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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 січ, 2023 09:21
flyman написав: Bolt написав: flyman написав:
Я в цоколі при 18 сидів за ноутом у валянках, бо "комфортна температура", і спав в штанах під двома ковдрами.
Панам радив би почитати документи про ергономіку, охорону праці та подібне.
Якщо рубати дрова, то мінус десять відчуватимуться як плюс двадцять.
В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно.
можна що? ходити туди-сюди, чи сідіти за компом хоча би з годину?
Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь...😎
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Додано: Суб 07 січ, 2023 09:34
Bolt написав: flyman написав: Bolt написав:
В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно.
можна що? ходити туди-сюди, чи сідіти за компом хоча би з годину?
Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь...😎
при 21 ще в шортах і футбоці (в одних трусах вже холодно), якщо нижча температура, то вже вдягаю носки, штани або прикриваю ноги пледом
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flyman
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Додано: Суб 07 січ, 2023 09:53
flyman написав:
при 21 ще в шортах і футбоці (в одних трусах вже холодно), якщо нижча температура, то вже вдягаю носки, штани або прикриваю ноги пледом
Це ж треба такі "мучєнія" заради того, щоби тільки за 06 січня нашкрябати на цьому форумі 62
(шістдесят два) повідомлення...
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Додано: Суб 07 січ, 2023 10:28
Bolt написав:
Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь
в Бахмуте конечно?
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Додано: Суб 07 січ, 2023 10:36
vitaliian написав: Bolt написав:
Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь
в Бахмуте конечно?
Под Львовом, но ближайший прилёт был в 3,5 км от меня.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 11:10
drevlyanin написав: adeges написав: Faceless написав:
Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.
У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення
Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.
Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда.
Ви вважаєте, що скандинави чи англійці якісь "особливо морозостійкі" люди? ІМХО через рік-два і в Україні 16 за Цельсієм будуть вважати цілком прийнятною. Все до того йде.
я не вважаю. це просто спостереження. найбільш наочний приклад, це коли приїхав я якось до невеличкого містечка під Лондоном, а там біля зупинку потягів паб з металевою огорожою, невисокою. було це під Різдво, десь біля нуля, невеличкий сніг падав. гарно було. і от виходжу я із станції, а там 2 хлопця пиво п'ють сидячи на огорожі. у футболках та джинсах. це типові англійці
або дитина, так десь місяці 2 на колисці з мамкою прогулюється, +2, а ніжки у шкарпеточах так кумедно стирчать. тому коли вони виростають і починають пити пиво, тоді дивись параграф вище
або типовий вікторіанський будинок в 1 цеглину без утеплення
подібні історії розповідають про скандинавів, там особисто не був. проте родичі розповідають про Норвегію (там зараз), що дитячий садочок, діти на вулиці бавляться - в середньому 2.5-3 години на день. ну там дощить трохи, калюжі. дитина сідає на землю, знімаю башмачок, виливає з нього воду, потім інший, потім далі іде бавиться. при повній відсутності зацікавленості з боку персоналу
ну то коли у нас так з дітьми буде, тоді 16 дома буде сприйматись як жаркувато. а до того часу у шерстяному светрі та штанях при 18 - прохолодно
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Додано: Суб 07 січ, 2023 11:26
adeges написав: Faceless написав:
Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.
У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення
Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.
Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда.
Не відчував якогось особливого дискомфорту коли температура спускалася до 15-16°.
Знайома одружена з італійцем, то ж можна сказати, що то в квартирі італійця
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Faceless
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Додано: Суб 07 січ, 2023 11:29
Bolt написав: vitaliian написав: Bolt написав:
Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь
в Бахмуте конечно?
Под Львовом, но ближайший прилёт был в 3,5 км от меня.
Наверное из игры кто то стрельнул
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Додано: Суб 07 січ, 2023 11:38
Faceless написав: adeges написав: Faceless написав:
Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.
У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення
Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.
Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда.
Не відчував якогось особливого дискомфорту коли температура спускалася до 15-16°.
Знайома одружена з італійцем, то ж можна сказати, що то в квартирі італійця
Из чего сделаны эти люди?!!! Ниже 22 я уже в флисе хожу ))) 15 - это сентябрьская температура, там уже куртка нужна
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stm
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Додано: Суб 07 січ, 2023 11:42
stm написав:
Из чего сделаны эти люди?!!! Ниже 22 я уже в флисе хожу ))) 15 - это сентябрьская температура, там уже куртка нужна
Як хто звик, я за наші зими звик і до 14, людина до всього звикає.
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