Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 313314315316 Додано: Суб 07 січ, 2023 23:12 adeges написав: drevlyanin написав:

Я веду до того, що не примхи а обьєктивні обставини(економічна ситуація, фізична наявність газу, вугілля та електроенергії, працездатність інфраструктути) змусять більшість населення переглянути свої звички щодо "комфортної" температури. І хто раніше до цього підготується, той менше постраждає. Я веду до того, що не примхи а обьєктивні обставини(економічна ситуація, фізична наявність газу, вугілля та електроенергії, працездатність інфраструктути) змусять більшість населення переглянути свої звички щодо "комфортної" температури. І хто раніше до цього підготується, той менше постраждає.



якщо все життя ти відчував себе комфортно при 23, то 16 для тебе не стане комфортним ніколи. ти просто будеш страждати, хворіти



і пропозиція починати страждати раніше, ніж це стане невідворотнім, тобто самостійно та наперед починати отримувати страждання, що ніяк не допоможе уникнути майбутніх страждань - це прикольно. Шопенгауер б не схвалив )



а от для дітей від народження 16 може стати приємною нормою. проте тут на заваді стане менталітет батьків.



я от другий рік намагаюсь звикнути до 17.5-18. виходить погано. хоч від 24 вже відвикнув якщо все життя ти відчував себе комфортно при 23, то 16 для тебе не стане комфортним ніколи. ти просто будеш страждати, хворітиі пропозиція починати страждати раніше, ніж це стане невідворотнім, тобто самостійно та наперед починати отримувати страждання, що ніяк не допоможе уникнути майбутніх страждань - це прикольно. Шопенгауер б не схвалив )а от для дітей від народження 16 може стати приємною нормою. проте тут на заваді стане менталітет батьків.я от другий рік намагаюсь звикнути до 17.5-18. виходить погано. хоч від 24 вже відвикнув



Ви все такою чорною фарбою намалювали-страждання, хвороби і т.і. Не буде масово такого, громадяни пообурюються трохи та й звикнуть і пристосуються через деякий час, як вже біль-менш звикли та пристосувалися до відключень ел. Люди у будь якому віці починають купатися взимку у крижаній воді і здоров'я від цього тільки міцнішає у більшості випадків. Комусь психологічно буде важко але це така собі стадія "гнів". Які наступні стадії ви і без мене знаєте.

Інший сценарій теж можливий але для цього європейські ціни на газ повинні знову пірнути принаймні нижче 200 дол. за тисячу кубів, ймовірність чого не дуже висока на мій погляд. Ви все такою чорною фарбою намалювали-страждання, хвороби і т.і.Не буде масово такого, громадяни пообурюються трохи та й звикнуть і пристосуються через деякий час, як вже біль-менш звикли та пристосувалися до відключень ел. Люди у будь якому віці починають купатися взимку у крижаній воді і здоров'я від цього тільки міцнішає у більшості випадків. Комусь психологічно буде важко але це така собі стадія "гнів". Які наступні стадії ви і без мене знаєте.Інший сценарій теж можливий але для цього європейські ціни на газ повинні знову пірнути принаймні нижче 200 дол. за тисячу кубів, ймовірність чого не дуже висока на мій погляд. drevlyanin Повідомлень: 1163 З нами з: 01.04.20 Подякував: 441 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 23:25 rjkz написав: adeges написав: rjkz написав: получил временное разрешение на работу и временный ССН. получил временное разрешение на работу и временный ССН.

Я понимаю про временное разрешение на работу (т.е. ограниченное по времени), но временный ССН - это что? Я понимаю про временное разрешение на работу (т.е. ограниченное по времени), но временный ССН - это что?



Это тн не "чистый ССН", я не знаю точно что в нем отличается от "чистого", никогда в глаза не видел, но знаю, что он выдается лицам, запросившим ПУ и так как им статус беженца еще не присвоен и может быть отказ, то они находятся в пендинге, фактически, они вообще без статуса, в таком себе подвешенном состоянии.

У меня подчиненный сейчас в таком-же "статусе", тоже через подачу на ПУ. В США с конца 2019.

Может еще каким-то категориям присваивают, не знаю. Это тн не "чистый ССН", я не знаю точно что в нем отличается от "чистого", никогда в глаза не видел, но знаю, что он выдается лицам, запросившим ПУ и так как им статус беженца еще не присвоен и может быть отказ, то они находятся в пендинге, фактически, они вообще без статуса, в таком себе подвешенном состоянии.У меня подчиненный сейчас в таком-же "статусе", тоже через подачу на ПУ. В США с конца 2019.Может еще каким-то категориям присваивают, не знаю.



