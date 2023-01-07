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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 312313314315
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 14:32

  барабашов написав:и по температуре трубы снимает данные
по идее навешивается на обратку, потому что температура подачи и так всем известна. Во всех новостроях со своей котельной такая байда есть. К счету за тепло добавляется счёт за обслуживание котельни. То есть иметь в квартире+15 и при этом ничего не платить не выйдет.
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