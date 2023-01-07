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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 січ, 2023 14:32
барабашов написав:
и по температуре трубы снимает данные
по идее навешивается на обратку, потому что температура подачи и так всем известна. Во всех новостроях со своей котельной такая байда есть. К счету за тепло добавляется счёт за обслуживание котельни. То есть иметь в квартире+15 и при этом ничего не платить не выйдет.
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Додано: Суб 07 січ, 2023 16:03
барабашов написав:Bolt
и сколько вышел счёт за такую модернизацию? Последовательно с краником врезается счётчик или он навешивается на входящую в батарею трубу и по температуре трубы снимает данные?
Счётчик ставится непосредственно на батарею. Меряет только температуру.
Если не считать сколько запиляли на том сколько компенсировали с бюджета, то с трёшки около 35 кг получилось, но или сразу расчитываешься или в ануитетный кредит на 10 л под 13 годовых(там ещё часть процентов за счёт города) . А так то по 100 кг с квартиры, 70% компенсируют(пилят). 😳
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Додано: Суб 07 січ, 2023 16:31
барабашов написав:drevlyanin
Как «комфортная температура в +15» будет увязана с вертикальной системой отопления и допиливанием платежей реальных «моржей» типа вас и британцев до среднего по дому ибо «они греются от соседей!»??? Теплоноситель будет заходить в дом с температурой +20 или батареи принудительно уменьшат в размерах? Вариант подачи его раз в три дня как сейчас при блэкаутах не рассматриваем
А чому власне не розглядаємо? Ви можете на 100% передбачити подальші дії "зайвохромосомних"?
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Додано: Суб 07 січ, 2023 16:38
Bolt написав: барабашов написав:Bolt
и сколько вышел счёт за такую модернизацию? Последовательно с краником врезается счётчик или он навешивается на входящую в батарею трубу и по температуре трубы снимает данные?
Счётчик ставится непосредственно на батарею. Меряет только температуру.
Если не считать сколько запиляли на том сколько компенсировали с бюджета, то с трёшки около 35 кг получилось, но или сразу расчитываешься или в ануитетный кредит на 10 л под 13 годовых(там ещё часть процентов за счёт города) . А так то по 100 кг с квартиры, 70% компенсируют(пилят).
І скільки то буде окупатися? Воно хоч варте витрачених грошей?
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Додано: Суб 07 січ, 2023 16:45
Faceless написав: Bolt написав: барабашов написав:Bolt
и сколько вышел счёт за такую модернизацию? Последовательно с краником врезается счётчик или он навешивается на входящую в батарею трубу и по температуре трубы снимает данные?
Счётчик ставится непосредственно на батарею. Меряет только температуру.
Если не считать сколько запиляли на том сколько компенсировали с бюджета, то с трёшки около 35 кг получилось, но или сразу расчитываешься или в ануитетный кредит на 10 л под 13 годовых(там ещё часть процентов за счёт города) . А так то по 100 кг с квартиры, 70% компенсируют(пилят).
І скільки то буде окупатися? Воно хоч варте витрачених грошей?
Трохи пізніше відзвітую. Наразі за листопад було 500 за опалення(67кв м) , і то ще без індивідуальних лічильників. Будинок утеплили 150 мм пінопласт у.
Пи. Си. Рахунки і так платять квартиранти, а вони особливо не дивляться, що саме платять. 😉
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Додано: Суб 07 січ, 2023 17:18
Gastarbaiter написав: rjkz написав: Gastarbaiter написав:
Тільки забув додати, що послуги цих консультантів безкоштовні. І можна спокійно звернутися до будь-кого з них без усяких рекомендацій. Вони отримують комісію від банку (і досить непогану), тому як ніхто зацікавлені у тому, щоб людині дали іпотеку. Підкажуть, як краще подавати податкову декларацію (спільну з дружиною чи кожний за себе), який дохід треба показати, різні схеми намуту на перший внесок (з ранку береш готівковий кредит і, протягом дня, поки тебе не внесли у реєстр, летиш за іпотекою), наливають каву-чай. Приємні люди
До цих звертатися треба 100%.
Это где такое?
Это я про кредитных консультантов писал. У вас разве таких нет?
Есть.
Я к ним правда не обращался пока.
Но банку пофиг на внесенный кэш.
Будут смотреть на каждый доллар откуда взялся.
И консультант тут не поможет, сколько кофе не выпей.
Может быть, это мое предположение, совесем не факт, если даун будет составлять намного больше стандартных 20%, скажем 50+, то банк приподзакроет глаза на ряд моментов. Но идеология такая - банку нужен кэшфлоу, а не гемор с форкложе и аукционом. К тому-же есть разные локации - где-то залог улетит мгновенно и по более высокой цене, а где-то будет висеть годами, дом будет приходить в упадок, тянуть какие-то деньги и падать в цене.
Еще зависит от момента. Во время ковида раздавали всем направо и налево.
Мой бывший коллега взял дом в НДж всего через 3 года пребывания в стране в полулегальном статусе - приехал туристом и подался на ПУ, получил временное разрешение на работу и временный ССН.
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