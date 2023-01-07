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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 січ, 2023 11:44
stm написав:
Из чего сделаны эти люди?!!! Ниже 22 я уже в флисе хожу ))) 15 - это сентябрьская температура, там уже куртка нужна
+25 це пллохо, а +15 хорошо, а мінус, ну ви ж знаєте що м"ясо ліпше в морозилці зберігається ... і коників та хробачків їсти - це добре, а курочок - фу-фу .. і взагалі, треба любити маленьких гноміків, а не високих арійок.. і демографія і їдять менше ... екологія покращується та вуглецевий слід ... та озонова дірка затягується ... головне з балончків не пшикати.
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flyman
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Додано: Суб 07 січ, 2023 12:11
rjkz написав: Gastarbaiter написав: flyman написав:
З того з чим сам стикався: 3.5% з продавана, 3.5% з покупана, може залежить від міста.
З одного боку, робота ріелторів якісніша та цивілізованіший ринок, чим вна Україні, з іншого, такий парадокс, що як зайти з вулиці до банку, то іпотеку можуть не дати, або буде дорожча, в порівнянні, якщо скористатися іпотечним-дорадцем, якого порекомендує агенція.
Тільки забув додати, що послуги цих консультантів безкоштовні. І можна спокійно звернутися до будь-кого з них без усяких рекомендацій. Вони отримують комісію від банку (і досить непогану), тому як ніхто зацікавлені у тому, щоб людині дали іпотеку. Підкажуть, як краще подавати податкову декларацію (спільну з дружиною чи кожний за себе), який дохід треба показати, різні схеми намуту на перший внесок (з ранку береш готівковий кредит і, протягом дня, поки тебе не внесли у реєстр, летиш за іпотекою), наливають каву-чай. Приємні люди
До цих звертатися треба 100%.
Это где такое?
Это я про кредитных консультантов писал. У вас разве таких нет?
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 07 січ, 2023 12:38
Опубликован World Happiness Report 2022
Посмотрим на уровень счастья в мире.
Традиционно тройка лидеров:
1. Финляндия 🇫🇮
2. Дания 🇩🇰
3. Исландия 🇮🇸
бывший « союз»:
34. Литва 🇱🇹 (📈4 пп)
36. Эстония 🇪🇪 (📈4 пп)
40. Казахстан 🇰🇿 (📈5 пп)
42. Латвия 🇱🇻 (📈9 пп)
53. Узбекистан 🇺🇿 (📉9 пп)
62. Молдова 🇲🇩 (📈3 пп)
64. Кыргызстан 🇰🇬 (📈3 пп)
65. Беларусь 🇧🇾 (📈10 пп)
78. Туркменистан 🇹🇲 (📈19 пп)
80. Россия 🇷🇺 (📉4 пп)
82. Армения 🇦🇲 (📈4 пп)
83. Таджикистан 🇹🇯 (📉5 пп)
92. Азербайджан 🇦🇿 (📉2 пп)
98. Украина 🇺🇦 (📈12 пп)
105. Грузия 🇬🇪 (📈3 пп)
Аутсайдеры:
144. Зимбабве 🇿🇼
145. Ливан 🇱🇧
146. Афганистан 🇦🇫
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vitaliian
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Додано: Суб 07 січ, 2023 12:45
Shaman написав:
це так не працює. людина яка заробляє 5 куе (а це вже ближче до 30) не зможе витрачати тільки 1 куе протягом 20 років. треба купувати/орендувати квартиру, сім'я буде потребувати гроші й так далі. ви виняток
Ага, я бы тожел хотел посмотреть как можно тратить 1куе имея семью и зарабатывая 5куе+ в месяц
Даже если своя квартира и тд - жена всегда найдет куда еще пару куе пристроить )))
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slonomag
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Додано: Суб 07 січ, 2023 12:49
slonomag написав: Shaman написав:
це так не працює. людина яка заробляє 5 куе (а це вже ближче до 30) не зможе витрачати тільки 1 куе протягом 20 років. треба купувати/орендувати квартиру, сім'я буде потребувати гроші й так далі. ви виняток
Ага, я бы тожел хотел посмотреть как можно тратить 1куе имея семью и зарабатывая 5куе+ в месяц
Даже если своя квартира и тд - жена всегда найдет куда еще пару куе пристроить )))
а ей не надо говорить.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 13:17
adeges написав: drevlyanin написав:
Ви вважаєте, що скандинави чи англійці якісь "особливо морозостійкі" люди? ІМХО через рік-два і в Україні 16 за Цельсієм будуть вважати цілком прийнятною. Все до того йде.
я не вважаю. це просто спостереження. найбільш наочний приклад, це коли приїхав я якось до невеличкого містечка під Лондоном, а там біля зупинку потягів паб з металевою огорожою, невисокою. було це під Різдво, десь біля нуля, невеличкий сніг падав. гарно було. і от виходжу я із станції, а там 2 хлопця пиво п'ють сидячи на огорожі. у футболках та джинсах. це типові англійці
або дитина, так десь місяці 2 на колисці з мамкою прогулюється, +2, а ніжки у шкарпеточах так кумедно стирчать. тому коли вони виростають і починають пити пиво, тоді дивись параграф вище
або типовий вікторіанський будинок в 1 цеглину без утеплення
подібні історії розповідають про скандинавів, там особисто не був. проте родичі розповідають про Норвегію (там зараз), що дитячий садочок, діти на вулиці бавляться - в середньому 2.5-3 години на день. ну там дощить трохи, калюжі. дитина сідає на землю, знімаю башмачок, виливає з нього воду, потім інший, потім далі іде бавиться. при повній відсутності зацікавленості з боку персоналу
ну то коли у нас так з дітьми буде, тоді 16 дома буде сприйматись як жаркувато. а до того часу у шерстяному светрі та штанях при 18 - прохолодно
Я веду до того, що не примхи а обьєктивні обставини(економічна ситуація, фізична наявність газу, вугілля та електроенергії, працездатність інфраструктути) змусять більшість населення переглянути свої звички щодо "комфортної" температури. І хто раніше до цього підготується, той менше постраждає.
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drevlyanin
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Додано: Суб 07 січ, 2023 13:54
drevlyanin
Как «комфортная температура в +15» будет увязана с вертикальной системой отопления и допиливанием платежей реальных «моржей» типа вас и британцев до среднего по дому ибо «они греются от соседей!»??? Теплоноситель будет заходить в дом с температурой +20 или батареи принудительно уменьшат в размерах? Вариант подачи его раз в три дня как сейчас при блэкаутах не рассматриваем
Востаннє редагувалось барабашов
в Суб 07 січ, 2023 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 14:01
барабашов написав:drevlyanin
Как «комфортная температура» будет увязана с вертикальной системой отопления и допиливанием платежей реально моржей типа вас до среднего по дому ибо «они греются от соседей!»???
У нас в ОСББ наконец подошла к завершению эпопея с термомодернизацией дома. На каждую батарею был установлен счётчик, который будет передавать информацию на концентратор в щитке каждого этажа, а от туда на центральный Тепловой пункт дома. Так, что скручивание термоголовки подачи теплоносителя через батарею, будет на прямую влиять на счёт на отопление квартиры.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 14:30
Bolt и сколько вышел счёт за такую модернизацию? Последовательно с краником врезается счётчик или он навешивается на входящую в батарею трубу и по температуре трубы снимает данные?
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барабашов
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