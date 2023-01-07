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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 312313314315> Додано: Суб 07 січ, 2023 11:44 повістка денна stm написав:

Из чего сделаны эти люди?!!! Ниже 22 я уже в флисе хожу ))) 15 - это сентябрьская температура, там уже куртка нужна Из чего сделаны эти люди?!!! Ниже 22 я уже в флисе хожу ))) 15 - это сентябрьская температура, там уже куртка нужна

+25 це пллохо, а +15 хорошо, а мінус, ну ви ж знаєте що м"ясо ліпше в морозилці зберігається ... і коників та хробачків їсти - це добре, а курочок - фу-фу .. і взагалі, треба любити маленьких гноміків, а не високих арійок.. і демографія і їдять менше ... екологія покращується та вуглецевий слід ... та озонова дірка затягується ... головне з балончків не пшикати. +25 це пллохо, а +15 хорошо, а мінус, ну ви ж знаєте що м"ясо ліпше в морозилці зберігається ... і коників та хробачків їсти - це добре, а курочок - фу-фу .. і взагалі, треба любити маленьких гноміків, а не високих арійок.. і демографія і їдять менше ... екологія покращується та вуглецевий слід ... та озонова дірка затягується ... головне з балончків не пшикати. flyman

Повідомлень: 30352 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2598 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 11:47 flyman написав: ну ви ж знаєте що м"ясо ліпше в морозилці зберігається ну ви ж знаєте що м"ясо ліпше в морозилці зберігається ..ну нет, все таки настроение другое, когда рядом живая дама, а не в морозилке. Не все измеряется деньгами и сроками хранения мяса.



молодість та спорт замість м'яса в морозилці ..ну нет, все таки настроение другое, когда рядом живая дама, а не в морозилке. Не все измеряется деньгами и сроками хранения мяса. vitaliian

Повідомлень: 16093 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2952 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 12:11 rjkz написав: Gastarbaiter написав: flyman написав: З того з чим сам стикався: 3.5% з продавана, 3.5% з покупана, може залежить від міста.

З одного боку, робота ріелторів якісніша та цивілізованіший ринок, чим вна Україні, з іншого, такий парадокс, що як зайти з вулиці до банку, то іпотеку можуть не дати, або буде дорожча, в порівнянні, якщо скористатися іпотечним-дорадцем, якого порекомендує агенція. З того з чим сам стикався: 3.5% з продавана, 3.5% з покупана, може залежить від міста.З одного боку, робота ріелторів якісніша та цивілізованіший ринок, чим вна Україні, з іншого, такий парадокс, що як зайти з вулиці до банку, то іпотеку можуть не дати, або буде дорожча, в порівнянні, якщо скористатися іпотечним-дорадцем, якого порекомендує агенція.

Тільки забув додати, що послуги цих консультантів безкоштовні. І можна спокійно звернутися до будь-кого з них без усяких рекомендацій. Вони отримують комісію від банку (і досить непогану), тому як ніхто зацікавлені у тому, щоб людині дали іпотеку. Підкажуть, як краще подавати податкову декларацію (спільну з дружиною чи кожний за себе), який дохід треба показати, різні схеми намуту на перший внесок (з ранку береш готівковий кредит і, протягом дня, поки тебе не внесли у реєстр, летиш за іпотекою), наливають каву-чай. Приємні люди До цих звертатися треба 100%. Тільки забув додати, що послуги цих консультантів безкоштовні. І можна спокійно звернутися до будь-кого з них без усяких рекомендацій. Вони отримують комісію від банку (і досить непогану), тому як ніхто зацікавлені у тому, щоб людині дали іпотеку. Підкажуть, як краще подавати податкову декларацію (спільну з дружиною чи кожний за себе), який дохід треба показати, різні схеми намуту на перший внесок (з ранку береш готівковий кредит і, протягом дня, поки тебе не внесли у реєстр, летиш за іпотекою), наливають каву-чай. Приємні людиДо цих звертатися треба 100%.



Это где такое? Это где такое?

Это я про кредитных консультантов писал. У вас разве таких нет? Это я про кредитных консультантов писал. У вас разве таких нет? Gastarbaiter Повідомлень: 2309 З нами з: 26.02.18 Подякував: 608 раз. Подякували: 353 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 12:38 Опубликован World Happiness Report 2022

Посмотрим на уровень счастья в мире.



