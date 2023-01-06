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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:02
flyman написав:
беруть відпустку і з США/Канади/ЄС летять сюди лікуватися.
зубы в основном. Я американца даже на курорте в Скадовске встречал. Много их, вот и ездят везде, где есть транспорт.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:05
Faceless написав: flyman написав:
В Кракові значно дешевше (ні), але іпотека
А мені от цікаво, які там апетити в ріелторів. У нас їх хоч в ряді випадків послати можна взагалі, але це можливо далеко не в усіх країнах, часто їм прям законодавчо закріплена годівничка
З того з чим сам стикався: 3.5% з продавана, 3.5% з покупана, може залежить від міста.
З одного боку, робота ріелторів якісніша та цивілізованіший ринок, чим вна Україні, з іншого, такий парадокс, що як зайти з вулиці до банку, то іпотеку можуть не дати, або буде дорожча, в порівнянні, якщо скористатися іпотечним-дорадцем, якого порекомендує агенція.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:06
vitaliian написав: flyman написав:
беруть відпустку і з США/Канади/ЄС летять сюди лікуватися.
зубы в основном. Я американца даже на курорте в Скадовске встречал. Много их, вот и ездят везде, где есть транспорт.
Не тільки, якщо "не вмираєш", то чергу можна чекати роками, а тут прилетів та шахімат
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:26
flyman написав:
В Кракові значно дешевше (ні), але іпотека (зате не переплачуєш баригам
), надіюся, що перед виходом на пенсію таки її погасиш.
По загальному індексу судиш? От в мене економ на окраїні, ліфт спускається в паркінг, балкони склити заборонено, двері ручки у всіх однакові. 4-5 поверхова забудова. Скільки таке коштує в Києві?
І чого мені до пенсіїї виплачувати ту іпотеку, якщо я копив на 2к в Києві - з такою сумою тут вже можна дивитись квартири, тільки легалізувати треба.
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