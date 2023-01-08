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#<1 ... 314315316317 Додано: Нед 08 січ, 2023 11:37 Понаехал написав: adeges написав: rjkz написав: получил временное разрешение на работу и временный ССН. получил временное разрешение на работу и временный ССН.

Я понимаю про временное разрешение на работу (т.е. ограниченное по времени), но временный ССН - это что? Я понимаю про временное разрешение на работу (т.е. ограниченное по времени), но временный ССН - это что?

Я не знаю, что имел в виду, rjkz, но временный SSN - это с такими большими красными буквами, что он действителен только при наличии work authorization. При смене статуса его номер не меняется, но приходит бумажка уже без этих красных букв. Я не знаю, что имел в виду, rjkz, но временный SSN - это с такими большими красными буквами, что он действителен только при наличии work authorization. При смене статуса его номер не меняется, но приходит бумажка уже без этих красных букв.



что то явно поменялось за последние 20 лет. потому что раньше на основании временного разрешения на работу можно было получить постоянный ССН (с нуля), просто придя в социальную службу что то явно поменялось за последние 20 лет. потому что раньше на основании временного разрешения на работу можно было получить постоянный ССН (с нуля), просто придя в социальную службу adeges Повідомлень: 4087 З нами з: 14.03.06 Подякував: 332 раз. Подякували: 847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 січ, 2023 17:36 Прораб написав: drevlyanin написав:

Це ви вже самі додумали. Я прямо написав, що то буде не примха а обьєктивна необхідність на деякий, можливо досить тривалий, час. І яким боком "політико-правові, морально-етичниі досягнення" до необхідності економії ресурсів воюючою державою??? Чи, на вашу думку, потрібно "гуляти на останні" а там що буде то буде? Це ви вже самі додумали. Я прямо написав, що то буде не примха а обьєктивна необхідність на деякий, можливо досить тривалий, час. І яким боком "політико-правові, морально-етичниі досягнення" до необхідності економії ресурсів воюючою державою??? Чи, на вашу думку, потрібно "гуляти на останні" а там що буде то буде?

Ніхто нічого не додумував. Багато мільйонів жили без війни трохи в кращих умовах і докази тому - масовий виїзд навіть з територій фактично не задіяних у війні.

Можливо когось з якихось причин влаштовує життя в нетрях без електрики по 18 годин без об'єктивної на це реальності, а хтось не хоче жити без свого улюбленого київського ресторану.

Що стосується гуляти на все – антогонізм цьому затягнуті пояси вже 30 років, можна сказати що цей бенкет додумали вже Ви.

Війна тільки списує, все, що пішло на цей банкет за рахунок пересічного.

У майбутньому очікується тільки те, що закладено історичними та соціальними передумовами вже багато років, не більше не менше. Ніхто нічого не додумував. Багато мільйонів жили без війни трохи в кращих умовах і докази тому - масовий виїзд навіть з територій фактично не задіяних у війні.Можливо когось з якихось причин влаштовує життя в нетрях без електрики по 18 годин без об'єктивної на це реальності, а хтось не хоче жити без свого улюбленого київського ресторану.Що стосується гуляти на все – антогонізм цьому затягнуті пояси вже 30 років, можна сказати що цей бенкет додумали вже Ви.Війна тільки списує, все, що пішло на цей банкет за рахунок пересічного.У майбутньому очікується тільки те, що закладено історичними та соціальними передумовами вже багато років, не більше не менше.



Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів?

Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого". Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів?Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого". drevlyanin Повідомлень: 1166 З нами з: 01.04.20 Подякував: 441 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 січ, 2023 18:13 Понаехал написав: adeges написав: rjkz написав: получил временное разрешение на работу и временный ССН. получил временное разрешение на работу и временный ССН.

Я понимаю про временное разрешение на работу (т.е. ограниченное по времени), но временный ССН - это что? Я понимаю про временное разрешение на работу (т.е. ограниченное по времени), но временный ССН - это что?

Я не знаю, что имел в виду, rjkz, но временный SSN - это с такими большими красными буквами, что он действителен только при наличии work authorization. При смене статуса его номер не меняется, но приходит бумажка уже без этих красных букв. Я не знаю, что имел в виду, rjkz, но временный SSN - это с такими большими красными буквами, что он действителен только при наличии work authorization. При смене статуса его номер не меняется, но приходит бумажка уже без этих красных букв.



Могет быть это он и есть.

По понятным причинам, я кромк ССН своей семьи другие не видел. Могет быть это он и есть.По понятным причинам, я кромк ССН своей семьи другие не видел. rjkz

Повідомлень: 14106 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7383 раз. Подякували: 4414 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 314315316317 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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