Традиционно тройка лидеров:



1. Финляндия 🇫🇮

2. Дания 🇩🇰

3. Исландия 🇮🇸



бывший « союз»:



34. Литва 🇱🇹 (📈4 пп)

36. Эстония 🇪🇪 (📈4 пп)

40. Казахстан 🇰🇿 (📈5 пп)

42. Латвия 🇱🇻 (📈9 пп)

53. Узбекистан 🇺🇿 (📉9 пп)

62. Молдова 🇲🇩 (📈3 пп)

64. Кыргызстан 🇰🇬 (📈3 пп)

65. Беларусь 🇧🇾 (📈10 пп)

78. Туркменистан 🇹🇲 (📈19 пп)

80. Россия 🇷🇺 (📉4 пп)

82. Армения 🇦🇲 (📈4 пп)

83. Таджикистан 🇹🇯 (📉5 пп)

92. Азербайджан 🇦🇿 (📉2 пп)

98. Украина 🇺🇦 (📈12 пп)

105. Грузия 🇬🇪 (📈3 пп)



Аутсайдеры:



144. Зимбабве 🇿🇼

145. Ливан 🇱🇧

146. Афганистан 🇦🇫



vitaliian

Повідомлень: 16093 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2952 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 12:45 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: це так не працює. людина яка заробляє 5 куе (а це вже ближче до 30) не зможе витрачати тільки 1 куе протягом 20 років. треба купувати/орендувати квартиру, сім'я буде потребувати гроші й так далі. ви виняток це так не працює. людина яка заробляє 5 куе (а це вже ближче до 30) не зможе витрачати тільки 1 куе протягом 20 років. треба купувати/орендувати квартиру, сім'я буде потребувати гроші й так далі. ви виняток

Ага, я бы тожел хотел посмотреть как можно тратить 1куе имея семью и зарабатывая 5куе+ в месяц Даже если своя квартира и тд - жена всегда найдет куда еще пару куе пристроить ))) Ага, я бы тожел хотел посмотреть как можно тратить 1куе имея семью и зарабатывая 5куе+ в месяцДаже если своя квартира и тд - жена всегда найдет куда еще пару куе пристроить ))) slonomag Повідомлень: 187 З нами з: 23.11.17 Подякував: 8 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 12:49 slonomag написав: Shaman написав: це так не працює. людина яка заробляє 5 куе (а це вже ближче до 30) не зможе витрачати тільки 1 куе протягом 20 років. треба купувати/орендувати квартиру, сім'я буде потребувати гроші й так далі. ви виняток це так не працює. людина яка заробляє 5 куе (а це вже ближче до 30) не зможе витрачати тільки 1 куе протягом 20 років. треба купувати/орендувати квартиру, сім'я буде потребувати гроші й так далі. ви виняток

Ага, я бы тожел хотел посмотреть как можно тратить 1куе имея семью и зарабатывая 5куе+ в месяц Даже если своя квартира и тд - жена всегда найдет куда еще пару куе пристроить ))) Ага, я бы тожел хотел посмотреть как можно тратить 1куе имея семью и зарабатывая 5куе+ в месяцДаже если своя квартира и тд - жена всегда найдет куда еще пару куе пристроить ))) а ей не надо говорить. а ей не надо говорить. vitaliian

Повідомлень: 16093 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2952 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 13:17 adeges написав: drevlyanin написав:

Ви вважаєте, що скандинави чи англійці якісь "особливо морозостійкі" люди? ІМХО через рік-два і в Україні 16 за Цельсієм будуть вважати цілком прийнятною. Все до того йде. Ви вважаєте, що скандинави чи англійці якісь "особливо морозостійкі" люди? ІМХО через рік-два і в Україні 16 за Цельсієм будуть вважати цілком прийнятною. Все до того йде.



я не вважаю. це просто спостереження. найбільш наочний приклад, це коли приїхав я якось до невеличкого містечка під Лондоном, а там біля зупинку потягів паб з металевою огорожою, невисокою. було це під Різдво, десь біля нуля, невеличкий сніг падав. гарно було. і от виходжу я із станції, а там 2 хлопця пиво п'ють сидячи на огорожі. у футболках та джинсах. це типові англійці



або дитина, так десь місяці 2 на колисці з мамкою прогулюється, +2, а ніжки у шкарпеточах так кумедно стирчать. тому коли вони виростають і починають пити пиво, тоді дивись параграф вище



