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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 312313314315 Додано: Суб 07 січ, 2023 14:32 барабашов написав: и по температуре трубы снимает данные и по температуре трубы снимает данные по идее навешивается на обратку, потому что температура подачи и так всем известна. Во всех новостроях со своей котельной такая байда есть. К счету за тепло добавляется счёт за обслуживание котельни. То есть иметь в квартире+15 и при этом ничего не платить не выйдет. по идее навешивается на обратку, потому что температура подачи и так всем известна. Во всех новостроях со своей котельной такая байда есть. К счету за тепло добавляется счёт за обслуживание котельни. То есть иметь в квартире+15 и при этом ничего не платить не выйдет. vitaliian

Повідомлень: 16093 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2952 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 16:03 барабашов написав: Bolt и сколько вышел счёт за такую модернизацию? Последовательно с краником врезается счётчик или он навешивается на входящую в батарею трубу и по температуре трубы снимает данные? и сколько вышел счёт за такую модернизацию? Последовательно с краником врезается счётчик или он навешивается на входящую в батарею трубу и по температуре трубы снимает данные?

Счётчик ставится непосредственно на батарею. Меряет только температуру.

Если не считать сколько запиляли на том сколько компенсировали с бюджета, то с трёшки около 35 кг получилось, но или сразу расчитываешься или в ануитетный кредит на 10 л под 13 годовых(там ещё часть процентов за счёт города) . А так то по 100 кг с квартиры, 70% компенсируют(пилят). 😳 Счётчик ставится непосредственно на батарею. Меряет только температуру.Если не считать сколько запиляли на том сколько компенсировали с бюджета, то с трёшки около 35 кг получилось, но или сразу расчитываешься или в ануитетный кредит на 10 л под 13 годовых(там ещё часть процентов за счёт города) . А так то по 100 кг с квартиры, 70% компенсируют(пилят). 😳 Bolt Повідомлень: 1491 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 16:31 барабашов написав: drevlyanin

Как «комфортная температура в +15» будет увязана с вертикальной системой отопления и допиливанием платежей реальных «моржей» типа вас и британцев до среднего по дому ибо «они греются от соседей!»??? Теплоноситель будет заходить в дом с температурой +20 или батареи принудительно уменьшат в размерах? Вариант подачи его раз в три дня как сейчас при блэкаутах не рассматриваем Как «комфортная температура в +15» будет увязана с вертикальной системой отопления и допиливанием платежей реальных «моржей» типа вас и британцев до среднего по дому ибо «они греются от соседей!»??? Теплоноситель будет заходить в дом с температурой +20 или батареи принудительно уменьшат в размерах?



А чому власне не розглядаємо? Ви можете на 100% передбачити подальші дії "зайвохромосомних"? А чому власне не розглядаємо? Ви можете на 100% передбачити подальші дії "зайвохромосомних"? drevlyanin Повідомлень: 1159 З нами з: 01.04.20 Подякував: 441 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 16:38 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: барабашов написав: Bolt и сколько вышел счёт за такую модернизацию? Последовательно с краником врезается счётчик или он навешивается на входящую в батарею трубу и по температуре трубы снимает данные? и сколько вышел счёт за такую модернизацию? Последовательно с краником врезается счётчик или он навешивается на входящую в батарею трубу и по температуре трубы снимает данные?

Счётчик ставится непосредственно на батарею. Меряет только температуру.

Если не считать сколько запиляли на том сколько компенсировали с бюджета, то с трёшки около 35 кг получилось, но или сразу расчитываешься или в ануитетный кредит на 10 л под 13 годовых(там ещё часть процентов за счёт города) . А так то по 100 кг с квартиры, 70% компенсируют(пилят). Счётчик ставится непосредственно на батарею. Меряет только температуру.Если не считать сколько запиляли на том сколько компенсировали с бюджета, то с трёшки около 35 кг получилось, но или сразу расчитываешься или в ануитетный кредит на 10 л под 13 годовых(там ещё часть процентов за счёт города) . А так то по 100 кг с квартиры, 70% компенсируют(пилят). І скільки то буде окупатися? Воно хоч варте витрачених грошей? І скільки то буде окупатися? Воно хоч варте витрачених грошей? Faceless

Модератор Повідомлень: 32549 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1360 раз. Подякували: 7668 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 16:45 Faceless написав: Bolt написав: барабашов написав: Bolt и сколько вышел счёт за такую модернизацию? Последовательно с краником врезается счётчик или он навешивается на входящую в батарею трубу и по температуре трубы снимает данные? и сколько вышел счёт за такую модернизацию? Последовательно с краником врезается счётчик или он навешивается на входящую в батарею трубу и по температуре трубы снимает данные?

Счётчик ставится непосредственно на батарею. Меряет только температуру.

