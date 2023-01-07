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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 311312313314> Додано: Суб 07 січ, 2023 09:21 flyman написав: Bolt написав: flyman написав: Я в цоколі при 18 сидів за ноутом у валянках, бо "комфортна температура", і спав в штанах під двома ковдрами.

Панам радив би почитати документи про ергономіку, охорону праці та подібне.



Якщо рубати дрова, то мінус десять відчуватимуться як плюс двадцять. Я в цоколі при 18 сидів за ноутом у валянках, бо "комфортна температура", і спав в штанах під двома ковдрами.Панам радив би почитати документи про ергономіку, охорону праці та подібне.Якщо рубати дрова, то мінус десять відчуватимуться як плюс двадцять.

В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно. В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно.

можна що? ходити туди-сюди, чи сідіти за компом хоча би з годину? можна що? ходити туди-сюди, чи сідіти за компом хоча би з годину?

Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь...😎 Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь...😎 Bolt Повідомлень: 1486 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 09:34 Bolt написав: flyman написав: Bolt написав: В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно. В будинку тримаю +19°, нормально в щортах і футболці. В цоколі +13-14°,не комфортно.

можна що? ходити туди-сюди, чи сідіти за компом хоча би з годину? можна що? ходити туди-сюди, чи сідіти за компом хоча би з годину?

Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь...😎 Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь...😎

при 21 ще в шортах і футбоці (в одних трусах вже холодно), якщо нижча температура, то вже вдягаю носки, штани або прикриваю ноги пледом при 21 ще в шортах і футбоці (в одних трусах вже холодно), якщо нижча температура, то вже вдягаю носки, штани або прикриваю ноги пледом flyman

Повідомлень: 30352 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 09:53 flyman написав: при 21 ще в шортах і футбоці (в одних трусах вже холодно), якщо нижча температура, то вже вдягаю носки, штани або прикриваю ноги пледом при 21 ще в шортах і футбоці (в одних трусах вже холодно), якщо нижча температура, то вже вдягаю носки, штани або прикриваю ноги пледом

Це ж треба такі "мучєнія" заради того, щоби тільки за 06 січня нашкрябати на цьому форумі 62 (шістдесят два) повідомлення... Це ж треба такі "мучєнія" заради того, щоби тільки за 06 січня нашкрябати на цьому форумі(шістдесят два) повідомлення... akurt

Повідомлень: 7214 З нами з: 12.02.09 Подякував: 2843 раз. Подякували: 960 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 10:28 Bolt написав: Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь в Бахмуте конечно? в Бахмуте конечно? vitaliian

Повідомлень: 16088 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2952 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 10:36 vitaliian написав: Bolt написав: Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь в Бахмуте конечно? в Бахмуте конечно?

Под Львовом, но ближайший прилёт был в 3,5 км от меня. Под Львовом, но ближайший прилёт был в 3,5 км от меня. Bolt Повідомлень: 1486 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 11:10 drevlyanin написав: adeges написав: Faceless написав: Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.

У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення



Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.



Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда. Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда.



Ви вважаєте, що скандинави чи англійці якісь "особливо морозостійкі" люди? ІМХО через рік-два і в Україні 16 за Цельсієм будуть вважати цілком прийнятною. Все до того йде. Ви вважаєте, що скандинави чи англійці якісь "особливо морозостійкі" люди? ІМХО через рік-два і в Україні 16 за Цельсієм будуть вважати цілком прийнятною. Все до того йде.



я не вважаю. це просто спостереження. найбільш наочний приклад, це коли приїхав я якось до невеличкого містечка під Лондоном, а там біля зупинку потягів паб з металевою огорожою, невисокою. було це під Різдво, десь біля нуля, невеличкий сніг падав. гарно було. і от виходжу я із станції, а там 2 хлопця пиво п'ють сидячи на огорожі. у футболках та джинсах. це типові англійці



або дитина, так десь місяці 2 на колисці з мамкою прогулюється, +2, а ніжки у шкарпеточах так кумедно стирчать. тому коли вони виростають і починають пити пиво, тоді дивись параграф вище



або типовий вікторіанський будинок в 1 цеглину без утеплення



подібні історії розповідають про скандинавів, там особисто не був. проте родичі розповідають про Норвегію (там зараз), що дитячий садочок, діти на вулиці бавляться - в середньому 2.5-3 години на день. ну там дощить трохи, калюжі. дитина сідає на землю, знімаю башмачок, виливає з нього воду, потім інший, потім далі іде бавиться. при повній відсутності зацікавленості з боку персоналу



