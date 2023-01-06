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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 308309310311
Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:02

  BIGor написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:Не тільки, якщо "не вмираєш", то чергу можна чекати роками, а тут прилетів та шахімат
видишь как здесь всё хорошо, а ты собрался валить. Подумай 25 раз.

Цікафо що флаймен нездатний емігрувати, але активний саме в темах про еміграцію та інвестиції в турцію :D

Аудитор великої четвірки може відрізнити еміграцію і право перетнути кордон?
Чи "#акакаяразніца"?
Бігор накивав п"ятами, а іншим зась. Конкуренти, а він не витримує конкуренції.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 06 січ, 2023 20:37, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:05

  vitaliian написав:
  Shaman написав:це так не працює. людина яка заробляє 5 куе (а це вже ближче до 30) не зможе витрачати тільки 1 куе протягом 20 років
там парабола, в годы молодости (скажем до 30) зарплата чаще всего минимальная (потому что ещё нет опыта), а расходы максимальные, модная одежда, авто, клубы, девушку в ресторан сводить, чаще всего не одну, аренда жилья, дети.

Потом растет з/п, растут и расходы, семья, ремонты, отдых, образование.

в момент когда дети достигают совершеннолетия, расходы резко начинают снижаться (конечно если они сами себя обеспечивают). Снижаются до тех пор , пока в дверь не постучит врач.

"інфляцію витрат" потрібно тримати під контролем.
Дохід виріс на 10%, то витрати піднімати на 5%, решту інвестувати.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:18

flyman то нащо спамиш тут дурнику?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:24

  flyman написав:З того з чим сам стикався: 3.5% з продавана, 3.5% з покупана, може залежить від міста.
З одного боку, робота ріелторів якісніша та цивілізованіший ринок, чим вна Україні, з іншого, такий парадокс, що як зайти з вулиці до банку, то іпотеку можуть не дати, або буде дорожча, в порівнянні, якщо скористатися іпотечним-дорадцем, якого порекомендує агенція.

Тільки забув додати, що послуги цих консультантів безкоштовні. І можна спокійно звернутися до будь-кого з них без усяких рекомендацій. Вони отримують комісію від банку (і досить непогану), тому як ніхто зацікавлені у тому, щоб людині дали іпотеку. Підкажуть, як краще подавати податкову декларацію (спільну з дружиною чи кожний за себе), який дохід треба показати, різні схеми намуту на перший внесок (з ранку береш готівковий кредит і, протягом дня, поки тебе не внесли у реєстр, летиш за іпотекою), наливають каву-чай. Приємні люди :) До цих звертатися треба 100%.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:32

  Gastarbaiter написав:
  flyman написав:З того з чим сам стикався: 3.5% з продавана, 3.5% з покупана, може залежить від міста.
З одного боку, робота ріелторів якісніша та цивілізованіший ринок, чим вна Україні, з іншого, такий парадокс, що як зайти з вулиці до банку, то іпотеку можуть не дати, або буде дорожча, в порівнянні, якщо скористатися іпотечним-дорадцем, якого порекомендує агенція.

Тільки забув додати, що послуги цих консультантів безкоштовні. І можна спокійно звернутися до будь-кого з них без усяких рекомендацій. Вони отримують комісію від банку (і досить непогану), тому як ніхто зацікавлені у тому, щоб людині дали іпотеку. Підкажуть, як краще подавати податкову декларацію (спільну з дружиною чи кожний за себе), який дохід треба показати, різні схеми намуту на перший внесок (з ранку береш готівковий кредит і, протягом дня, поки тебе не внесли у реєстр, летиш за іпотекою), наливають каву-чай. Приємні люди :) До цих звертатися треба 100%.

