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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 січ, 2023 09:17
Про температуру в квартирі: подивився в себе налаштування датчиків температур в кожній кімнаті: +20,5.
В Анталії побито рекорд середньої температури за 92 роки
Згідно з даними 4-го регіонального управління метеорології, в Анталії побито рекорд максимальної середньої температури в грудні за останні 92 роки. Середня максимальна температура, яка раніше вимірювалася на рівні 18,8 градусів за Цельсієм у 1960 році, досягла 19,1 градусів у грудні з початку вимірювань у 1930 році.
Найвища температура, зафіксована в грудні в місті, сягнула 22,2 градуса тепла, а найнижча: 4,2 градуса тепла (було 1 раз вночі).
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 07 січ, 2023 09:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 09:18
Bolt написав: flyman написав: adeges написав:
Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.
Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда.
Я в цоколі при 18 сидів за ноутом у валянках, бо "комфортна температура", і спав в штанах під двома ковдрами.
Панам радив би почитати документи про ергономіку, охорону праці та подібне.
Якщо рубати дрова, то мінус десять відчуватимуться як плюс двадцять.
В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно.
можна що? ходити туди-сюди, чи сідіти за компом хоча би з годину?
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Додано: Суб 07 січ, 2023 09:21
flyman написав: Bolt написав: flyman написав:
Я в цоколі при 18 сидів за ноутом у валянках, бо "комфортна температура", і спав в штанах під двома ковдрами.
Панам радив би почитати документи про ергономіку, охорону праці та подібне.
Якщо рубати дрова, то мінус десять відчуватимуться як плюс двадцять.
В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно.
можна що? ходити туди-сюди, чи сідіти за компом хоча би з годину?
Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь...😎
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Додано: Суб 07 січ, 2023 09:34
Bolt написав: flyman написав: Bolt написав:
В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно.
можна що? ходити туди-сюди, чи сідіти за компом хоча би з годину?
Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь...😎
при 21 ще в шортах і футбоці (в одних трусах вже холодно), якщо нижча температура, то вже вдягаю носки, штани або прикриваю ноги пледом
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Додано: Суб 07 січ, 2023 09:53
flyman написав:
при 21 ще в шортах і футбоці (в одних трусах вже холодно), якщо нижча температура, то вже вдягаю носки, штани або прикриваю ноги пледом
Це ж треба такі "мучєнія" заради того, щоби тільки за 06 січня нашкрябати на цьому форумі 62
(шістдесят два) повідомлення...
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Додано: Суб 07 січ, 2023 10:28
Bolt написав:
Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь
в Бахмуте конечно?
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Додано: Суб 07 січ, 2023 10:36
vitaliian написав: Bolt написав:
Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь
в Бахмуте конечно?
Под Львовом, но ближайший прилёт был в 3,5 км от меня.
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