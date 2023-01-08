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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 січ, 2023 11:37
Понаехал написав: adeges написав: rjkz написав:
получил временное разрешение на работу и временный ССН.
Я понимаю про временное разрешение на работу (т.е. ограниченное по времени), но временный ССН - это что?
Я не знаю, что имел в виду, rjkz, но временный SSN - это с такими большими красными буквами, что он действителен только при наличии work authorization. При смене статуса его номер не меняется, но приходит бумажка уже без этих красных букв.
что то явно поменялось за последние 20 лет. потому что раньше на основании временного разрешения на работу можно было получить постоянный ССН (с нуля), просто придя в социальную службу
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Додано: Нед 08 січ, 2023 17:36
Прораб написав: drevlyanin написав:
Це ви вже самі додумали. Я прямо написав, що то буде не примха а обьєктивна необхідність на деякий, можливо досить тривалий, час. І яким боком "політико-правові, морально-етичниі досягнення" до необхідності економії ресурсів воюючою державою??? Чи, на вашу думку, потрібно "гуляти на останні" а там що буде то буде?
Ніхто нічого не додумував. Багато мільйонів жили без війни трохи в кращих умовах і докази тому - масовий виїзд навіть з територій фактично не задіяних у війні.
Можливо когось з якихось причин влаштовує життя в нетрях без електрики по 18 годин без об'єктивної на це реальності, а хтось не хоче жити без свого улюбленого київського ресторану.
Що стосується гуляти на все – антогонізм цьому затягнуті пояси вже 30 років, можна сказати що цей бенкет додумали вже Ви.
Війна тільки списує, все, що пішло на цей банкет за рахунок пересічного.
У майбутньому очікується тільки те, що закладено історичними та соціальними передумовами вже багато років, не більше не менше.
Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів?
Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого".
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Додано: Нед 08 січ, 2023 18:13
Понаехал написав: adeges написав: rjkz написав:
получил временное разрешение на работу и временный ССН.
Я понимаю про временное разрешение на работу (т.е. ограниченное по времени), но временный ССН - это что?
Я не знаю, что имел в виду, rjkz, но временный SSN - это с такими большими красными буквами, что он действителен только при наличии work authorization. При смене статуса его номер не меняется, но приходит бумажка уже без этих красных букв.
Могет быть это он и есть.
По понятным причинам, я кромк ССН своей семьи другие не видел.
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