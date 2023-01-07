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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 310311312313
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 09:17

Про температуру в квартирі: подивився в себе налаштування датчиків температур в кожній кімнаті: +20,5.
В Анталії побито рекорд середньої температури за 92 роки
Згідно з даними 4-го регіонального управління метеорології, в Анталії побито рекорд максимальної середньої температури в грудні за останні 92 роки. Середня максимальна температура, яка раніше вимірювалася на рівні 18,8 градусів за Цельсієм у 1960 році, досягла 19,1 градусів у грудні з початку вимірювань у 1930 році.
Найвища температура, зафіксована в грудні в місті, сягнула 22,2 градуса тепла, а найнижча: 4,2 градуса тепла (було 1 раз вночі).
Востаннє редагувалось akurt в Суб 07 січ, 2023 09:19, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 09:18

  Bolt написав:
  flyman написав:
  adeges написав:
Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.

Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда.

Я в цоколі при 18 сидів за ноутом у валянках, бо "комфортна температура", і спав в штанах під двома ковдрами.
Панам радив би почитати документи про ергономіку, охорону праці та подібне.

Якщо рубати дрова, то мінус десять відчуватимуться як плюс двадцять.

В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно.

можна що? ходити туди-сюди, чи сідіти за компом хоча би з годину?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 09:21

  flyman написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:Я в цоколі при 18 сидів за ноутом у валянках, бо "комфортна температура", і спав в штанах під двома ковдрами.
Панам радив би почитати документи про ергономіку, охорону праці та подібне.

Якщо рубати дрова, то мінус десять відчуватимуться як плюс двадцять.

В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно.

можна що? ходити туди-сюди, чи сідіти за компом хоча би з годину?

Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь...😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 09:34

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно.

можна що? ходити туди-сюди, чи сідіти за компом хоча би з годину?

Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь...😎

при 21 ще в шортах і футбоці (в одних трусах вже холодно), якщо нижча температура, то вже вдягаю носки, штани або прикриваю ноги пледом
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 09:53

  flyman написав:при 21 ще в шортах і футбоці (в одних трусах вже холодно), якщо нижча температура, то вже вдягаю носки, штани або прикриваю ноги пледом

Це ж треба такі "мучєнія" заради того, щоби тільки за 06 січня нашкрябати на цьому форумі 62 (шістдесят два) повідомлення...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 10:28

  Bolt написав:Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь
в Бахмуте конечно?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 10:36

  vitaliian написав:
  Bolt написав:Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь
в Бахмуте конечно?

Под Львовом, но ближайший прилёт был в 3,5 км от меня.
Bolt
 
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  #<1 ... 310311312313
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