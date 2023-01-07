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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 309310311312 Додано: Суб 07 січ, 2023 02:08 flyman написав: vitaliian написав: flyman написав: беруть відпустку і з США/Канади/ЄС летять сюди лікуватися. беруть відпустку і з США/Канади/ЄС летять сюди лікуватися. зубы в основном. Я американца даже на курорте в Скадовске встречал. Много их, вот и ездят везде, где есть транспорт. зубы в основном. Я американца даже на курорте в Скадовске встречал. Много их, вот и ездят везде, где есть транспорт.

Не тільки, якщо "не вмираєш", то чергу можна чекати роками, а тут прилетів та шахімат Не тільки, якщо "не вмираєш", то чергу можна чекати роками, а тут прилетів та шахімат

Говорят такое в Канаде.

Вчера был у своего врача, записался на прием во вторник.

Врач дала направления на рентген и к гастроэнтерологу.

На рентген уже сходил сразу после визита к терапевту, а к гастроэнтерологу еще не позвонил, но в прощлый раз было, что звонил в субботу и попадал в течении недели, как мне было удобно. Одна процедура (зонд заглатывать) предусматривала наркоз, но я хоть и отказался, они за мной машину прислали и обратно чтобы отвезти. Транспорт оплатила страховая.

Сейчас клиника переехала, мне пешком минут 5. Так что машину неудобно ждать. Говорят такое в Канаде.Вчера был у своего врача, записался на прием во вторник.Врач дала направления на рентген и к гастроэнтерологу.На рентген уже сходил сразу после визита к терапевту, а к гастроэнтерологу еще не позвонил, но в прощлый раз было, что звонил в субботу и попадал в течении недели, как мне было удобно. Одна процедура (зонд заглатывать) предусматривала наркоз, но я хоть и отказался, они за мной машину прислали и обратно чтобы отвезти. Транспорт оплатила страховая.Сейчас клиника переехала, мне пешком минут 5. Так что машину неудобно ждать. rjkz

Повідомлень: 14101 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7381 раз. Подякували: 4413 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 02:20 Gastarbaiter написав: flyman написав: З того з чим сам стикався: 3.5% з продавана, 3.5% з покупана, може залежить від міста.

З одного боку, робота ріелторів якісніша та цивілізованіший ринок, чим вна Україні, з іншого, такий парадокс, що як зайти з вулиці до банку, то іпотеку можуть не дати, або буде дорожча, в порівнянні, якщо скористатися іпотечним-дорадцем, якого порекомендує агенція. З того з чим сам стикався: 3.5% з продавана, 3.5% з покупана, може залежить від міста.З одного боку, робота ріелторів якісніша та цивілізованіший ринок, чим вна Україні, з іншого, такий парадокс, що як зайти з вулиці до банку, то іпотеку можуть не дати, або буде дорожча, в порівнянні, якщо скористатися іпотечним-дорадцем, якого порекомендує агенція.

Тільки забув додати, що послуги цих консультантів безкоштовні. І можна спокійно звернутися до будь-кого з них без усяких рекомендацій. Вони отримують комісію від банку (і досить непогану), тому як ніхто зацікавлені у тому, щоб людині дали іпотеку. Підкажуть, як краще подавати податкову декларацію (спільну з дружиною чи кожний за себе), який дохід треба показати, різні схеми намуту на перший внесок (з ранку береш готівковий кредит і, протягом дня, поки тебе не внесли у реєстр, летиш за іпотекою), наливають каву-чай. Приємні люди До цих звертатися треба 100%. Тільки забув додати, що послуги цих консультантів безкоштовні. І можна спокійно звернутися до будь-кого з них без усяких рекомендацій. Вони отримують комісію від банку (і досить непогану), тому як ніхто зацікавлені у тому, щоб людині дали іпотеку. Підкажуть, як краще подавати податкову декларацію (спільну з дружиною чи кожний за себе), який дохід треба показати, різні схеми намуту на перший внесок (з ранку береш готівковий кредит і, протягом дня, поки тебе не внесли у реєстр, летиш за іпотекою), наливають каву-чай. Приємні людиДо цих звертатися треба 100%.



