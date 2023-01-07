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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 311312313314>
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 09:21

  flyman написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:Я в цоколі при 18 сидів за ноутом у валянках, бо "комфортна температура", і спав в штанах під двома ковдрами.
Панам радив би почитати документи про ергономіку, охорону праці та подібне.

Якщо рубати дрова, то мінус десять відчуватимуться як плюс двадцять.

В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно.

можна що? ходити туди-сюди, чи сідіти за компом хоча би з годину?

Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь...😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 09:34

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Bolt написав:В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно.

можна що? ходити туди-сюди, чи сідіти за компом хоча би з годину?

Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь...😎

при 21 ще в шортах і футбоці (в одних трусах вже холодно), якщо нижча температура, то вже вдягаю носки, штани або прикриваю ноги пледом
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 09:53

  flyman написав:при 21 ще в шортах і футбоці (в одних трусах вже холодно), якщо нижча температура, то вже вдягаю носки, штани або прикриваю ноги пледом

Це ж треба такі "мучєнія" заради того, щоби тільки за 06 січня нашкрябати на цьому форумі 62 (шістдесят два) повідомлення...
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 10:28

  Bolt написав:Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь
в Бахмуте конечно?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 10:36

  vitaliian написав:
  Bolt написав:Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь
в Бахмуте конечно?

Под Львовом, но ближайший прилёт был в 3,5 км от меня.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 11:10

  drevlyanin написав:
  adeges написав:
  Faceless написав:Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.
У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення


Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.

Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда.


Ви вважаєте, що скандинави чи англійці якісь "особливо морозостійкі" люди? ІМХО через рік-два і в Україні 16 за Цельсієм будуть вважати цілком прийнятною. Все до того йде.


я не вважаю. це просто спостереження. найбільш наочний приклад, це коли приїхав я якось до невеличкого містечка під Лондоном, а там біля зупинку потягів паб з металевою огорожою, невисокою. було це під Різдво, десь біля нуля, невеличкий сніг падав. гарно було. і от виходжу я із станції, а там 2 хлопця пиво п'ють сидячи на огорожі. у футболках та джинсах. це типові англійці

або дитина, так десь місяці 2 на колисці з мамкою прогулюється, +2, а ніжки у шкарпеточах так кумедно стирчать. тому коли вони виростають і починають пити пиво, тоді дивись параграф вище

або типовий вікторіанський будинок в 1 цеглину без утеплення

подібні історії розповідають про скандинавів, там особисто не був. проте родичі розповідають про Норвегію (там зараз), що дитячий садочок, діти на вулиці бавляться - в середньому 2.5-3 години на день. ну там дощить трохи, калюжі. дитина сідає на землю, знімаю башмачок, виливає з нього воду, потім інший, потім далі іде бавиться. при повній відсутності зацікавленості з боку персоналу

ну то коли у нас так з дітьми буде, тоді 16 дома буде сприйматись як жаркувато. а до того часу у шерстяному светрі та штанях при 18 - прохолодно
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 11:26

Re: Еміграція, заробітчанство

adeges написав:
  Faceless написав:Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.
У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення


Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.

Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда.

Не відчував якогось особливого дискомфорту коли температура спускалася до 15-16°.
Знайома одружена з італійцем, то ж можна сказати, що то в квартирі італійця
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 11:29

  Bolt написав:
  vitaliian написав:
  Bolt написав:Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь
в Бахмуте конечно?

Под Львовом, но ближайший прилёт был в 3,5 км от меня.

Наверное из игры кто то стрельнул
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 11:38

  Faceless написав:
adeges написав:
  Faceless написав:Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.
У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення


Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.

Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда.

Не відчував якогось особливого дискомфорту коли температура спускалася до 15-16°.
Знайома одружена з італійцем, то ж можна сказати, що то в квартирі італійця

Из чего сделаны эти люди?!!! Ниже 22 я уже в флисе хожу ))) 15 - это сентябрьская температура, там уже куртка нужна :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 11:42

Re: Еміграція, заробітчанство

  stm написав:Из чего сделаны эти люди?!!! Ниже 22 я уже в флисе хожу ))) 15 - это сентябрьская температура, там уже куртка нужна

Як хто звик, я за наші зими звик і до 14, людина до всього звикає.
BIGor
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