ну то коли у нас так з дітьми буде, тоді 16 дома буде сприйматись як жаркувато. а до того часу у шерстяному светрі та штанях при 18 - прохолодно я не вважаю. це просто спостереження. найбільш наочний приклад, це коли приїхав я якось до невеличкого містечка під Лондоном, а там біля зупинку потягів паб з металевою огорожою, невисокою. було це під Різдво, десь біля нуля, невеличкий сніг падав. гарно було. і от виходжу я із станції, а там 2 хлопця пиво п'ють сидячи на огорожі. у футболках та джинсах. це типові англійціабо дитина, так десь місяці 2 на колисці з мамкою прогулюється, +2, а ніжки у шкарпеточах так кумедно стирчать. тому коли вони виростають і починають пити пиво, тоді дивись параграф вищеабо типовий вікторіанський будинок в 1 цеглину без утепленняподібні історії розповідають про скандинавів, там особисто не був. проте родичі розповідають про Норвегію (там зараз), що дитячий садочок, діти на вулиці бавляться - в середньому 2.5-3 години на день. ну там дощить трохи, калюжі. дитина сідає на землю, знімаю башмачок, виливає з нього воду, потім інший, потім далі іде бавиться. при повній відсутності зацікавленості з боку персоналуну то коли у нас так з дітьми буде, тоді 16 дома буде сприйматись як жаркувато. а до того часу у шерстяному светрі та штанях при 18 - прохолодно adeges Повідомлень: 4082 З нами з: 14.03.06 Подякував: 332 раз. Подякували: 847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 11:26 Re: Еміграція, заробітчанство adeges написав: Faceless написав: Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.

У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення



Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.



Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда. Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда.

Не відчував якогось особливого дискомфорту коли температура спускалася до 15-16°.

Знайома одружена з італійцем, то ж можна сказати, що то в квартирі італійця Не відчував якогось особливого дискомфорту коли температура спускалася до 15-16°.Знайома одружена з італійцем, то ж можна сказати, що то в квартирі італійця Faceless

Модератор Повідомлень: 32548 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1360 раз. Подякували: 7668 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 11:29 Bolt написав: vitaliian написав: Bolt написав: Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь Так зараз же сижу, в танчики рубаюсь в Бахмуте конечно? в Бахмуте конечно?

Под Львовом, но ближайший прилёт был в 3,5 км от меня. Под Львовом, но ближайший прилёт был в 3,5 км от меня.

Наверное из игры кто то стрельнул Наверное из игры кто то стрельнул vitaliian

Повідомлень: 16088 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2952 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 11:38 Faceless написав: adeges написав: Faceless написав: Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.

У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення Так 15-18 це комфортна температура, і якраз завдяки утепленню зараз можна прикрутити батареї на самий мінімум.У знайомих в Італії вище 16 не нагрівають, на ніч і на день, поки йдуть на роботу, взагалі вимикають опалення



Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.



Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда. Все, что ниже 18 - не комфортная температура, хотя до 17 еще можно утепляться сравнительно приемлемо. Все, что ниже 15 - это выживание. Если конечно вы не родились в великобритании или скандинавских странах.Про 16 в квартире в Италии у ваших знакомых - верю (С). Про 16 в квартире у итальянцев - никогда.

Не відчував якогось особливого дискомфорту коли температура спускалася до 15-16°.

Знайома одружена з італійцем, то ж можна сказати, що то в квартирі італійця Не відчував якогось особливого дискомфорту коли температура спускалася до 15-16°.Знайома одружена з італійцем, то ж можна сказати, що то в квартирі італійця

Из чего сделаны эти люди?!!! Ниже 22 я уже в флисе хожу ))) 15 - это сентябрьская температура, там уже куртка нужна Из чего сделаны эти люди?!!! Ниже 22 я уже в флисе хожу ))) 15 - это сентябрьская температура, там уже куртка нужна stm

Повідомлень: 3609 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 596 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 11:42 Re: Еміграція, заробітчанство stm написав: Из чего сделаны эти люди?!!! Ниже 22 я уже в флисе хожу ))) 15 - это сентябрьская температура, там уже куртка нужна Из чего сделаны эти люди?!!! Ниже 22 я уже в флисе хожу ))) 15 - это сентябрьская температура, там уже куртка нужна

Як хто звик, я за наші зими звик і до 14, людина до всього звикає. Як хто звик, я за наші зими звик і до 14, людина до всього звикає. BIGor

Повідомлень: 7175 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1091 раз. Подякували: 1510 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 311312313314> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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