а хіба писав, що ї за них потрібно платити?
послуги не безплатні, так як "отримують комісію від банку"

тільки вказав на "парадокс", що через дорадцу, скоріше за все, іпотека обійдеться дешевше, і більше шансів її отримати, чим просто піти самому в банк оминаючи "кровосісю-дорадцу", от така хитра паразитична система

Ще може бути акась угода між агентсвом і дорадцею. Такий собі "нетворкінг" і з одного боку, якщо робити самому, без цих "кровосісь" може вийти дорожче, чим з їх послугами.

хоча, таки так, якщо пожив в Польщі, то це ніби само-собою зрозуміло,
а нашому понаїху виглядає як "разводілово-намахалово". Можливо ти і правий, треба детальніше розжувати тему.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 00:33

  Faceless написав:Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.
У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення


Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.

Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 00:52

  adeges написав:
  Faceless написав:Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.
У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення


Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.

Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда.


Ви вважаєте, що скандинави чи англійці якісь "особливо морозостійкі" люди? ІМХО через рік-два і в Україні 16 за Цельсієм будуть вважати цілком прийнятною. Все до того йде.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 01:02

  adeges написав:
  Faceless написав:Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.
У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення


Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.

Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда.

Спать то при плюс 15ти можно
Как на горшке сидеть и душ принимать? Создавать зоны с повышенной до нормальной по советским ещё стандартам температуры?
Кстати я проверил на себе всё эти "комфорты" начиная с конца октября, когда отопления ещё не было, а веерных - почти не было, кондёром сперва не топил, потом после 23го ноября - топил при первой возможности, так если не одет в тёплый спортивный костюм или не с улицы зашёл, где около нуля, то меньше 17ти это ж0па. А было и 15.5 на кухне и 14.5 в спальне. Заболел конкретно после первых морозов с отсутствием отопления из-за локального блэкаута на 49часов. Горячий чай не спасал. Не знаю как там норвеги с бритами живут при 12-13-14 в хате, на нашем Донбассе сейчас и при почти нуле "на нуле" ждуны выживают, но элементарно не успеваешь поесть разогретую пищу(не кипящий суп или мясо прямо с только выключенной духовки) и чай остывает за 10мин до просто тёплого, масло на хлеб не мажется(почти).
И не забывайте что у итальянцев солнце немного другое, и меньше пасмурных дней как у нас с низкими тучами, и плюсовая температура постоянно. Там солнце и в декабре напалить в квартире за 10 часов светового дня может до 23-25грд, а утром с них остаётся 16, за которые знакомые Фейса и отчитываются.
Если что, то раньше часто зимой был в Стамбуле, и там при +5-10 за бортом и при хоть каком то солнце - в отеле отопление и при их тонких стенах не нужно, но если северные ветра дунут и не дай Аллах пошёл дождь, а потом мокрый снег при +1-2 - то всё, врубали кондёры на полную. Морозов не застал, но они там тоже бывают.
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 01:31

  vitaliian написав:
  Faceless написав:дуже радий, що по одній школі з Китаю і з Києва ви робите висновки про системи освіти країн
вывод был о другом, нет единого стандарта, каждый директор школы что хочет то и воротит, от полного попустительства, до ограничения передвижения по школе. Естественно все директора разные, поэтому все школы тоже разные. И каких больше, не знаем ни я ни вы.

Напомню, школы это не частные лавочки, где собственник может устанавливать какие то порядки, гос школы существуют за наши налоги. На моём языке это называется бардак.

Про Китай никаких выводов я не делал, кроме того что мне понравилось одно конкретное видео, и та школа мне показалась очень прогрессивной.


По Китаю можно сказать вот что:
В 2018 году были опубликованы результаты PISA (Faceless рыдает, как смешно), китайские школьники получили самый высокий рейтинг в мире.
Среди европейских стран почему-то самую высокую позицию заняла Эстония (я ожидал, что это будет Финляндия).
Украинские школьники отстают по уровню подготовки от китайских почти на 5 лет!
В США школьники китайского происхождения очень упорные и прилежные. Как правило, среди лучших учеников школ всегда китайцы.

https://www.liga.net/society/opinion/pi ... podrostkov
rjkz
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