Это где такое? Это где такое? rjkz

Повідомлень: 14101 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7381 раз. Подякували: 4413 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 02:24 rjkz

Это потому что в твоей школе Николай не было двух медклассов с поголовными вундеркиндами, прошедшими конкурс в лицей 5чел/место, с которыми ты потом в 90е со всеми перебухал и перекурил.

Но естественно скидок на память о тех дискотеках в стиле "Бодров-Брат" никто не делает

Троечников нет и ее было, просто НЕТ и НЕ БЫЛО

Нейрохирург с Мечки, с которым с бутылкой пива троллейбус на ЦУМе ждал 30 лет назад, парня с двумя пулевыми в голову спас летом, а шансов было на 'овоща" % наверно 20. Поставил на ноги.

И такие все, особенно упоротые ортодонты и психиатры барабашов Повідомлень: 2874 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 276 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 02:50 барабашов написав: rjkz

Это потому что в твоей школе Николай не было двух медклассов с поголовными вундеркиндами, прошедшими конкурс в лицей 5чел/место, с которыми ты потом в 90е со всеми перебухал и перекурил.

Но естественно скидок на память о тех дискотеках в стиле "Бодров-Брат" никто не делает

Троечников нет и ее было, просто НЕТ и НЕ БЫЛО

Нейрохирург с Мечки, с которым с бутылкой пива троллейбус на ЦУМе ждал 30 лет назад, парня с двумя пулевыми в голову спас летом, а шансов было на 'овоща" % наверно 20. Поставил на ноги.

И такие все, особенно упоротые ортодонты и психиатры Это потому что в твоей школе Николай не было двух медклассов с поголовными вундеркиндами, прошедшими конкурс в лицей 5чел/место, с которыми ты потом в 90е со всеми перебухал и перекурил.Но естественно скидок на память о тех дискотеках в стиле "Бодров-Брат" никто не делаетТроечников нет и ее было, просто НЕТ и НЕ БЫЛОНейрохирург с Мечки, с которым с бутылкой пива троллейбус на ЦУМе ждал 30 лет назад, парня с двумя пулевыми в голову спас летом, а шансов было на 'овоща" % наверно 20. Поставил на ноги.И такие все, особенно упоротые ортодонты и психиатры



Я не спорю, что есть преданные профессии люди, энтузиасты и альтруисты.

Но систему на них не построишь.

Равно как и в США, наверняка, есть врачи - "оторвать и выбросить".

Но есть система, которая эффективней, чем в Украине. И есть специализированные центры, на которые выделяются такие суммы на каждый, как наверное на всю медицину в Украине. А про некоторые можно думать, что и более того.

Я уж не говорю, что на медицинские исследования США выделяет просто безумные суммы и они приносят результат такием образом, что прорывные открытия поставлены на поток.

Про то, что в любом частном кабинете может быть оборудование, за которое главврач райполиклиники в райцентре готов органы пожертвовать, вообще молчу.

У меня есть знакомая кардиолог в Киеве, долго семьей скирдовали денег чтобы ей свой бизнес начать. Сняла помещение и аппарат УЗИ 15 летний из США купили, были счастливы. Так в США скорей всего этот аппарат просто выбросили, смотря где он находился. И купили новый. Я не спорю, что есть преданные профессии люди, энтузиасты и альтруисты.Но систему на них не построишь.Равно как и в США, наверняка, есть врачи - "оторвать и выбросить".Но есть система, которая эффективней, чем в Украине. И есть специализированные центры, на которые выделяются такие суммы на каждый, как наверное на всю медицину в Украине. А про некоторые можно думать, что и более того.Я уж не говорю, что на медицинские исследования США выделяет просто безумные суммы и они приносят результат такием образом, что прорывные открытия поставлены на поток.Про то, что в любом частном кабинете может быть оборудование, за которое главврач райполиклиники в райцентре готов органы пожертвовать, вообще молчу.У меня есть знакомая кардиолог в Киеве, долго семьей скирдовали денег чтобы ей свой бизнес начать. Сняла помещение и аппарат УЗИ 15 летний из США купили, были счастливы. Так в США скорей всего этот аппарат просто выбросили, смотря где он находился. И купили новый. rjkz