ССН выдается лицам с правом на работу. Для того, чтобы они налоги платили ) Поэтому думаю ССН у него самый натуральный. И даже если его из страны выкинут, ССН останется.



PS почитал пейджер ). есть такой продукт, но он действует 30 дней, до получения полноценного ССН. Т.е. этому товарищу может тоже дали, но через месяц он гарантированного получил нормальный ССН выдается лицам с правом на работу. Для того, чтобы они налоги платили ) Поэтому думаю ССН у него самый натуральный. И даже если его из страны выкинут, ССН останется.PS почитал пейджер ). есть такой продукт, но он действует 30 дней, до получения полноценного ССН. Т.е. этому товарищу может тоже дали, но через месяц он гарантированного получил нормальный adeges Повідомлень: 4086 З нами з: 14.03.06 Подякував: 332 раз. Подякували: 847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 23:31 drevlyanin написав: adeges написав: drevlyanin написав:

Я веду до того, що не примхи а обьєктивні обставини(економічна ситуація, фізична наявність газу, вугілля та електроенергії, працездатність інфраструктути) змусять більшість населення переглянути свої звички щодо "комфортної" температури. І хто раніше до цього підготується, той менше постраждає. Я веду до того, що не примхи а обьєктивні обставини(економічна ситуація, фізична наявність газу, вугілля та електроенергії, працездатність інфраструктути) змусять більшість населення переглянути свої звички щодо "комфортної" температури. І хто раніше до цього підготується, той менше постраждає.



якщо все життя ти відчував себе комфортно при 23, то 16 для тебе не стане комфортним ніколи. ти просто будеш страждати, хворіти



і пропозиція починати страждати раніше, ніж це стане невідворотнім, тобто самостійно та наперед починати отримувати страждання, що ніяк не допоможе уникнути майбутніх страждань - це прикольно. Шопенгауер б не схвалив )



а от для дітей від народження 16 може стати приємною нормою. проте тут на заваді стане менталітет батьків.



я от другий рік намагаюсь звикнути до 17.5-18. виходить погано. хоч від 24 вже відвикнув якщо все життя ти відчував себе комфортно при 23, то 16 для тебе не стане комфортним ніколи. ти просто будеш страждати, хворітиі пропозиція починати страждати раніше, ніж це стане невідворотнім, тобто самостійно та наперед починати отримувати страждання, що ніяк не допоможе уникнути майбутніх страждань - це прикольно. Шопенгауер б не схвалив )а от для дітей від народження 16 може стати приємною нормою. проте тут на заваді стане менталітет батьків.я от другий рік намагаюсь звикнути до 17.5-18. виходить погано. хоч від 24 вже відвикнув



Ви все такою чорною фарбою намалювали-страждання, хвороби і т.і. Не буде масово такого, громадяни пообурюються трохи та й звикнуть і пристосуються через деякий час, як вже біль-менш звикли та пристосувалися до відключень ел. Люди у будь якому віці починають купатися взимку у крижаній воді і здоров'я від цього тільки міцнішає у більшості випадків. Комусь психологічно буде важко але це така собі стадія "гнів". Які наступні стадії ви і без мене знаєте.

Інший сценарій теж можливий але для цього європейські ціни на газ повинні знову пірнути принаймні нижче 200 дол. за тисячу кубів, ймовірність чого не дуже висока на мій погляд. Ви все такою чорною фарбою намалювали-страждання, хвороби і т.і.Не буде масово такого, громадяни пообурюються трохи та й звикнуть і пристосуються через деякий час, як вже біль-менш звикли та пристосувалися до відключень ел. Люди у будь якому віці починають купатися взимку у крижаній воді і здоров'я від цього тільки міцнішає у більшості випадків. Комусь психологічно буде важко але це така собі стадія "гнів". Які наступні стадії ви і без мене знаєте.Інший сценарій теж можливий але для цього європейські ціни на газ повинні знову пірнути принаймні нижче 200 дол. за тисячу кубів, ймовірність чого не дуже висока на мій погляд.



я згоден - звикнуть, і будуть мовчки страждати. але ж мова йшла про комфорт, нє? чи життя наполовину без світла - це так само комфортно, як і з ним весь час? і без інтернету можна прожити - тисячоліттями ж жили. і без унітазів можна - доведено історією.



