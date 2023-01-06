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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 308309310311>
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:02

  flyman написав:беруть відпустку і з США/Канади/ЄС летять сюди лікуватися.
зубы в основном. Я американца даже на курорте в Скадовске встречал. Много их, вот и ездят везде, где есть транспорт.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:05

  Faceless написав:
  flyman написав:В Кракові значно дешевше (ні), але іпотека

А мені от цікаво, які там апетити в ріелторів. У нас їх хоч в ряді випадків послати можна взагалі, але це можливо далеко не в усіх країнах, часто їм прям законодавчо закріплена годівничка

З того з чим сам стикався: 3.5% з продавана, 3.5% з покупана, може залежить від міста.
З одного боку, робота ріелторів якісніша та цивілізованіший ринок, чим вна Україні, з іншого, такий парадокс, що як зайти з вулиці до банку, то іпотеку можуть не дати, або буде дорожча, в порівнянні, якщо скористатися іпотечним-дорадцем, якого порекомендує агенція.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:06

  vitaliian написав:
  flyman написав:беруть відпустку і з США/Канади/ЄС летять сюди лікуватися.
зубы в основном. Я американца даже на курорте в Скадовске встречал. Много их, вот и ездят везде, где есть транспорт.

Не тільки, якщо "не вмираєш", то чергу можна чекати роками, а тут прилетів та шахімат
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:26

  flyman написав:В Кракові значно дешевше (ні), але іпотека (зате не переплачуєш баригам :shock: ), надіюся, що перед виходом на пенсію таки її погасиш.

По загальному індексу судиш? От в мене економ на окраїні, ліфт спускається в паркінг, балкони склити заборонено, двері ручки у всіх однакові. 4-5 поверхова забудова. Скільки таке коштує в Києві?
І чого мені до пенсіїї виплачувати ту іпотеку, якщо я копив на 2к в Києві - з такою сумою тут вже можна дивитись квартири, тільки легалізувати треба.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:27

  flyman написав:Не тільки, якщо "не вмираєш", то чергу можна чекати роками, а тут прилетів та шахімат
видишь как здесь всё хорошо, а ты собрался валить. Подумай 25 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:32

  vitaliian написав:
  flyman написав:Не тільки, якщо "не вмираєш", то чергу можна чекати роками, а тут прилетів та шахімат
видишь как здесь всё хорошо, а ты собрался валить. Подумай 25 раз.

При чому тут валити? Я ж не Бігор чи Аірмакс.
Мені потрібно по справам.
давай тебе прив"яжем ланцюгом до батареї, а що, їсти даєм, тепло, що ще не вистачає?
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:34

  vitaliian написав:
  flyman написав:Не тільки, якщо "не вмираєш", то чергу можна чекати роками, а тут прилетів та шахімат
видишь как здесь всё хорошо, а ты собрался валить. Подумай 25 раз.

Цікафо що флаймен нездатний емігрувати, але активний саме в темах про еміграцію та інвестиції в турцію :D
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:34

  flyman написав:, що ще не вистачає?
женщины? Понимаю.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:45

  flyman написав:
  Shaman написав:
  vkstsk написав:без розкриття питання де взяти перший мільйон ці всі циферки і буковки виглядають як дитяча (м'яко кажучи) мрія.

а це найбільш цікаве питання, но яке чомусь ніхто не відповідає, тільки загадково мовчать :lol:

ІТ сенйор вна неньці за 2роки має чистими 100Куе після всіх трат.
За 20 років, якщо тупо скирдувати кеш, то 1лям.
Якщо інвестувати, то ще веселіше.
Думаю, що і за 10 років реально, так як працюватиме магія складеного відсотку.

це так не працює. людина яка заробляє 5 куе (а це вже ближче до 30) не зможе витрачати тільки 1 куе протягом 20 років. треба купувати/орендувати квартиру, сім'я буде потребувати гроші й так далі. ви виняток ;)

й друге питання - навіщо ви використовуєте "вна"? - так роблять зазвичай рашисти
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:54

  Shaman написав:це так не працює. людина яка заробляє 5 куе (а це вже ближче до 30) не зможе витрачати тільки 1 куе протягом 20 років
там парабола, в годы молодости (скажем до 30) зарплата чаще всего минимальная (потому что ещё нет опыта), а расходы максимальные, модная одежда, авто, клубы, девушку в ресторан сводить, чаще всего не одну, аренда жилья, дети.

Потом растет з/п, растут и расходы, семья, ремонты, отдых, образование.

в момент когда дети достигают совершеннолетия, расходы резко начинают снижаться (конечно если они сами себя обеспечивают). Снижаются до тех пор , пока в дверь не постучит врач.
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