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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 січ, 2023 02:08
flyman написав: vitaliian написав: flyman написав:
беруть відпустку і з США/Канади/ЄС летять сюди лікуватися.
зубы в основном. Я американца даже на курорте в Скадовске встречал. Много их, вот и ездят везде, где есть транспорт.
Не тільки, якщо "не вмираєш", то чергу можна чекати роками, а тут прилетів та шахімат
Говорят такое в Канаде.
Вчера был у своего врача, записался на прием во вторник.
Врач дала направления на рентген и к гастроэнтерологу.
На рентген уже сходил сразу после визита к терапевту, а к гастроэнтерологу еще не позвонил, но в прощлый раз было, что звонил в субботу и попадал в течении недели, как мне было удобно. Одна процедура (зонд заглатывать) предусматривала наркоз, но я хоть и отказался, они за мной машину прислали и обратно чтобы отвезти. Транспорт оплатила страховая.
Сейчас клиника переехала, мне пешком минут 5. Так что машину неудобно ждать.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 02:20
Gastarbaiter написав: flyman написав:
З того з чим сам стикався: 3.5% з продавана, 3.5% з покупана, може залежить від міста.
З одного боку, робота ріелторів якісніша та цивілізованіший ринок, чим вна Україні, з іншого, такий парадокс, що як зайти з вулиці до банку, то іпотеку можуть не дати, або буде дорожча, в порівнянні, якщо скористатися іпотечним-дорадцем, якого порекомендує агенція.
Тільки забув додати, що послуги цих консультантів безкоштовні. І можна спокійно звернутися до будь-кого з них без усяких рекомендацій. Вони отримують комісію від банку (і досить непогану), тому як ніхто зацікавлені у тому, щоб людині дали іпотеку. Підкажуть, як краще подавати податкову декларацію (спільну з дружиною чи кожний за себе), який дохід треба показати, різні схеми намуту на перший внесок (з ранку береш готівковий кредит і, протягом дня, поки тебе не внесли у реєстр, летиш за іпотекою), наливають каву-чай. Приємні люди
До цих звертатися треба 100%.
Это где такое?
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Додано: Суб 07 січ, 2023 02:24
rjkz
Это потому что в твоей школе Николай не было двух медклассов с поголовными вундеркиндами, прошедшими конкурс в лицей 5чел/место, с которыми ты потом в 90е со всеми перебухал и перекурил.
Но естественно скидок на память о тех дискотеках в стиле "Бодров-Брат" никто не делает
Троечников нет и ее было, просто НЕТ и НЕ БЫЛО
Нейрохирург с Мечки, с которым с бутылкой пива троллейбус на ЦУМе ждал 30 лет назад, парня с двумя пулевыми в голову спас летом, а шансов было на 'овоща" % наверно 20. Поставил на ноги.
И такие все, особенно упоротые ортодонты и психиатры
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Додано: Суб 07 січ, 2023 02:50
барабашов написав:rjkz
Это потому что в твоей школе Николай не было двух медклассов с поголовными вундеркиндами, прошедшими конкурс в лицей 5чел/место, с которыми ты потом в 90е со всеми перебухал и перекурил.
Но естественно скидок на память о тех дискотеках в стиле "Бодров-Брат" никто не делает
Троечников нет и ее было, просто НЕТ и НЕ БЫЛО
Нейрохирург с Мечки, с которым с бутылкой пива троллейбус на ЦУМе ждал 30 лет назад, парня с двумя пулевыми в голову спас летом, а шансов было на 'овоща" % наверно 20. Поставил на ноги.
И такие все, особенно упоротые ортодонты и психиатры
Я не спорю, что есть преданные профессии люди, энтузиасты и альтруисты.
Но систему на них не построишь.
Равно как и в США, наверняка, есть врачи - "оторвать и выбросить".
Но есть система, которая эффективней, чем в Украине. И есть специализированные центры, на которые выделяются такие суммы на каждый, как наверное на всю медицину в Украине. А про некоторые можно думать, что и более того.
Я уж не говорю, что на медицинские исследования США выделяет просто безумные суммы и они приносят результат такием образом, что прорывные открытия поставлены на поток.
Про то, что в любом частном кабинете может быть оборудование, за которое главврач райполиклиники в райцентре готов органы пожертвовать, вообще молчу.
У меня есть знакомая кардиолог в Киеве, долго семьей скирдовали денег чтобы ей свой бизнес начать. Сняла помещение и аппарат УЗИ 15 летний из США купили, были счастливы. Так в США скорей всего этот аппарат просто выбросили, смотря где он находился. И купили новый.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 05:34
adeges написав:
Все, что ниже 18 - не комфортная температура
субъективно мне при +16 тепло а при +15 холодно. Хожу всегда в футболке. в доме надеть свитер будет люто некомфортно. +22 уже жарко, открываю окна.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 05:40
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Додано: Суб 07 січ, 2023 05:49
rjkz написав:
В США школьники китайского происхождения очень упорные и прилежные. Как правило, среди лучших учеников школ всегда китайцы
я слышал такую теорию, но проверить не могу, передаю как байки.
Китай - культурно закрытая страна, там практически нет иностранцев - мигрантов со своей культурой, и в их родной культуре есть лютое трудолюбие, потому что условия жёсткие - горы, на севере холод, часто приходилось воевать и выживать.
Поэтому китаец трудолюбивый и неприхотливый. Что то подобное мне рассказывали и про русскую Сибирь образца "позднего совка", там не работали только маленькие дети, и смешения культур не было, все "малые народы" жили на расстоянии, но теперь уже такого нет, все обленились произошло смешение, буряты и татары себя считают русскими, потому что это типа престижно, и по голове меньше дают. Это мне татарин говорил.
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