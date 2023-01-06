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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:02
flyman написав:
беруть відпустку і з США/Канади/ЄС летять сюди лікуватися.
зубы в основном. Я американца даже на курорте в Скадовске встречал. Много их, вот и ездят везде, где есть транспорт.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:05
Faceless написав: flyman написав:
В Кракові значно дешевше (ні), але іпотека
А мені от цікаво, які там апетити в ріелторів. У нас їх хоч в ряді випадків послати можна взагалі, але це можливо далеко не в усіх країнах, часто їм прям законодавчо закріплена годівничка
З того з чим сам стикався: 3.5% з продавана, 3.5% з покупана, може залежить від міста.
З одного боку, робота ріелторів якісніша та цивілізованіший ринок, чим вна Україні, з іншого, такий парадокс, що як зайти з вулиці до банку, то іпотеку можуть не дати, або буде дорожча, в порівнянні, якщо скористатися іпотечним-дорадцем, якого порекомендує агенція.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:06
vitaliian написав: flyman написав:
беруть відпустку і з США/Канади/ЄС летять сюди лікуватися.
зубы в основном. Я американца даже на курорте в Скадовске встречал. Много их, вот и ездят везде, где есть транспорт.
Не тільки, якщо "не вмираєш", то чергу можна чекати роками, а тут прилетів та шахімат
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:26
flyman написав:
В Кракові значно дешевше (ні), але іпотека (зате не переплачуєш баригам
), надіюся, що перед виходом на пенсію таки її погасиш.
По загальному індексу судиш? От в мене економ на окраїні, ліфт спускається в паркінг, балкони склити заборонено, двері ручки у всіх однакові. 4-5 поверхова забудова. Скільки таке коштує в Києві?
І чого мені до пенсіїї виплачувати ту іпотеку, якщо я копив на 2к в Києві - з такою сумою тут вже можна дивитись квартири, тільки легалізувати треба.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:27
flyman написав:
Не тільки, якщо "не вмираєш", то чергу можна чекати роками, а тут прилетів та шахімат
видишь как здесь всё хорошо, а ты собрался валить. Подумай 25 раз.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:32
vitaliian написав: flyman написав:
Не тільки, якщо "не вмираєш", то чергу можна чекати роками, а тут прилетів та шахімат
видишь как здесь всё хорошо, а ты собрался валить. Подумай 25 раз.
При чому тут валити? Я ж не Бігор чи Аірмакс.
Мені потрібно по справам.
давай тебе прив"яжем ланцюгом до батареї, а що, їсти даєм, тепло, що ще не вистачає?
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:34
vitaliian написав: flyman написав:
Не тільки, якщо "не вмираєш", то чергу можна чекати роками, а тут прилетів та шахімат
видишь как здесь всё хорошо, а ты собрался валить. Подумай 25 раз.
Цікафо що флаймен нездатний емігрувати, але активний саме в темах про еміграцію та інвестиції в турцію
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:34
flyman написав:
, що ще не вистачає?
женщины? Понимаю.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:45
flyman написав: Shaman написав: vkstsk написав:
без розкриття питання де взяти перший мільйон
ці всі циферки і буковки виглядають як дитяча (м'яко кажучи) мрія.
а це найбільш цікаве питання, но яке чомусь ніхто не відповідає, тільки загадково мовчать
ІТ сенйор вна неньці за 2роки має чистими 100Куе після всіх трат.
За 20 років, якщо тупо скирдувати кеш, то 1лям.
Якщо інвестувати, то ще веселіше.
Думаю, що і за 10 років реально, так як працюватиме магія складеного відсотку.
це так не працює. людина яка заробляє 5 куе (а це вже ближче до 30) не зможе витрачати тільки 1 куе протягом 20 років. треба купувати/орендувати квартиру, сім'я буде потребувати гроші й так далі. ви виняток
й друге питання - навіщо ви використовуєте "вна"? - так роблять зазвичай рашисти
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 19:54
Shaman написав:
це так не працює. людина яка заробляє 5 куе (а це вже ближче до 30) не зможе витрачати тільки 1 куе протягом 20 років
там парабола, в годы молодости (скажем до 30) зарплата чаще всего минимальная (потому что ещё нет опыта), а расходы максимальные, модная одежда, авто, клубы, девушку в ресторан сводить, чаще всего не одну, аренда жилья, дети.
Потом растет з/п, растут и расходы, семья, ремонты, отдых, образование.
в момент когда дети достигают совершеннолетия, расходы резко начинают снижаться (конечно если они сами себя обеспечивают). Снижаются до тех пор , пока в дверь не постучит врач.
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