Повідомлень: 14101 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7381 раз. Подякували: 4413 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 05:34 adeges написав: Все, что ниже 18 - не комфортная температура Все, что ниже 18 - не комфортная температура субъективно мне при +16 тепло а при +15 холодно. Хожу всегда в футболке. в доме надеть свитер будет люто некомфортно. +22 уже жарко, открываю окна. субъективно мне при +16 тепло а при +15 холодно. Хожу всегда в футболке. в доме надеть свитер будет люто некомфортно. +22 уже жарко, открываю окна. vitaliian

Повідомлень: 16085 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2953 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 05:40 vitaliian

Повідомлень: 16085 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2953 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 05:49 rjkz написав: В США школьники китайского происхождения очень упорные и прилежные. Как правило, среди лучших учеников школ всегда китайцы В США школьники китайского происхождения очень упорные и прилежные. Как правило, среди лучших учеников школ всегда китайцы я слышал такую теорию, но проверить не могу, передаю как байки.



Китай - культурно закрытая страна, там практически нет иностранцев - мигрантов со своей культурой, и в их родной культуре есть лютое трудолюбие, потому что условия жёсткие - горы, на севере холод, часто приходилось воевать и выживать.



Поэтому китаец трудолюбивый и неприхотливый. Что то подобное мне рассказывали и про русскую Сибирь образца "позднего совка", там не работали только маленькие дети, и смешения культур не было, все "малые народы" жили на расстоянии, но теперь уже такого нет, все обленились произошло смешение, буряты и татары себя считают русскими, потому что это типа престижно, и по голове меньше дают. Это мне татарин говорил. я слышал такую теорию, но проверить не могу, передаю как байки.Китай - культурно закрытая страна, там практически нет иностранцев - мигрантов со своей культурой, и в их родной культуре есть лютое трудолюбие, потому что условия жёсткие - горы, на севере холод, часто приходилось воевать и выживать.Поэтому китаец трудолюбивый и неприхотливый. Что то подобное мне рассказывали и про русскую Сибирь образца "позднего совка", там не работали только маленькие дети, и смешения культур не было, все "малые народы" жили на расстоянии, но теперь уже такого нет, все обленились произошло смешение, буряты и татары себя считают русскими, потому что это типа престижно, и по голове меньше дают. Это мне татарин говорил. vitaliian

Повідомлень: 16085 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2953 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 08:38 adeges написав: Faceless написав: Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.

У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення



Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.



Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда. Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда.

Я в цоколі при 18 сидів за ноутом у валянках, бо "комфортна температура", і спав в штанах під двома ковдрами.

Панам радив би почитати документи про ергономіку, охорону праці та подібне.



Якщо рубати дрова, то мінус десять відчуватимуться як плюс двадцять. Я в цоколі при 18 сидів за ноутом у валянках, бо "комфортна температура", і спав в штанах під двома ковдрами.Панам радив би почитати документи про ергономіку, охорону праці та подібне.Якщо рубати дрова, то мінус десять відчуватимуться як плюс двадцять. flyman

Повідомлень: 30352 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 08:48 flyman написав: adeges написав: Faceless написав: Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.

У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення



Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.



Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда. Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда.

Я в цоколі при 18 сидів за ноутом у валянках, бо "комфортна температура", і спав в штанах під двома ковдрами.

Панам радив би почитати документи про ергономіку, охорону праці та подібне.



Якщо рубати дрова, то мінус десять відчуватимуться як плюс двадцять. Я в цоколі при 18 сидів за ноутом у валянках, бо "комфортна температура", і спав в штанах під двома ковдрами.Панам радив би почитати документи про ергономіку, охорону праці та подібне.Якщо рубати дрова, то мінус десять відчуватимуться як плюс двадцять.

