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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 309310311312> Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:02 BIGor написав: vitaliian написав: flyman написав: Не тільки, якщо "не вмираєш", то чергу можна чекати роками, а тут прилетів та шахімат Не тільки, якщо "не вмираєш", то чергу можна чекати роками, а тут прилетів та шахімат видишь как здесь всё хорошо, а ты собрался валить. Подумай 25 раз. видишь как здесь всё хорошо, а ты собрался валить. Подумай 25 раз.

Цікафо що флаймен нездатний емігрувати, але активний саме в темах про еміграцію та інвестиції в турцію Цікафо що флаймен нездатний емігрувати, але активний саме в темах про еміграцію та інвестиції в турцію

Аудитор великої четвірки може відрізнити еміграцію і право перетнути кордон?

Чи "#акакаяразніца"?

Бігор накивав п"ятами, а іншим зась. Конкуренти, а він не витримує конкуренції. Аудитор великої четвірки може відрізнити еміграцію і право перетнути кордон?Чи "#акакаяразніца"?Бігор накивав п"ятами, а іншим зась. Конкуренти, а він не витримує конкуренції. Востаннє редагувалось flyman в П'ят 06 січ, 2023 20:37, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 30351 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:05 vitaliian написав: Shaman написав: це так не працює. людина яка заробляє 5 куе (а це вже ближче до 30) не зможе витрачати тільки 1 куе протягом 20 років це так не працює. людина яка заробляє 5 куе (а це вже ближче до 30) не зможе витрачати тільки 1 куе протягом 20 років там парабола, в годы молодости (скажем до 30) зарплата чаще всего минимальная (потому что ещё нет опыта), а расходы максимальные, модная одежда, авто, клубы, девушку в ресторан сводить, чаще всего не одну, аренда жилья, дети.



Потом растет з/п, растут и расходы, семья, ремонты, отдых, образование.



в момент когда дети достигают совершеннолетия, расходы резко начинают снижаться (конечно если они сами себя обеспечивают). Снижаются до тех пор , пока в дверь не постучит врач. там парабола, в годы молодости (скажем до 30) зарплата чаще всего минимальная (потому что ещё нет опыта), а расходы максимальные, модная одежда, авто, клубы, девушку в ресторан сводить, чаще всего не одну, аренда жилья, дети.Потом растет з/п, растут и расходы, семья, ремонты, отдых, образование.в момент когда дети достигают совершеннолетия, расходы резко начинают снижаться (конечно если они сами себя обеспечивают). Снижаются до тех пор , пока в дверь не постучит врач.

"інфляцію витрат" потрібно тримати під контролем.

Дохід виріс на 10%, то витрати піднімати на 5%, решту інвестувати. "інфляцію витрат" потрібно тримати під контролем.Дохід виріс на 10%, то витрати піднімати на 5%, решту інвестувати. flyman

Повідомлень: 30351 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:18 flyman то нащо спамиш тут дурнику? BIGor

Повідомлень: 7172 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1091 раз. Подякували: 1511 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:24 flyman написав: З того з чим сам стикався: 3.5% з продавана, 3.5% з покупана, може залежить від міста.

З одного боку, робота ріелторів якісніша та цивілізованіший ринок, чим вна Україні, з іншого, такий парадокс, що як зайти з вулиці до банку, то іпотеку можуть не дати, або буде дорожча, в порівнянні, якщо скористатися іпотечним-дорадцем, якого порекомендує агенція. З того з чим сам стикався: 3.5% з продавана, 3.5% з покупана, може залежить від міста.З одного боку, робота ріелторів якісніша та цивілізованіший ринок, чим вна Україні, з іншого, такий парадокс, що як зайти з вулиці до банку, то іпотеку можуть не дати, або буде дорожча, в порівнянні, якщо скористатися іпотечним-дорадцем, якого порекомендує агенція.

