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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 309310311312 Додано: Суб 07 січ, 2023 02:08 flyman написав: vitaliian написав: flyman написав: беруть відпустку і з США/Канади/ЄС летять сюди лікуватися. беруть відпустку і з США/Канади/ЄС летять сюди лікуватися. зубы в основном. Я американца даже на курорте в Скадовске встречал. Много их, вот и ездят везде, где есть транспорт. зубы в основном. Я американца даже на курорте в Скадовске встречал. Много их, вот и ездят везде, где есть транспорт.

Не тільки, якщо "не вмираєш", то чергу можна чекати роками, а тут прилетів та шахімат Не тільки, якщо "не вмираєш", то чергу можна чекати роками, а тут прилетів та шахімат

Говорят такое в Канаде.

Вчера был у своего врача, записался на прием во вторник.

Врач дала направления на рентген и к гастроэнтерологу.

На рентген уже сходил сразу после визита к терапевту, а к гастроэнтерологу еще не позвонил, но в прощлый раз было, что звонил в субботу и попадал в течении недели, как мне было удобно. Одна процедура (зонд заглатывать) предусматривала наркоз, но я хоть и отказался, они за мной машину прислали и обратно чтобы отвезти. Транспорт оплатила страховая.

Сейчас клиника переехала, мне пешком минут 5. Так что машину неудобно ждать. Говорят такое в Канаде.Вчера был у своего врача, записался на прием во вторник.Врач дала направления на рентген и к гастроэнтерологу.На рентген уже сходил сразу после визита к терапевту, а к гастроэнтерологу еще не позвонил, но в прощлый раз было, что звонил в субботу и попадал в течении недели, как мне было удобно. Одна процедура (зонд заглатывать) предусматривала наркоз, но я хоть и отказался, они за мной машину прислали и обратно чтобы отвезти. Транспорт оплатила страховая.Сейчас клиника переехала, мне пешком минут 5. Так что машину неудобно ждать. rjkz

Повідомлень: 14101 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7381 раз. Подякували: 4413 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 02:20 Gastarbaiter написав: flyman написав: З того з чим сам стикався: 3.5% з продавана, 3.5% з покупана, може залежить від міста.

З одного боку, робота ріелторів якісніша та цивілізованіший ринок, чим вна Україні, з іншого, такий парадокс, що як зайти з вулиці до банку, то іпотеку можуть не дати, або буде дорожча, в порівнянні, якщо скористатися іпотечним-дорадцем, якого порекомендує агенція. З того з чим сам стикався: 3.5% з продавана, 3.5% з покупана, може залежить від міста.З одного боку, робота ріелторів якісніша та цивілізованіший ринок, чим вна Україні, з іншого, такий парадокс, що як зайти з вулиці до банку, то іпотеку можуть не дати, або буде дорожча, в порівнянні, якщо скористатися іпотечним-дорадцем, якого порекомендує агенція.

Тільки забув додати, що послуги цих консультантів безкоштовні. І можна спокійно звернутися до будь-кого з них без усяких рекомендацій. Вони отримують комісію від банку (і досить непогану), тому як ніхто зацікавлені у тому, щоб людині дали іпотеку. Підкажуть, як краще подавати податкову декларацію (спільну з дружиною чи кожний за себе), який дохід треба показати, різні схеми намуту на перший внесок (з ранку береш готівковий кредит і, протягом дня, поки тебе не внесли у реєстр, летиш за іпотекою), наливають каву-чай. Приємні люди До цих звертатися треба 100%. Тільки забув додати, що послуги цих консультантів безкоштовні. І можна спокійно звернутися до будь-кого з них без усяких рекомендацій. Вони отримують комісію від банку (і досить непогану), тому як ніхто зацікавлені у тому, щоб людині дали іпотеку. Підкажуть, як краще подавати податкову декларацію (спільну з дружиною чи кожний за себе), який дохід треба показати, різні схеми намуту на перший внесок (з ранку береш готівковий кредит і, протягом дня, поки тебе не внесли у реєстр, летиш за іпотекою), наливають каву-чай. Приємні людиДо цих звертатися треба 100%.