ЗІ філософська тема, неосяжна ) я згоден - звикнуть, і будуть мовчки страждати. але ж мова йшла про комфорт, нє? чи життя наполовину без світла - це так само комфортно, як і з ним весь час? і без інтернету можна прожити - тисячоліттями ж жили. і без унітазів можна - доведено історією.ЗІ філософська тема, неосяжна ) adeges Повідомлень: 4086 З нами з: 14.03.06 Подякував: 332 раз. Подякували: 847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 07 січ, 2023 23:59 adeges написав: rjkz написав: adeges написав: Я понимаю про временное разрешение на работу (т.е. ограниченное по времени), но временный ССН - это что? Я понимаю про временное разрешение на работу (т.е. ограниченное по времени), но временный ССН - это что?



Это тн не "чистый ССН", я не знаю точно что в нем отличается от "чистого", никогда в глаза не видел, но знаю, что он выдается лицам, запросившим ПУ и так как им статус беженца еще не присвоен и может быть отказ, то они находятся в пендинге, фактически, они вообще без статуса, в таком себе подвешенном состоянии.

У меня подчиненный сейчас в таком-же "статусе", тоже через подачу на ПУ. В США с конца 2019.

Может еще каким-то категориям присваивают, не знаю. Это тн не "чистый ССН", я не знаю точно что в нем отличается от "чистого", никогда в глаза не видел, но знаю, что он выдается лицам, запросившим ПУ и так как им статус беженца еще не присвоен и может быть отказ, то они находятся в пендинге, фактически, они вообще без статуса, в таком себе подвешенном состоянии.У меня подчиненный сейчас в таком-же "статусе", тоже через подачу на ПУ. В США с конца 2019.Может еще каким-то категориям присваивают, не знаю.



ССН выдается лицам с правом на работу. Для того, чтобы они налоги платили ) Поэтому думаю ССН у него самый натуральный. И даже если его из страны выкинут, ССН останется.



PS почитал пейджер ). есть такой продукт, но он действует 30 дней, до получения полноценного ССН. Т.е. этому товарищу может тоже дали, но через месяц он гарантированного получил нормальный ССН выдается лицам с правом на работу. Для того, чтобы они налоги платили ) Поэтому думаю ССН у него самый натуральный. И даже если его из страны выкинут, ССН останется.PS почитал пейджер ). есть такой продукт, но он действует 30 дней, до получения полноценного ССН. Т.е. этому товарищу может тоже дали, но через месяц он гарантированного получил нормальный



Думаю, что нет.

Я о таких "не чистых" слыщал не единожды.

И сам попал как-то в ситуацию, когда у меня не было необходимого документа, но был с собой ССН и когда посмотрели на него, "а! так у вас чистый ССН, все в порядке, вопрос снимается". В данной ситуации наличие "чистого ССН" и стейт айди компенсировали отсутствие другого документа. Иначе были-бы большие и долгоиграющие проблемы.

Так что что-то есть.



И еще, ССН может быть без права на работу.

И есть категории, которые временно могут работать без ССН и ворк авторизейшн, но до момента их получения на основании другого документа, который действует 1 год. Это правда очень малочисленная категория/категории. Думаю, что нет.Я о таких "не чистых" слыщал не единожды.И сам попал как-то в ситуацию, когда у меня не было необходимого документа, но был с собой ССН и когда посмотрели на него, "а! так у вас чистый ССН, все в порядке, вопрос снимается". В данной ситуации наличие "чистого ССН" и стейт айди компенсировали отсутствие другого документа. Иначе были-бы большие и долгоиграющие проблемы.Так что что-то есть.И еще, ССН может быть без права на работу.И есть категории, которые временно могут работать без ССН и ворк авторизейшн, но до момента их получения на основании другого документа, который действует 1 год. Это правда очень малочисленная категория/категории. rjkz

Повідомлень: 14105 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7382 раз. Подякували: 4414 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 січ, 2023 00:03 adeges написав: drevlyanin написав:

Ви все такою чорною фарбою намалювали-страждання, хвороби і т.і. Не буде масово такого, громадяни пообурюються трохи та й звикнуть і пристосуються через деякий час, як вже біль-менш звикли та пристосувалися до відключень ел. Люди у будь якому віці починають купатися взимку у крижаній воді і здоров'я від цього тільки міцнішає у більшості випадків. Комусь психологічно буде важко але це така собі стадія "гнів". Які наступні стадії ви і без мене знаєте.