Тільки забув додати, що послуги цих консультантів безкоштовні. І можна спокійно звернутися до будь-кого з них без усяких рекомендацій. Вони отримують комісію від банку (і досить непогану), тому як ніхто зацікавлені у тому, щоб людині дали іпотеку. Підкажуть, як краще подавати податкову декларацію (спільну з дружиною чи кожний за себе), який дохід треба показати, різні схеми намуту на перший внесок (з ранку береш готівковий кредит і, протягом дня, поки тебе не внесли у реєстр, летиш за іпотекою), наливають каву-чай. Приємні люди До цих звертатися треба 100%. Тільки забув додати, що послуги цих консультантів безкоштовні. І можна спокійно звернутися до будь-кого з них без усяких рекомендацій. Вони отримують комісію від банку (і досить непогану), тому як ніхто зацікавлені у тому, щоб людині дали іпотеку. Підкажуть, як краще подавати податкову декларацію (спільну з дружиною чи кожний за себе), який дохід треба показати, різні схеми намуту на перший внесок (з ранку береш готівковий кредит і, протягом дня, поки тебе не внесли у реєстр, летиш за іпотекою), наливають каву-чай. Приємні людиДо цих звертатися треба 100%. Gastarbaiter Повідомлень: 2308 З нами з: 26.02.18 Подякував: 608 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 06 січ, 2023 20:32 Gastarbaiter написав: flyman написав: З того з чим сам стикався: 3.5% з продавана, 3.5% з покупана, може залежить від міста.

З одного боку, робота ріелторів якісніша та цивілізованіший ринок, чим вна Україні, з іншого, такий парадокс, що як зайти з вулиці до банку, то іпотеку можуть не дати, або буде дорожча, в порівнянні, якщо скористатися іпотечним-дорадцем, якого порекомендує агенція. З того з чим сам стикався: 3.5% з продавана, 3.5% з покупана, може залежить від міста.З одного боку, робота ріелторів якісніша та цивілізованіший ринок, чим вна Україні, з іншого, такий парадокс, що як зайти з вулиці до банку, то іпотеку можуть не дати, або буде дорожча, в порівнянні, якщо скористатися іпотечним-дорадцем, якого порекомендує агенція.

Тільки забув додати, що послуги цих консультантів безкоштовні. І можна спокійно звернутися до будь-кого з них без усяких рекомендацій. Вони отримують комісію від банку (і досить непогану), тому як ніхто зацікавлені у тому, щоб людині дали іпотеку. Підкажуть, як краще подавати податкову декларацію (спільну з дружиною чи кожний за себе), який дохід треба показати, різні схеми намуту на перший внесок (з ранку береш готівковий кредит і, протягом дня, поки тебе не внесли у реєстр, летиш за іпотекою), наливають каву-чай. Приємні люди До цих звертатися треба 100%. Тільки забув додати, що послуги цих консультантів безкоштовні. І можна спокійно звернутися до будь-кого з них без усяких рекомендацій. Вони отримують комісію від банку (і досить непогану), тому як ніхто зацікавлені у тому, щоб людині дали іпотеку. Підкажуть, як краще подавати податкову декларацію (спільну з дружиною чи кожний за себе), який дохід треба показати, різні схеми намуту на перший внесок (з ранку береш готівковий кредит і, протягом дня, поки тебе не внесли у реєстр, летиш за іпотекою), наливають каву-чай. Приємні людиДо цих звертатися треба 100%.

а хіба писав, що ї за них потрібно платити?

послуги не безплатні, так як "отримують комісію від банку"



тільки вказав на "парадокс", що через дорадцу, скоріше за все, іпотека обійдеться дешевше, і більше шансів її отримати, чим просто піти самому в банк оминаючи "кровосісю-дорадцу", от така хитра паразитична система



Ще може бути акась угода між агентсвом і дорадцею. Такий собі "нетворкінг" і з одного боку, якщо робити самому, без цих "кровосісь" може вийти дорожче, чим з їх послугами.



хоча, таки так, якщо пожив в Польщі, то це ніби само-собою зрозуміло,

а нашому понаїху виглядає як "разводілово-намахалово". Можливо ти і правий, треба детальніше розжувати тему. а хіба писав, що ї за них потрібно платити?послуги не безплатні, так як "отримують комісію від банку"тільки вказав на "парадокс", що через дорадцу, скоріше за все, іпотека обійдеться дешевше, і більше шансів її отримати, чим просто піти самому в банк оминаючи "кровосісю-дорадцу", от така хитра паразитична системаЩе може бути акась угода між агентсвом і дорадцею. Такий собі "нетворкінг" і з одного боку, якщо робити самому, без цих "кровосісь" може вийти дорожче, чим з їх послугами.хоча, таки так, якщо пожив в Польщі, то це ніби само-собою зрозуміло,а нашому понаїху виглядає як "разводілово-намахалово". Можливо ти і правий, треба детальніше розжувати тему. flyman

Повідомлень: 30351 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 00:33 Faceless написав: Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.

У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення



Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.



Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда. Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда. adeges Повідомлень: 4081 З нами з: 14.03.06 Подякував: 332 раз. Подякували: 847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 00:52 adeges написав: Faceless написав: Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.

У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення



Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.



Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда. Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда.



