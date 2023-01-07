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#<1 ... 310311312313 Додано: Суб 07 січ, 2023 09:17 Про температуру в квартирі: подивився в себе налаштування датчиків температур в кожній кімнаті: +20,5.

В Анталії побито рекорд середньої температури за 92 роки

Згідно з даними 4-го регіонального управління метеорології, в Анталії побито рекорд максимальної середньої температури в грудні за останні 92 роки. Середня максимальна температура, яка раніше вимірювалася на рівні 18,8 градусів за Цельсієм у 1960 році, досягла 19,1 градусів у грудні з початку вимірювань у 1930 році.

Найвища температура, зафіксована в грудні в місті, сягнула 22,2 градуса тепла, а найнижча: 4,2 градуса тепла (було 1 раз вночі). Востаннє редагувалось akurt в Суб 07 січ, 2023 09:19, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 7214 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2847 раз. Подякували: 960 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 09:18 Bolt написав: flyman написав: adeges написав:

Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.



Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда. Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда.

Я в цоколі при 18 сидів за ноутом у валянках, бо "комфортна температура", і спав в штанах під двома ковдрами.

Панам радив би почитати документи про ергономіку, охорону праці та подібне.



Якщо рубати дрова, то мінус десять відчуватимуться як плюс двадцять. Я в цоколі при 18 сидів за ноутом у валянках, бо "комфортна температура", і спав в штанах під двома ковдрами.Панам радив би почитати документи про ергономіку, охорону праці та подібне.Якщо рубати дрова, то мінус десять відчуватимуться як плюс двадцять.

В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно. В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно.

можна що? ходити туди-сюди, чи сідіти за компом хоча би з годину? можна що? ходити туди-сюди, чи сідіти за компом хоча би з годину? flyman

Повідомлень: 30355 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 09:21 flyman написав: Bolt написав: flyman написав: Я в цоколі при 18 сидів за ноутом у валянках, бо "комфортна температура", і спав в штанах під двома ковдрами.

Панам радив би почитати документи про ергономіку, охорону праці та подібне.



Якщо рубати дрова, то мінус десять відчуватимуться як плюс двадцять. Я в цоколі при 18 сидів за ноутом у валянках, бо "комфортна температура", і спав в штанах під двома ковдрами.Панам радив би почитати документи про ергономіку, охорону праці та подібне.Якщо рубати дрова, то мінус десять відчуватимуться як плюс двадцять.

В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно. В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно.

можна що? ходити туди-сюди, чи сідіти за компом хоча би з годину? можна що? ходити туди-сюди, чи сідіти за компом хоча би з годину?

Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь...😎 Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь...😎 Bolt Повідомлень: 1486 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 09:34 Bolt написав: flyman написав: Bolt написав: В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно. В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно.

можна що? ходити туди-сюди, чи сідіти за компом хоча би з годину? можна що? ходити туди-сюди, чи сідіти за компом хоча би з годину?

Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь...😎 Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь...😎

при 21 ще в шортах і футбоці (в одних трусах вже холодно), якщо нижча температура, то вже вдягаю носки, штани або прикриваю ноги пледом при 21 ще в шортах і футбоці (в одних трусах вже холодно), якщо нижча температура, то вже вдягаю носки, штани або прикриваю ноги пледом flyman

Повідомлень: 30355 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 09:53 flyman написав: при 21 ще в шортах і футбоці (в одних трусах вже холодно), якщо нижча температура, то вже вдягаю носки, штани або прикриваю ноги пледом при 21 ще в шортах і футбоці (в одних трусах вже холодно), якщо нижча температура, то вже вдягаю носки, штани або прикриваю ноги пледом

Це ж треба такі "мучєнія" заради того, щоби тільки за 06 січня нашкрябати на цьому форумі 62 (шістдесят два) повідомлення... Це ж треба такі "мучєнія" заради того, щоби тільки за 06 січня нашкрябати на цьому форумі(шістдесят два) повідомлення... akurt

Повідомлень: 7214 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2847 раз. Подякували: 960 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 10:28 Bolt написав: Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь в Бахмуте конечно? в Бахмуте конечно? vitaliian

Повідомлень: 16086 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2953 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 10:36 vitaliian написав: Bolt написав: Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь в Бахмуте конечно? в Бахмуте конечно?

Под Львовом, но ближайший прилёт был в 3,5 км от меня. Под Львовом, но ближайший прилёт был в 3,5 км от меня. Bolt Повідомлень: 1486 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 310311312313 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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