Інший сценарій теж можливий але для цього європейські ціни на газ повинні знову пірнути принаймні нижче 200 дол. за тисячу кубів, ймовірність чого не дуже висока на мій погляд. Ви все такою чорною фарбою намалювали-страждання, хвороби і т.і.Не буде масово такого, громадяни пообурюються трохи та й звикнуть і пристосуються через деякий час, як вже біль-менш звикли та пристосувалися до відключень ел. Люди у будь якому віці починають купатися взимку у крижаній воді і здоров'я від цього тільки міцнішає у більшості випадків. Комусь психологічно буде важко але це така собі стадія "гнів". Які наступні стадії ви і без мене знаєте.Інший сценарій теж можливий але для цього європейські ціни на газ повинні знову пірнути принаймні нижче 200 дол. за тисячу кубів, ймовірність чого не дуже висока на мій погляд.



я згоден - звикнуть, і будуть мовчки страждати. але ж мова йшла про комфорт, нє? чи життя наполовину без світла - це так само комфортно, як і з ним весь час? і без інтернету можна прожити - тисячоліттями ж жили. і без унітазів можна - доведено історією.



ЗІ філософська тема, неосяжна ) я згоден - звикнуть, і будуть мовчки страждати. але ж мова йшла про комфорт, нє? чи життя наполовину без світла - це так само комфортно, як і з ним весь час? і без інтернету можна прожити - тисячоліттями ж жили. і без унітазів можна - доведено історією.ЗІ філософська тема, неосяжна )



Та не буде особливих страждань-більшість звикне і з часом перестане помічати а хто не зможе, почне щось міняти в житті-знайде альтернативне джерело опалення, переїде в інше житло, перебереться в тепліші країни, тощо. Не потрібно передчасно негативно на це налаштовуватися, не така то вже й біда.

п.с. Особисто в моєму домі і у більшості сусідів електрика та інтернет є завжди, коли хазяї вважають за потрібне ними користуватися. Як цього домогтися-писав докладно починаючи з вересня, хоча до подібної ситуації був готовий ще десь з 2008 року. В минулі роки це була скоріше забаганка, та тепер все стало у нагоді. Та у нас вдома діють "внутрішні" переконання, що передбачають ощадливе споживання досить обмежених ресурсів країни. Може комусь це здається чимось на кшталт самознущання-хай думають що хочуть. Та не буде особливих страждань-більшість звикне і з часом перестане помічати а хто не зможе, почне щось міняти в житті-знайде альтернативне джерело опалення, переїде в інше житло, перебереться в тепліші країни, тощо. Не потрібно передчасно негативно на це налаштовуватися, не така то вже й біда.п.с. Особисто в моєму домі і у більшості сусідів електрика та інтернет є завжди, коли хазяї вважають за потрібне ними користуватися. Як цього домогтися-писав докладно починаючи з вересня, хоча до подібної ситуації був готовий ще десь з 2008 року. В минулі роки це була скоріше забаганка, та тепер все стало у нагоді. Та у нас вдома діють "внутрішні" переконання, що передбачають ощадливе споживання досить обмежених ресурсів країни. Може комусь це здається чимось на кшталт самознущання-хай думають що хочуть. Востаннє редагувалось drevlyanin в Нед 08 січ, 2023 00:08, всього редагувалось 2 разів. drevlyanin Повідомлень: 1163 З нами з: 01.04.20 Подякував: 441 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 січ, 2023 00:04 drevlyanin написав: Ви все такою чорною фарбою намалювали-страждання, хвороби і т.і. Не буде масово такого, громадяни пообурюються трохи та й звикнуть і пристосуються через деякий час, як вже біль-менш звикли та пристосувалися до відключень ел. Люди у будь якому віці починають купатися взимку у крижаній воді і здоров'я від цього тільки міцнішає у більшості випадків. Комусь психологічно буде важко але це така собі стадія "гнів". Які наступні стадії ви і без мене знаєте.

Інший сценарій теж можливий але для цього європейські ціни на газ повинні знову пірнути принаймні нижче 200 дол. за тисячу кубів, ймовірність чого не дуже висока на мій погляд. Ви все такою чорною фарбою намалювали-страждання, хвороби і т.і.Не буде масово такого, громадяни пообурюються трохи та й звикнуть і пристосуються через деякий час, як вже біль-менш звикли та пристосувалися до відключень ел. Люди у будь якому віці починають купатися взимку у крижаній воді і здоров'я від цього тільки міцнішає у більшості випадків. Комусь психологічно буде важко але це така собі стадія "гнів". Які наступні стадії ви і без мене знаєте.Інший сценарій теж можливий але для цього європейські ціни на газ повинні знову пірнути принаймні нижче 200 дол. за тисячу кубів, ймовірність чого не дуже висока на мій погляд.

