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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 313314315316>
Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 14:32

  барабашов написав:и по температуре трубы снимает данные
по идее навешивается на обратку, потому что температура подачи и так всем известна. Во всех новостроях со своей котельной такая байда есть. К счету за тепло добавляется счёт за обслуживание котельни. То есть иметь в квартире+15 и при этом ничего не платить не выйдет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 16:03

  барабашов написав:Bolt и сколько вышел счёт за такую модернизацию? Последовательно с краником врезается счётчик или он навешивается на входящую в батарею трубу и по температуре трубы снимает данные?

Счётчик ставится непосредственно на батарею. Меряет только температуру.
Если не считать сколько запиляли на том сколько компенсировали с бюджета, то с трёшки около 35 кг получилось, но или сразу расчитываешься или в ануитетный кредит на 10 л под 13 годовых(там ещё часть процентов за счёт города) . А так то по 100 кг с квартиры, 70% компенсируют(пилят). 😳
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 16:31

  барабашов написав:drevlyanin
Как «комфортная температура в +15» будет увязана с вертикальной системой отопления и допиливанием платежей реальных «моржей» типа вас и британцев до среднего по дому ибо «они греются от соседей!»??? Теплоноситель будет заходить в дом с температурой +20 или батареи принудительно уменьшат в размерах? Вариант подачи его раз в три дня как сейчас при блэкаутах не рассматриваем


А чому власне не розглядаємо? Ви можете на 100% передбачити подальші дії "зайвохромосомних"?
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 16:38

Re: Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  барабашов написав:Bolt и сколько вышел счёт за такую модернизацию? Последовательно с краником врезается счётчик или он навешивается на входящую в батарею трубу и по температуре трубы снимает данные?

Счётчик ставится непосредственно на батарею. Меряет только температуру.
Если не считать сколько запиляли на том сколько компенсировали с бюджета, то с трёшки около 35 кг получилось, но или сразу расчитываешься или в ануитетный кредит на 10 л под 13 годовых(там ещё часть процентов за счёт города) . А так то по 100 кг с квартиры, 70% компенсируют(пилят).
І скільки то буде окупатися? Воно хоч варте витрачених грошей?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 16:45

  Faceless написав:
Bolt написав:
  барабашов написав:Bolt и сколько вышел счёт за такую модернизацию? Последовательно с краником врезается счётчик или он навешивается на входящую в батарею трубу и по температуре трубы снимает данные?

Счётчик ставится непосредственно на батарею. Меряет только температуру.
Если не считать сколько запиляли на том сколько компенсировали с бюджета, то с трёшки около 35 кг получилось, но или сразу расчитываешься или в ануитетный кредит на 10 л под 13 годовых(там ещё часть процентов за счёт города) . А так то по 100 кг с квартиры, 70% компенсируют(пилят).
І скільки то буде окупатися? Воно хоч варте витрачених грошей?

Трохи пізніше відзвітую. Наразі за листопад було 500 за опалення(67кв м) , і то ще без індивідуальних лічильників. Будинок утеплили 150 мм пінопласт у.
Пи. Си. Рахунки і так платять квартиранти, а вони особливо не дивляться, що саме платять. 😉
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 17:18

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:
  Gastarbaiter написав:Тільки забув додати, що послуги цих консультантів безкоштовні. І можна спокійно звернутися до будь-кого з них без усяких рекомендацій. Вони отримують комісію від банку (і досить непогану), тому як ніхто зацікавлені у тому, щоб людині дали іпотеку. Підкажуть, як краще подавати податкову декларацію (спільну з дружиною чи кожний за себе), який дохід треба показати, різні схеми намуту на перший внесок (з ранку береш готівковий кредит і, протягом дня, поки тебе не внесли у реєстр, летиш за іпотекою), наливають каву-чай. Приємні люди :) До цих звертатися треба 100%.


Это где такое?

Это я про кредитных консультантов писал. У вас разве таких нет?


Есть.
Я к ним правда не обращался пока.
Но банку пофиг на внесенный кэш.
Будут смотреть на каждый доллар откуда взялся.
И консультант тут не поможет, сколько кофе не выпей.
Может быть, это мое предположение, совесем не факт, если даун будет составлять намного больше стандартных 20%, скажем 50+, то банк приподзакроет глаза на ряд моментов. Но идеология такая - банку нужен кэшфлоу, а не гемор с форкложе и аукционом. К тому-же есть разные локации - где-то залог улетит мгновенно и по более высокой цене, а где-то будет висеть годами, дом будет приходить в упадок, тянуть какие-то деньги и падать в цене.
Еще зависит от момента. Во время ковида раздавали всем направо и налево.
Мой бывший коллега взял дом в НДж всего через 3 года пребывания в стране в полулегальном статусе - приехал туристом и подался на ПУ, получил временное разрешение на работу и временный ССН.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 21:49

  rjkz написав:получил временное разрешение на работу и временный ССН.

Я понимаю про временное разрешение на работу (т.е. ограниченное по времени), но временный ССН - это что?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 21:56

  drevlyanin написав:
  adeges написав:
  drevlyanin написав:
Ви вважаєте, що скандинави чи англійці якісь "особливо морозостійкі" люди? ІМХО через рік-два і в Україні 16 за Цельсієм будуть вважати цілком прийнятною. Все до того йде.