або типовий вікторіанський будинок в 1 цеглину без утеплення



подібні історії розповідають про скандинавів, там особисто не був. проте родичі розповідають про Норвегію (там зараз), що дитячий садочок, діти на вулиці бавляться - в середньому 2.5-3 години на день. ну там дощить трохи, калюжі. дитина сідає на землю, знімаю башмачок, виливає з нього воду, потім інший, потім далі іде бавиться. при повній відсутності зацікавленості з боку персоналу



ну то коли у нас так з дітьми буде, тоді 16 дома буде сприйматись як жаркувато. а до того часу у шерстяному светрі та штанях при 18 - прохолодно я не вважаю. це просто спостереження. найбільш наочний приклад, це коли приїхав я якось до невеличкого містечка під Лондоном, а там біля зупинку потягів паб з металевою огорожою, невисокою. було це під Різдво, десь біля нуля, невеличкий сніг падав. гарно було. і от виходжу я із станції, а там 2 хлопця пиво п'ють сидячи на огорожі. у футболках та джинсах. це типові англійціабо дитина, так десь місяці 2 на колисці з мамкою прогулюється, +2, а ніжки у шкарпеточах так кумедно стирчать. тому коли вони виростають і починають пити пиво, тоді дивись параграф вищеабо типовий вікторіанський будинок в 1 цеглину без утепленняподібні історії розповідають про скандинавів, там особисто не був. проте родичі розповідають про Норвегію (там зараз), що дитячий садочок, діти на вулиці бавляться - в середньому 2.5-3 години на день. ну там дощить трохи, калюжі. дитина сідає на землю, знімаю башмачок, виливає з нього воду, потім інший, потім далі іде бавиться. при повній відсутності зацікавленості з боку персоналуну то коли у нас так з дітьми буде, тоді 16 дома буде сприйматись як жаркувато. а до того часу у шерстяному светрі та штанях при 18 - прохолодно



Я веду до того, що не примхи а обьєктивні обставини(економічна ситуація, фізична наявність газу, вугілля та електроенергії, працездатність інфраструктути) змусять більшість населення переглянути свої звички щодо "комфортної" температури. І хто раніше до цього підготується, той менше постраждає. Я веду до того, що не примхи а обьєктивні обставини(економічна ситуація, фізична наявність газу, вугілля та електроенергії, працездатність інфраструктути) змусять більшість населення переглянути свої звички щодо "комфортної" температури. І хто раніше до цього підготується, той менше постраждає. drevlyanin Повідомлень: 1158 З нами з: 01.04.20 Подякував: 441 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 13:54 drevlyanin

Как «комфортная температура в +15» будет увязана с вертикальной системой отопления и допиливанием платежей реальных «моржей» типа вас и британцев до среднего по дому ибо «они греются от соседей!»??? Теплоноситель будет заходить в дом с температурой +20 или батареи принудительно уменьшат в размерах? Вариант подачи его раз в три дня как сейчас при блэкаутах не рассматриваем Востаннє редагувалось барабашов в Суб 07 січ, 2023 14:05, всього редагувалось 1 раз. барабашов Повідомлень: 2878 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 14:01 барабашов написав: drevlyanin

Как «комфортная температура» будет увязана с вертикальной системой отопления и допиливанием платежей реально моржей типа вас до среднего по дому ибо «они греются от соседей!»??? Как «комфортная температура» будет увязана с вертикальной системой отопления и допиливанием платежей реально моржей типа вас до среднего по дому ибо «они греются от соседей!»???

У нас в ОСББ наконец подошла к завершению эпопея с термомодернизацией дома. На каждую батарею был установлен счётчик, который будет передавать информацию на концентратор в щитке каждого этажа, а от туда на центральный Тепловой пункт дома. Так, что скручивание термоголовки подачи теплоносителя через батарею, будет на прямую влиять на счёт на отопление квартиры. У нас в ОСББ наконец подошла к завершению эпопея с термомодернизацией дома. На каждую батарею был установлен счётчик, который будет передавать информацию на концентратор в щитке каждого этажа, а от туда на центральный Тепловой пункт дома. Так, что скручивание термоголовки подачи теплоносителя через батарею, будет на прямую влиять на счёт на отопление квартиры. Bolt Повідомлень: 1489 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 14:30 Bolt и сколько вышел счёт за такую модернизацию? Последовательно с краником врезается счётчик или он навешивается на входящую в батарею трубу и по температуре трубы снимает данные? барабашов Повідомлень: 2878 З нами з: 16.06.15 Подякував: 235 раз. Подякували: 278 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 312313314315> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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