Если не считать сколько запиляли на том сколько компенсировали с бюджета, то с трёшки около 35 кг получилось, но или сразу расчитываешься или в ануитетный кредит на 10 л под 13 годовых(там ещё часть процентов за счёт города) . А так то по 100 кг с квартиры, 70% компенсируют(пилят). Счётчик ставится непосредственно на батарею. Меряет только температуру.Если не считать сколько запиляли на том сколько компенсировали с бюджета, то с трёшки около 35 кг получилось, но или сразу расчитываешься или в ануитетный кредит на 10 л под 13 годовых(там ещё часть процентов за счёт города) . А так то по 100 кг с квартиры, 70% компенсируют(пилят). І скільки то буде окупатися? Воно хоч варте витрачених грошей? І скільки то буде окупатися? Воно хоч варте витрачених грошей?

Трохи пізніше відзвітую. Наразі за листопад було 500 за опалення(67кв м) , і то ще без індивідуальних лічильників. Будинок утеплили 150 мм пінопласт у.

Пи. Си. Рахунки і так платять квартиранти, а вони особливо не дивляться, що саме платять. 😉 Трохи пізніше відзвітую. Наразі за листопад було 500 за опалення(67кв м) , і то ще без індивідуальних лічильників. Будинок утеплили 150 мм пінопласт у.Пи. Си. Рахунки і так платять квартиранти, а вони особливо не дивляться, що саме платять. 😉 Bolt Повідомлень: 1491 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 17:18 Gastarbaiter написав: rjkz написав: Gastarbaiter написав: Тільки забув додати, що послуги цих консультантів безкоштовні. І можна спокійно звернутися до будь-кого з них без усяких рекомендацій. Вони отримують комісію від банку (і досить непогану), тому як ніхто зацікавлені у тому, щоб людині дали іпотеку. Підкажуть, як краще подавати податкову декларацію (спільну з дружиною чи кожний за себе), який дохід треба показати, різні схеми намуту на перший внесок (з ранку береш готівковий кредит і, протягом дня, поки тебе не внесли у реєстр, летиш за іпотекою), наливають каву-чай. Приємні люди До цих звертатися треба 100%. Тільки забув додати, що послуги цих консультантів безкоштовні. І можна спокійно звернутися до будь-кого з них без усяких рекомендацій. Вони отримують комісію від банку (і досить непогану), тому як ніхто зацікавлені у тому, щоб людині дали іпотеку. Підкажуть, як краще подавати податкову декларацію (спільну з дружиною чи кожний за себе), який дохід треба показати, різні схеми намуту на перший внесок (з ранку береш готівковий кредит і, протягом дня, поки тебе не внесли у реєстр, летиш за іпотекою), наливають каву-чай. Приємні людиДо цих звертатися треба 100%.



Это где такое? Это где такое?

Это я про кредитных консультантов писал. У вас разве таких нет? Это я про кредитных консультантов писал. У вас разве таких нет?



Есть.

Я к ним правда не обращался пока.

Но банку пофиг на внесенный кэш.

Будут смотреть на каждый доллар откуда взялся.

И консультант тут не поможет, сколько кофе не выпей.

Может быть, это мое предположение, совесем не факт, если даун будет составлять намного больше стандартных 20%, скажем 50+, то банк приподзакроет глаза на ряд моментов. Но идеология такая - банку нужен кэшфлоу, а не гемор с форкложе и аукционом. К тому-же есть разные локации - где-то залог улетит мгновенно и по более высокой цене, а где-то будет висеть годами, дом будет приходить в упадок, тянуть какие-то деньги и падать в цене.

Еще зависит от момента. Во время ковида раздавали всем направо и налево.

Мой бывший коллега взял дом в НДж всего через 3 года пребывания в стране в полулегальном статусе - приехал туристом и подался на ПУ, получил временное разрешение на работу и временный ССН. Есть.Я к ним правда не обращался пока.Но банку пофиг на внесенный кэш.Будут смотреть на каждый доллар откуда взялся.И консультант тут не поможет, сколько кофе не выпей.Может быть, это мое предположение, совесем не факт, если даун будет составлять намного больше стандартных 20%, скажем 50+, то банк приподзакроет глаза на ряд моментов. Но идеология такая - банку нужен кэшфлоу, а не гемор с форкложе и аукционом. К тому-же есть разные локации - где-то залог улетит мгновенно и по более высокой цене, а где-то будет висеть годами, дом будет приходить в упадок, тянуть какие-то деньги и падать в цене.Еще зависит от момента. Во время ковида раздавали всем направо и налево.Мой бывший коллега взял дом в НДж всего через 3 года пребывания в стране в полулегальном статусе - приехал туристом и подался на ПУ, получил временное разрешение на работу и временный ССН. rjkz

Повідомлень: 14102 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7381 раз. Подякували: 4413 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 312313314315 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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