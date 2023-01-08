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Еміграція, заробітчанство
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Додано: Нед 08 січ, 2023 11:37
Понаехал написав: adeges написав: rjkz написав:
получил временное разрешение на работу и временный ССН.
Я понимаю про временное разрешение на работу (т.е. ограниченное по времени), но временный ССН - это что?
Я не знаю, что имел в виду, rjkz, но временный SSN - это с такими большими красными буквами, что он действителен только при наличии work authorization. При смене статуса его номер не меняется, но приходит бумажка уже без этих красных букв.
что то явно поменялось за последние 20 лет. потому что раньше на основании временного разрешения на работу можно было получить постоянный ССН (с нуля), просто придя в социальную службу
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