Ви вважаєте, що скандинави чи англійці якісь "особливо морозостійкі" люди? ІМХО через рік-два і в Україні 16 за Цельсієм будуть вважати цілком прийнятною. Все до того йде. Ви вважаєте, що скандинави чи англійці якісь "особливо морозостійкі" люди? ІМХО через рік-два і в Україні 16 за Цельсієм будуть вважати цілком прийнятною. Все до того йде. drevlyanin Повідомлень: 1157 З нами з: 01.04.20 Подякував: 441 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 01:02 adeges написав: Faceless написав: Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.

У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення



Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.



Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда. Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда.

Спать то при плюс 15ти можно

Как на горшке сидеть и душ принимать? Создавать зоны с повышенной до нормальной по советским ещё стандартам температуры?

Кстати я проверил на себе всё эти "комфорты" начиная с конца октября, когда отопления ещё не было, а веерных - почти не было, кондёром сперва не топил, потом после 23го ноября - топил при первой возможности, так если не одет в тёплый спортивный костюм или не с улицы зашёл, где около нуля, то меньше 17ти это ж0па. А было и 15.5 на кухне и 14.5 в спальне. Заболел конкретно после первых морозов с отсутствием отопления из-за локального блэкаута на 49часов. Горячий чай не спасал. Не знаю как там норвеги с бритами живут при 12-13-14 в хате, на нашем Донбассе сейчас и при почти нуле "на нуле" ждуны выживают, но элементарно не успеваешь поесть разогретую пищу(не кипящий суп или мясо прямо с только выключенной духовки) и чай остывает за 10мин до просто тёплого, масло на хлеб не мажется(почти).

И не забывайте что у итальянцев солнце немного другое, и меньше пасмурных дней как у нас с низкими тучами, и плюсовая температура постоянно. Там солнце и в декабре напалить в квартире за 10 часов светового дня может до 23-25грд, а утром с них остаётся 16, за которые знакомые Фейса и отчитываются.

Если что, то раньше часто зимой был в Стамбуле, и там при +5-10 за бортом и при хоть каком то солнце - в отеле отопление и при их тонких стенах не нужно, но если северные ветра дунут и не дай Аллах пошёл дождь, а потом мокрый снег при +1-2 - то всё, врубали кондёры на полную. Морозов не застал, но они там тоже бывают. Спать то при плюс 15ти можноКак на горшке сидеть и душ принимать? Создавать зоны с повышенной до нормальной по советским ещё стандартам температуры?Кстати я проверил на себе всё эти "комфорты" начиная с конца октября, когда отопления ещё не было, а веерных - почти не было, кондёром сперва не топил, потом после 23го ноября - топил при первой возможности, так если не одет в тёплый спортивный костюм или не с улицы зашёл, где около нуля, то меньше 17ти это ж0па. А было и 15.5 на кухне и 14.5 в спальне. Заболел конкретно после первых морозов с отсутствием отопления из-за локального блэкаута на 49часов. Горячий чай не спасал. Не знаю как там норвеги с бритами живут при 12-13-14 в хате, на нашем Донбассе сейчас и при почти нуле "на нуле" ждуны выживают, но элементарно не успеваешь поесть разогретую пищу(не кипящий суп или мясо прямо с только выключенной духовки) и чай остывает за 10мин до просто тёплого, масло на хлеб не мажется(почти).И не забывайте что у итальянцев солнце немного другое, и меньше пасмурных дней как у нас с низкими тучами, и плюсовая температура постоянно. Там солнце и в декабре напалить в квартире за 10 часов светового дня может до 23-25грд, а утром с них остаётся 16, за которые знакомые Фейса и отчитываются.Если что, то раньше часто зимой был в Стамбуле, и там при +5-10 за бортом и при хоть каком то солнце - в отеле отопление и при их тонких стенах не нужно, но если северные ветра дунут и не дай Аллах пошёл дождь, а потом мокрый снег при +1-2 - то всё, врубали кондёры на полную. Морозов не застал, но они там тоже бывают. барабашов Повідомлень: 2874 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 01:31 vitaliian написав: Faceless написав: дуже радий, що по одній школі з Китаю і з Києва ви робите висновки про системи освіти країн дуже радий, що по одній школі з Китаю і з Києва ви робите висновки про системи освіти країн вывод был о другом, нет единого стандарта, каждый директор школы что хочет то и воротит, от полного попустительства, до ограничения передвижения по школе. Естественно все директора разные, поэтому все школы тоже разные. И каких больше, не знаем ни я ни вы.



Напомню, школы это не частные лавочки, где собственник может устанавливать какие то порядки, гос школы существуют за наши налоги. На моём языке это называется бардак.