Існує поняття, соціальний прогрес — глобальний, всесвітньо-історичний процес сходження людських суспільств від примітивних станів (дикості) до вершин цивілізованого стану, що ґрунтується на вищих науково-технічних, політико-правових, морально-етичних досягненнях.

Вважаєте що регрес, і перехід від вищих форм до нижчих, зниження рівня організації, спрощення методу організації, характеризується зменшенням внутрішніх зв'язків; - є соціальною нормою?

Це філософія абсурду i виснаження нації. Існує поняття, соціальний прогрес — глобальний, всесвітньо-історичний процес сходження людських суспільств від примітивних станів (дикості) до вершин цивілізованого стану, що ґрунтується на вищих науково-технічних, політико-правових, морально-етичних досягненнях.Вважаєте що регрес, і перехід від вищих форм до нижчих, зниження рівня організації, спрощення методу організації, характеризується зменшенням внутрішніх зв'язків; - є соціальною нормою?Це філософія абсурду i виснаження нації. Прораб Повідомлень: 698 З нами з: 02.03.19 Подякував: 524 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 січ, 2023 00:16 Прораб написав: drevlyanin написав: Ви все такою чорною фарбою намалювали-страждання, хвороби і т.і. Не буде масово такого, громадяни пообурюються трохи та й звикнуть і пристосуються через деякий час, як вже біль-менш звикли та пристосувалися до відключень ел. Люди у будь якому віці починають купатися взимку у крижаній воді і здоров'я від цього тільки міцнішає у більшості випадків. Комусь психологічно буде важко але це така собі стадія "гнів". Які наступні стадії ви і без мене знаєте.

Інший сценарій теж можливий але для цього європейські ціни на газ повинні знову пірнути принаймні нижче 200 дол. за тисячу кубів, ймовірність чого не дуже висока на мій погляд. Ви все такою чорною фарбою намалювали-страждання, хвороби і т.і.Не буде масово такого, громадяни пообурюються трохи та й звикнуть і пристосуються через деякий час, як вже біль-менш звикли та пристосувалися до відключень ел. Люди у будь якому віці починають купатися взимку у крижаній воді і здоров'я від цього тільки міцнішає у більшості випадків. Комусь психологічно буде важко але це така собі стадія "гнів". Які наступні стадії ви і без мене знаєте.Інший сценарій теж можливий але для цього європейські ціни на газ повинні знову пірнути принаймні нижче 200 дол. за тисячу кубів, ймовірність чого не дуже висока на мій погляд.

Існує поняття, соціальний прогрес — глобальний, всесвітньо-історичний процес сходження людських суспільств від примітивних станів (дикості) до вершин цивілізованого стану, що ґрунтується на вищих науково-технічних, політико-правових, морально-етичних досягненнях.

Вважаєте що регрес, і перехід від вищих форм до нижчих, зниження рівня організації, спрощення методу організації, характеризується зменшенням внутрішніх зв'язків; - є соціальною нормою?

Це філософія абсурду i виснаження нації. Існує поняття, соціальний прогрес — глобальний, всесвітньо-історичний процес сходження людських суспільств від примітивних станів (дикості) до вершин цивілізованого стану, що ґрунтується на вищих науково-технічних, політико-правових, морально-етичних досягненнях.Це філософія абсурду i виснаження нації.



Це ви вже самі додумали. Я прямо написав, що то буде не примха а обьєктивна необхідність на деякий, можливо досить тривалий, час. І яким боком "політико-правові, морально-етичниі досягнення" до необхідності економії ресурсів воюючою державою??? Чи, на вашу думку, потрібно "гуляти на останні" а там що буде то буде? Це ви вже самі додумали. Я прямо написав, що то буде не примха а обьєктивна необхідність на деякий, можливо досить тривалий, час. І яким боком "політико-правові, морально-етичниі досягнення" до необхідності економії ресурсів воюючою державою??? Чи, на вашу думку, потрібно "гуляти на останні" а там що буде то буде? drevlyanin Повідомлень: 1163 З нами з: 01.04.20 Подякував: 441 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 313314315316 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Faceless