В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно. В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно. Bolt Повідомлень: 1484 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 08:50 барабашов написав: adeges написав: Faceless написав: Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.

У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення



Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.



Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда. Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда.

Спать то при плюс 15ти можно

Как на горшке сидеть и душ принимать? Создавать зоны с повышенной до нормальной по советским ещё стандартам температуры?

Кстати я проверил на себе всё эти "комфорты" начиная с конца октября, когда отопления ещё не было, а веерных - почти не было, кондёром сперва не топил, потом после 23го ноября - топил при первой возможности, так если не одет в тёплый спортивный костюм или не с улицы зашёл, где около нуля, то меньше 17ти это ж0па. А было и 15.5 на кухне и 14.5 в спальне. Заболел конкретно после первых морозов с отсутствием отопления из-за локального блэкаута на 49часов. Горячий чай не спасал. Не знаю как там норвеги с бритами живут при 12-13-14 в хате, на нашем Донбассе сейчас и при почти нуле "на нуле" ждуны выживают, но элементарно не успеваешь поесть разогретую пищу(не кипящий суп или мясо прямо с только выключенной духовки) и чай остывает за 10мин до просто тёплого, масло на хлеб не мажется(почти).

И не забывайте что у итальянцев солнце немного другое, и меньше пасмурных дней как у нас с низкими тучами, и плюсовая температура постоянно. Там солнце и в декабре напалить в квартире за 10 часов светового дня может до 23-25грд, а утром с них остаётся 16, за которые знакомые Фейса и отчитываются.

Если что, то раньше часто зимой был в Стамбуле, и там при +5-10 за бортом и при хоть каком то солнце - в отеле отопление и при их тонких стенах не нужно, но если северные ветра дунут и не дай Аллах пошёл дождь, а потом мокрый снег при +1-2 - то всё, врубали кондёры на полную. Морозов не застал, но они там тоже бывают. Спать то при плюс 15ти можноКак на горшке сидеть и душ принимать? Создавать зоны с повышенной до нормальной по советским ещё стандартам температуры?Кстати я проверил на себе всё эти "комфорты" начиная с конца октября, когда отопления ещё не было, а веерных - почти не было, кондёром сперва не топил, потом после 23го ноября - топил при первой возможности, так если не одет в тёплый спортивный костюм или не с улицы зашёл, где около нуля, то меньше 17ти это ж0па. А было и 15.5 на кухне и 14.5 в спальне. Заболел конкретно после первых морозов с отсутствием отопления из-за локального блэкаута на 49часов. Горячий чай не спасал. Не знаю как там норвеги с бритами живут при 12-13-14 в хате, на нашем Донбассе сейчас и при почти нуле "на нуле" ждуны выживают, но элементарно не успеваешь поесть разогретую пищу(не кипящий суп или мясо прямо с только выключенной духовки) и чай остывает за 10мин до просто тёплого, масло на хлеб не мажется(почти).И не забывайте что у итальянцев солнце немного другое, и меньше пасмурных дней как у нас с низкими тучами, и плюсовая температура постоянно. Там солнце и в декабре напалить в квартире за 10 часов светового дня может до 23-25грд, а утром с них остаётся 16, за которые знакомые Фейса и отчитываются.Если что, то раньше часто зимой был в Стамбуле, и там при +5-10 за бортом и при хоть каком то солнце - в отеле отопление и при их тонких стенах не нужно, но если северные ветра дунут и не дай Аллах пошёл дождь, а потом мокрый снег при +1-2 - то всё, врубали кондёры на полную. Морозов не застал, но они там тоже бывают.

Человек ко всему привыкает, в конце 90-хх - начало 2000 постоянно было около 14 зимой в квартире - и ничего. Но комфортной все-таки считаю температуру от 17 где-то. Человек ко всему привыкает, в конце 90-хх - начало 2000 постоянно было около 14 зимой в квартире - и ничего. Но комфортной все-таки считаю температуру от 17 где-то. BIGor

Повідомлень: 7174 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1091 раз. Подякували: 1511 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 309310311312 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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