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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 307308309310 Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:02 flyman написав: беруть відпустку і з США/Канади/ЄС летять сюди лікуватися. беруть відпустку і з США/Канади/ЄС летять сюди лікуватися. зубы в основном. Я американца даже на курорте в Скадовске встречал. Много их, вот и ездят везде, где есть транспорт. зубы в основном. Я американца даже на курорте в Скадовске встречал. Много их, вот и ездят везде, где есть транспорт. vitaliian

Повідомлень: 16070 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2952 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:05 Faceless написав: flyman написав: В Кракові значно дешевше (ні), але іпотека В Кракові значно дешевше (ні), але іпотека

А мені от цікаво, які там апетити в ріелторів. У нас їх хоч в ряді випадків послати можна взагалі, але це можливо далеко не в усіх країнах, часто їм прям законодавчо закріплена годівничка А мені от цікаво, які там апетити в ріелторів. У нас їх хоч в ряді випадків послати можна взагалі, але це можливо далеко не в усіх країнах, часто їм прям законодавчо закріплена годівничка

З того з чим сам стикався: 3.5% з продавана, 3.5% з покупана, може залежить від міста.

З одного боку, робота ріелторів якісніша та цивілізованіший ринок, чим вна Україні, з іншого, такий парадокс, що як зайти з вулиці до банку, то іпотеку можуть не дати, або буде дорожча, в порівнянні, якщо скористатися іпотечним-дорадцем, якого порекомендує агенція. З того з чим сам стикався: 3.5% з продавана, 3.5% з покупана, може залежить від міста.З одного боку, робота ріелторів якісніша та цивілізованіший ринок, чим вна Україні, з іншого, такий парадокс, що як зайти з вулиці до банку, то іпотеку можуть не дати, або буде дорожча, в порівнянні, якщо скористатися іпотечним-дорадцем, якого порекомендує агенція. flyman

Повідомлень: 30342 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:06 vitaliian написав: flyman написав: беруть відпустку і з США/Канади/ЄС летять сюди лікуватися. беруть відпустку і з США/Канади/ЄС летять сюди лікуватися. зубы в основном. Я американца даже на курорте в Скадовске встречал. Много их, вот и ездят везде, где есть транспорт. зубы в основном. Я американца даже на курорте в Скадовске встречал. Много их, вот и ездят везде, где есть транспорт.

Не тільки, якщо "не вмираєш", то чергу можна чекати роками, а тут прилетів та шахімат Не тільки, якщо "не вмираєш", то чергу можна чекати роками, а тут прилетів та шахімат flyman

Повідомлень: 30342 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:26 flyman написав: В Кракові значно дешевше (ні), але іпотека (зате не переплачуєш баригам ), надіюся, що перед виходом на пенсію таки її погасиш. В Кракові значно дешевше (ні), але іпотека (зате не переплачуєш баригам), надіюся, що перед виходом на пенсію таки її погасиш.

По загальному індексу судиш? От в мене економ на окраїні, ліфт спускається в паркінг, балкони склити заборонено, двері ручки у всіх однакові. 4-5 поверхова забудова. Скільки таке коштує в Києві?

І чого мені до пенсіїї виплачувати ту іпотеку, якщо я копив на 2к в Києві - з такою сумою тут вже можна дивитись квартири, тільки легалізувати треба. По загальному індексу судиш? От в мене економ на окраїні, ліфт спускається в паркінг, балкони склити заборонено, двері ручки у всіх однакові. 4-5 поверхова забудова. Скільки таке коштує в Києві?І чого мені до пенсіїї виплачувати ту іпотеку, якщо я копив на 2к в Києві - з такою сумою тут вже можна дивитись квартири, тільки легалізувати треба. BIGor

Повідомлень: 7170 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1091 раз. Подякували: 1508 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 307308309310 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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