я не вважаю. це просто спостереження. найбільш наочний приклад, це коли приїхав я якось до невеличкого містечка під Лондоном, а там біля зупинку потягів паб з металевою огорожою, невисокою. було це під Різдво, десь біля нуля, невеличкий сніг падав. гарно було. і от виходжу я із станції, а там 2 хлопця пиво п'ють сидячи на огорожі. у футболках та джинсах. це типові англійці

або дитина, так десь місяці 2 на колисці з мамкою прогулюється, +2, а ніжки у шкарпеточах так кумедно стирчать. тому коли вони виростають і починають пити пиво, тоді дивись параграф вище

або типовий вікторіанський будинок в 1 цеглину без утеплення

подібні історії розповідають про скандинавів, там особисто не був. проте родичі розповідають про Норвегію (там зараз), що дитячий садочок, діти на вулиці бавляться - в середньому 2.5-3 години на день. ну там дощить трохи, калюжі. дитина сідає на землю, знімаю башмачок, виливає з нього воду, потім інший, потім далі іде бавиться. при повній відсутності зацікавленості з боку персоналу

ну то коли у нас так з дітьми буде, тоді 16 дома буде сприйматись як жаркувато. а до того часу у шерстяному светрі та штанях при 18 - прохолодно


Я веду до того, що не примхи а обьєктивні обставини(економічна ситуація, фізична наявність газу, вугілля та електроенергії, працездатність інфраструктути) змусять більшість населення переглянути свої звички щодо "комфортної" температури. І хто раніше до цього підготується, той менше постраждає.


якщо все життя ти відчував себе комфортно при 23, то 16 для тебе не стане комфортним ніколи. ти просто будеш страждати, хворіти

і пропозиція починати страждати раніше, ніж це стане невідворотнім, тобто самостійно та наперед починати отримувати страждання, що ніяк не допоможе уникнути майбутніх страждань - це прикольно. Шопенгауер б не схвалив )

а от для дітей від народження 16 може стати приємною нормою. проте тут на заваді стане менталітет батьків.

я от другий рік намагаюсь звикнути до 17.5-18. виходить погано. хоч від 24 вже відвикнув
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 22:43

  adeges написав:
  rjkz написав:получил временное разрешение на работу и временный ССН.

Я понимаю про временное разрешение на работу (т.е. ограниченное по времени), но временный ССН - это что?


Это тн не "чистый ССН", я не знаю точно что в нем отличается от "чистого", никогда в глаза не видел, но знаю, что он выдается лицам, запросившим ПУ и так как им статус беженца еще не присвоен и может быть отказ, то они находятся в пендинге, фактически, они вообще без статуса, в таком себе подвешенном состоянии.
У меня подчиненный сейчас в таком-же "статусе", тоже через подачу на ПУ. В США с конца 2019.
Может еще каким-то категориям присваивают, не знаю.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 07 січ, 2023 22:58

  adeges написав:
  drevlyanin написав:
  adeges написав:я не вважаю. це просто спостереження. найбільш наочний приклад, це коли приїхав я якось до невеличкого містечка під Лондоном, а там біля зупинку потягів паб з металевою огорожою, невисокою. було це під Різдво, десь біля нуля, невеличкий сніг падав. гарно було. і от виходжу я із станції, а там 2 хлопця пиво п'ють сидячи на огорожі. у футболках та джинсах. це типові англійці

або дитина, так десь місяці 2 на колисці з мамкою прогулюється, +2, а ніжки у шкарпеточах так кумедно стирчать. тому коли вони виростають і починають пити пиво, тоді дивись параграф вище

або типовий вікторіанський будинок в 1 цеглину без утеплення

подібні історії розповідають про скандинавів, там особисто не був. проте родичі розповідають про Норвегію (там зараз), що дитячий садочок, діти на вулиці бавляться - в середньому 2.5-3 години на день. ну там дощить трохи, калюжі. дитина сідає на землю, знімаю башмачок, виливає з нього воду, потім інший, потім далі іде бавиться. при повній відсутності зацікавленості з боку персоналу

ну то коли у нас так з дітьми буде, тоді 16 дома буде сприйматись як жаркувато. а до того часу у шерстяному светрі та штанях при 18 - прохолодно


Я веду до того, що не примхи а обьєктивні обставини(економічна ситуація, фізична наявність газу, вугілля та електроенергії, працездатність інфраструктути) змусять більшість населення переглянути свої звички щодо "комфортної" температури. І хто раніше до цього підготується, той менше постраждає.


якщо все життя ти відчував себе комфортно при 23, то 16 для тебе не стане комфортним ніколи. ти просто будеш страждати, хворіти

і пропозиція починати страждати раніше, ніж це стане невідворотнім, тобто самостійно та наперед починати отримувати страждання, що ніяк не допоможе уникнути майбутніх страждань - це прикольно. Шопенгауер б не схвалив )

а от для дітей від народження 16 може стати приємною нормою. проте тут на заваді стане менталітет батьків.

я от другий рік намагаюсь звикнути до 17.5-18. виходить погано. хоч від 24 вже відвикнув


Смотрите, в Киеве моего детства были морозы 20-25 и снег обычно лежал всю зиму.
И я каждое утро и каждый вечер бегал с собакой по часу по роще, а по выходным в хокеей и в футбол на снегу с утра и до пока ничего не видно. В спортивном костюме и кедах/коньках. Если не активно двигался, то в куртке был.
И сейчас я практически никогда не мерзну, могу холодный душ принять, если эмоционально настроюсь, хоть и предпочитаю горячий.
НО!
Там где я сейчас, есть люди, которые приехали из стран, где никогда не было ни морозов ни снега. И не существует зимней одежды. И они ходят по снегу в обуви типа вьетнамок и с ними работают соцработники, чтобы они детей в морозы и снег одевали по зимнему. Они этого не понимают и я не знаю или чувствуют мороз.
Но когда смотрищь на мадаму в тапках, завернутую в национальную (религиозную) какую-то хламину и в -15 с невозмутимым видом прущуюся по снегу, то начинаещь думать, что они никогда не знали о морозе и поэтому его не чувствуют.
rjkz
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