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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:02
BIGor написав: vitaliian написав: flyman написав:
Не тільки, якщо "не вмираєш", то чергу можна чекати роками, а тут прилетів та шахімат
видишь как здесь всё хорошо, а ты собрался валить. Подумай 25 раз.
Цікафо що флаймен нездатний емігрувати, але активний саме в темах про еміграцію та інвестиції в турцію
Аудитор великої четвірки може відрізнити еміграцію і право перетнути кордон?
Чи "#акакаяразніца"?
Бігор накивав п"ятами, а іншим зась. Конкуренти, а він не витримує конкуренції.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 06 січ, 2023 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:05
vitaliian написав: Shaman написав:
це так не працює. людина яка заробляє 5 куе (а це вже ближче до 30) не зможе витрачати тільки 1 куе протягом 20 років
там парабола, в годы молодости (скажем до 30) зарплата чаще всего минимальная (потому что ещё нет опыта), а расходы максимальные, модная одежда, авто, клубы, девушку в ресторан сводить, чаще всего не одну, аренда жилья, дети.
Потом растет з/п, растут и расходы, семья, ремонты, отдых, образование.
в момент когда дети достигают совершеннолетия, расходы резко начинают снижаться (конечно если они сами себя обеспечивают). Снижаются до тех пор , пока в дверь не постучит врач.
"інфляцію витрат" потрібно тримати під контролем.
Дохід виріс на 10%, то витрати піднімати на 5%, решту інвестувати.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:18
flyman то нащо спамиш тут дурнику?
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:24
flyman написав:
З того з чим сам стикався: 3.5% з продавана, 3.5% з покупана, може залежить від міста.
З одного боку, робота ріелторів якісніша та цивілізованіший ринок, чим вна Україні, з іншого, такий парадокс, що як зайти з вулиці до банку, то іпотеку можуть не дати, або буде дорожча, в порівнянні, якщо скористатися іпотечним-дорадцем, якого порекомендує агенція.
Тільки забув додати, що послуги цих консультантів безкоштовні. І можна спокійно звернутися до будь-кого з них без усяких рекомендацій. Вони отримують комісію від банку (і досить непогану), тому як ніхто зацікавлені у тому, щоб людині дали іпотеку. Підкажуть, як краще подавати податкову декларацію (спільну з дружиною чи кожний за себе), який дохід треба показати, різні схеми намуту на перший внесок (з ранку береш готівковий кредит і, протягом дня, поки тебе не внесли у реєстр, летиш за іпотекою), наливають каву-чай. Приємні люди
До цих звертатися треба 100%.
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Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:32
Gastarbaiter написав: flyman написав:
З того з чим сам стикався: 3.5% з продавана, 3.5% з покупана, може залежить від міста.
З одного боку, робота ріелторів якісніша та цивілізованіший ринок, чим вна Україні, з іншого, такий парадокс, що як зайти з вулиці до банку, то іпотеку можуть не дати, або буде дорожча, в порівнянні, якщо скористатися іпотечним-дорадцем, якого порекомендує агенція.
Тільки забув додати, що послуги цих консультантів безкоштовні. І можна спокійно звернутися до будь-кого з них без усяких рекомендацій. Вони отримують комісію від банку (і досить непогану), тому як ніхто зацікавлені у тому, щоб людині дали іпотеку. Підкажуть, як краще подавати податкову декларацію (спільну з дружиною чи кожний за себе), який дохід треба показати, різні схеми намуту на перший внесок (з ранку береш готівковий кредит і, протягом дня, поки тебе не внесли у реєстр, летиш за іпотекою), наливають каву-чай. Приємні люди
До цих звертатися треба 100%.
а хіба писав, що ї за них потрібно платити?
послуги не безплатні, так як "отримують комісію від банку"
тільки вказав на "парадокс", що через дорадцу, скоріше за все, іпотека обійдеться дешевше, і більше шансів її отримати, чим просто піти самому в банк оминаючи "кровосісю-дорадцу", от така хитра паразитична система
Ще може бути акась угода між агентсвом і дорадцею. Такий собі "нетворкінг" і з одного боку, якщо робити самому, без цих "кровосісь" може вийти дорожче, чим з їх послугами.
хоча, таки так, якщо пожив в Польщі, то це ніби само-собою зрозуміло,
а нашому понаїху виглядає як "разводілово-намахалово". Можливо ти і правий, треба детальніше розжувати тему.
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