Про Китай никаких выводов я не делал, кроме того что мне понравилось одно конкретное видео, и та школа мне показалась очень прогрессивной. вывод был о другом, нет единого стандарта, каждый директор школы что хочет то и воротит, от полного попустительства, до ограничения передвижения по школе. Естественно все директора разные, поэтому все школы тоже разные. И каких больше, не знаем ни я ни вы.Напомню, школы это не частные лавочки, где собственник может устанавливать какие то порядки, гос школы существуют за наши налоги. На моём языке это называется бардак.Про Китай никаких выводов я не делал, кроме того что мне понравилось одно конкретное видео, и та школа мне показалась очень прогрессивной.



По Китаю можно сказать вот что:

В 2018 году были опубликованы результаты PISA (Faceless рыдает, как смешно), китайские школьники получили самый высокий рейтинг в мире.

Среди европейских стран почему-то самую высокую позицию заняла Эстония (я ожидал, что это будет Финляндия).

Украинские школьники отстают по уровню подготовки от китайских почти на 5 лет!

В США школьники китайского происхождения очень упорные и прилежные. Как правило, среди лучших учеников школ всегда китайцы.



https://www.liga.net/society/opinion/pi ... podrostkov По Китаю можно сказать вот что:В 2018 году были опубликованы результаты PISA (Faceless рыдает, как смешно), китайские школьники получили самый высокий рейтинг в мире.Среди европейских стран почему-то самую высокую позицию заняла Эстония (я ожидал, что это будет Финляндия).Украинские школьники отстают по уровню подготовки от китайских почти на 5 лет!В США школьники китайского происхождения очень упорные и прилежные. Как правило, среди лучших учеников школ всегда китайцы. rjkz

Повідомлень: 14101 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7381 раз. Подякували: 4413 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 02:01 flyman написав: vitaliian написав: Faceless написав: У нас клініки реально дешеві, повірте У нас клініки реально дешеві, повірте не так давно вы писали про томоклинику Кропивницкий. Дешёвой она вам не показалась. В абсолютных цифрах может и дёшево, но по соотношению цена/результат наша медицина очень очень дорогая. И кто это понимает, старается лечиться заграницей. Не обязательно в США, знакомые лечились в Прибалтике, в Словакии. не так давно вы писали про томоклинику Кропивницкий. Дешёвой она вам не показалась. В абсолютных цифрах может и дёшево, но по соотношению цена/результат наша медицина очень очень дорогая. И кто это понимает, старается лечиться заграницей. Не обязательно в США, знакомые лечились в Прибалтике, в Словакии.

А я чув, що беруть відпустку і з США/Канади/ЄС летять сюди лікуватися.

Зараз не літають, бо не летять літаки. А я чув, що беруть відпустку і з США/Канади/ЄС летять сюди лікуватися.Зараз не літають, бо не летять літаки.



Разве что зубы.

Да и то не по одному, а всю челюсть. Перелет туда-обратно в пару штук станет.

Причина - далеко не все страховки покрывают стоматологию. Только чистку раз в полгода.

Жена периодически делает зубы, часть покрывает страховка, но приходится доплачивать. Уже больше 5 куе, кажется оставила.

Мой киевский доктор на этом фоне просто альтруист.

Что-бы я еще из украинского поставил против американской медицины - Исида.

По крайней мере такую, какой она была когда мы там наблюдались и рожали.

В США так не заморачиваются. Слишком большой поток пациентов и нет организационной возможности так носиться с пациентами как в Исиде.

Исида - это как будто тебе шьет портной на заказ, в США - конвеер.

Вся остальная украинская медицина в моем опыте - успешное и самоотвеженное лечение соплей. Разве что зубы.Да и то не по одному, а всю челюсть. Перелет туда-обратно в пару штук станет.Причина - далеко не все страховки покрывают стоматологию. Только чистку раз в полгода.Жена периодически делает зубы, часть покрывает страховка, но приходится доплачивать. Уже больше 5 куе, кажется оставила.Мой киевский доктор на этом фоне просто альтруист.Что-бы я еще из украинского поставил против американской медицины - Исида.По крайней мере такую, какой она была когда мы там наблюдались и рожали.В США так не заморачиваются. Слишком большой поток пациентов и нет организационной возможности так носиться с пациентами как в Исиде.Исида - это как будто тебе шьет портной на заказ, в США - конвеер.Вся остальная украинская медицина в моем опыте - успешное и самоотвеженное лечение соплей. rjkz

Повідомлень: 14101 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7381 раз. Подякували: 4413 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 309310311312> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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