Это где такое? Это где такое? rjkz

Повідомлень: 14101 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7381 раз. Подякували: 4413 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 02:24 rjkz

Это потому что в твоей школе Николай не было двух медклассов с поголовными вундеркиндами, прошедшими конкурс в лицей 5чел/место, с которыми ты потом в 90е со всеми перебухал и перекурил.

Но естественно скидок на память о тех дискотеках в стиле "Бодров-Брат" никто не делает

Троечников нет и ее было, просто НЕТ и НЕ БЫЛО

Нейрохирург с Мечки, с которым с бутылкой пива троллейбус на ЦУМе ждал 30 лет назад, парня с двумя пулевыми в голову спас летом, а шансов было на 'овоща" % наверно 20. Поставил на ноги.

И такие все, особенно упоротые ортодонты и психиатры барабашов Повідомлень: 2874 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 275 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 02:50 барабашов написав: rjkz

Это потому что в твоей школе Николай не было двух медклассов с поголовными вундеркиндами, прошедшими конкурс в лицей 5чел/место, с которыми ты потом в 90е со всеми перебухал и перекурил.

Но естественно скидок на память о тех дискотеках в стиле "Бодров-Брат" никто не делает

Троечников нет и ее было, просто НЕТ и НЕ БЫЛО

Нейрохирург с Мечки, с которым с бутылкой пива троллейбус на ЦУМе ждал 30 лет назад, парня с двумя пулевыми в голову спас летом, а шансов было на 'овоща" % наверно 20. Поставил на ноги.

И такие все, особенно упоротые ортодонты и психиатры Это потому что в твоей школе Николай не было двух медклассов с поголовными вундеркиндами, прошедшими конкурс в лицей 5чел/место, с которыми ты потом в 90е со всеми перебухал и перекурил.Но естественно скидок на память о тех дискотеках в стиле "Бодров-Брат" никто не делаетТроечников нет и ее было, просто НЕТ и НЕ БЫЛОНейрохирург с Мечки, с которым с бутылкой пива троллейбус на ЦУМе ждал 30 лет назад, парня с двумя пулевыми в голову спас летом, а шансов было на 'овоща" % наверно 20. Поставил на ноги.И такие все, особенно упоротые ортодонты и психиатры



Я не спорю, что есть преданные профессии люди, энтузиасты и альтруисты.

Но систему на них не построишь.

Равно как и в США, наверняка, есть врачи - "оторвать и выбросить".

Но есть система, которая эффективней, чем в Украине. И есть специализированные центры, на которые выделяются такие суммы на каждый, как наверное на всю медицину в Украине. А про некоторые можно думать, что и более того.

Я уж не говорю, что на медицинские исследования США выделяет просто безумные суммы и они приносят результат такием образом, что прорывные открытия поставлены на поток.

Про то, что в любом частном кабинете может быть оборудование, за которое главврач райполиклиники в райцентре готов органы пожертвовать, вообще молчу.

У меня есть знакомая кардиолог в Киеве, долго семьей скирдовали денег чтобы ей свой бизнес начать. Сняла помещение и аппарат УЗИ 15 летний из США купили, были счастливы. Так в США скорей всего этот аппарат просто выбросили, смотря где он находился. И купили новый. Я не спорю, что есть преданные профессии люди, энтузиасты и альтруисты.Но систему на них не построишь.Равно как и в США, наверняка, есть врачи - "оторвать и выбросить".Но есть система, которая эффективней, чем в Украине. И есть специализированные центры, на которые выделяются такие суммы на каждый, как наверное на всю медицину в Украине. А про некоторые можно думать, что и более того.Я уж не говорю, что на медицинские исследования США выделяет просто безумные суммы и они приносят результат такием образом, что прорывные открытия поставлены на поток.Про то, что в любом частном кабинете может быть оборудование, за которое главврач райполиклиники в райцентре готов органы пожертвовать, вообще молчу.У меня есть знакомая кардиолог в Киеве, долго семьей скирдовали денег чтобы ей свой бизнес начать. Сняла помещение и аппарат УЗИ 15 летний из США купили, были счастливы. Так в США скорей всего этот аппарат просто выбросили, смотря где он находился. И купили новый. rjkz

Повідомлень: 14101 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7381 раз. Подякували: 4413 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 309310311312 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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