складніше робити). Коротше саксесс-сторі.

Я маю вічитуватися перед невдахою аудитором із великої четвірки, який навіть на однокімнатну в передмісті Києва не спромігся заробити.

Давай прочисть собі мізки, я не заробив 140 куе на 2-к на нивках. Ну так собі невдаха, якщо копитами не застряг в дорогому бетоні на КРЖН.

В Кракові значно дешевше (ні), але іпотека (зате не переплачуєш баригам :shock: ), надіюся, що перед виходом на пенсію таки її погасиш.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:В Кракові значно дешевше (ні), але іпотека

А мені от цікаво, які там апетити в ріелторів. У нас їх хоч в ряді випадків послати можна взагалі, але це можливо далеко не в усіх країнах, часто їм прям законодавчо закріплена годівничка
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:00

  vitaliian написав:
  Faceless написав:У нас клініки реально дешеві, повірте
не так давно вы писали про томоклинику Кропивницкий. Дешёвой она вам не показалась. В абсолютных цифрах может и дёшево, но по соотношению цена/результат наша медицина очень очень дорогая. И кто это понимает, старается лечиться заграницей. Не обязательно в США, знакомые лечились в Прибалтике, в Словакии.

А я чув, що беруть відпустку і з США/Канади/ЄС летять сюди лікуватися.
Зараз не літають, бо не летять літаки.
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