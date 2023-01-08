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#<1 ... 314315316317 Додано: Нед 08 січ, 2023 11:37 Понаехал написав: adeges написав: rjkz написав: получил временное разрешение на работу и временный ССН. получил временное разрешение на работу и временный ССН.

Я понимаю про временное разрешение на работу (т.е. ограниченное по времени), но временный ССН - это что? Я понимаю про временное разрешение на работу (т.е. ограниченное по времени), но временный ССН - это что?

Я не знаю, что имел в виду, rjkz, но временный SSN - это с такими большими красными буквами, что он действителен только при наличии work authorization. При смене статуса его номер не меняется, но приходит бумажка уже без этих красных букв. Я не знаю, что имел в виду, rjkz, но временный SSN - это с такими большими красными буквами, что он действителен только при наличии work authorization. При смене статуса его номер не меняется, но приходит бумажка уже без этих красных букв.



что то явно поменялось за последние 20 лет. потому что раньше на основании временного разрешения на работу можно было получить постоянный ССН (с нуля), просто придя в социальную службу что то явно поменялось за последние 20 лет. потому что раньше на основании временного разрешения на работу можно было получить постоянный ССН (с нуля), просто придя в социальную службу adeges Повідомлень: 4087 З нами з: 14.03.06 Подякував: 333 раз. Подякували: 847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 січ, 2023 17:36 Прораб написав: drevlyanin написав:

Це ви вже самі додумали. Я прямо написав, що то буде не примха а обьєктивна необхідність на деякий, можливо досить тривалий, час. І яким боком "політико-правові, морально-етичниі досягнення" до необхідності економії ресурсів воюючою державою??? Чи, на вашу думку, потрібно "гуляти на останні" а там що буде то буде? Це ви вже самі додумали. Я прямо написав, що то буде не примха а обьєктивна необхідність на деякий, можливо досить тривалий, час. І яким боком "політико-правові, морально-етичниі досягнення" до необхідності економії ресурсів воюючою державою??? Чи, на вашу думку, потрібно "гуляти на останні" а там що буде то буде?

Ніхто нічого не додумував. Багато мільйонів жили без війни трохи в кращих умовах і докази тому - масовий виїзд навіть з територій фактично не задіяних у війні.

Можливо когось з якихось причин влаштовує життя в нетрях без електрики по 18 годин без об'єктивної на це реальності, а хтось не хоче жити без свого улюбленого київського ресторану.

Що стосується гуляти на все – антогонізм цьому затягнуті пояси вже 30 років, можна сказати що цей бенкет додумали вже Ви.

Війна тільки списує, все, що пішло на цей банкет за рахунок пересічного.

У майбутньому очікується тільки те, що закладено історичними та соціальними передумовами вже багато років, не більше не менше. Ніхто нічого не додумував. Багато мільйонів жили без війни трохи в кращих умовах і докази тому - масовий виїзд навіть з територій фактично не задіяних у війні.Можливо когось з якихось причин влаштовує життя в нетрях без електрики по 18 годин без об'єктивної на це реальності, а хтось не хоче жити без свого улюбленого київського ресторану.Що стосується гуляти на все – антогонізм цьому затягнуті пояси вже 30 років, можна сказати що цей бенкет додумали вже Ви.Війна тільки списує, все, що пішло на цей банкет за рахунок пересічного.У майбутньому очікується тільки те, що закладено історичними та соціальними передумовами вже багато років, не більше не менше.



Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів?

Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого". Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів?Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого". drevlyanin Повідомлень: 1167 З нами з: 01.04.20 Подякував: 441 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 січ, 2023 18:13 Понаехал написав: adeges написав: rjkz написав: получил временное разрешение на работу и временный ССН. получил временное разрешение на работу и временный ССН.

Я понимаю про временное разрешение на работу (т.е. ограниченное по времени), но временный ССН - это что? Я понимаю про временное разрешение на работу (т.е. ограниченное по времени), но временный ССН - это что?

Я не знаю, что имел в виду, rjkz, но временный SSN - это с такими большими красными буквами, что он действителен только при наличии work authorization. При смене статуса его номер не меняется, но приходит бумажка уже без этих красных букв. Я не знаю, что имел в виду, rjkz, но временный SSN - это с такими большими красными буквами, что он действителен только при наличии work authorization. При смене статуса его номер не меняется, но приходит бумажка уже без этих красных букв.



Могет быть это он и есть.

По понятным причинам, я кромк ССН своей семьи другие не видел. Могет быть это он и есть.По понятным причинам, я кромк ССН своей семьи другие не видел. rjkz

Повідомлень: 14109 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7384 раз. Подякували: 4417 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 січ, 2023 19:59 rjkz написав:

Могет быть это он и есть.

По понятным причинам, я кромк ССН своей семьи другие не видел. Могет быть это он и есть.По понятным причинам, я кромк ССН своей семьи другие не видел.

Есть 3 типа SSN и ITIN. Смена статуса меняет их тип для для человека

https://www.ssa.gov/ssnumber/cards.htm

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/taxpayer-identification-numbers-tin Есть 3 типа SSN и ITIN. Смена статуса меняет их тип для для человека Понаехал

Повідомлень: 4080 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 182 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 січ, 2023 20:36 drevlyanin написав: Прораб написав: drevlyanin написав:

Це ви вже самі додумали. Я прямо написав, що то буде не примха а обьєктивна необхідність на деякий, можливо досить тривалий, час. І яким боком "політико-правові, морально-етичниі досягнення" до необхідності економії ресурсів воюючою державою??? Чи, на вашу думку, потрібно "гуляти на останні" а там що буде то буде? Це ви вже самі додумали. Я прямо написав, що то буде не примха а обьєктивна необхідність на деякий, можливо досить тривалий, час. І яким боком "політико-правові, морально-етичниі досягнення" до необхідності економії ресурсів воюючою державою??? Чи, на вашу думку, потрібно "гуляти на останні" а там що буде то буде?

Ніхто нічого не додумував. Багато мільйонів жили без війни трохи в кращих умовах і докази тому - масовий виїзд навіть з територій фактично не задіяних у війні.

Можливо когось з якихось причин влаштовує життя в нетрях без електрики по 18 годин без об'єктивної на це реальності, а хтось не хоче жити без свого улюбленого київського ресторану.

Що стосується гуляти на все – антогонізм цьому затягнуті пояси вже 30 років, можна сказати що цей бенкет додумали вже Ви.

Війна тільки списує, все, що пішло на цей банкет за рахунок пересічного.

У майбутньому очікується тільки те, що закладено історичними та соціальними передумовами вже багато років, не більше не менше. Ніхто нічого не додумував. Багато мільйонів жили без війни трохи в кращих умовах і докази тому - масовий виїзд навіть з територій фактично не задіяних у війні.Можливо когось з якихось причин влаштовує життя в нетрях без електрики по 18 годин без об'єктивної на це реальності, а хтось не хоче жити без свого улюбленого київського ресторану.Що стосується гуляти на все – антогонізм цьому затягнуті пояси вже 30 років, можна сказати що цей бенкет додумали вже Ви.Війна тільки списує, все, що пішло на цей банкет за рахунок пересічного.У майбутньому очікується тільки те, що закладено історичними та соціальними передумовами вже багато років, не більше не менше.



Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів?

Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого". Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів?Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого".

вони не склалися, а їм "допомогли скластися", а тепер просувається ідея, як колись, що ради щасливого майбутнього (тоді комунізму), а зараз хз. чого (Землі без РФ/руських), треба ще так 100500 років трошки пострадати, тільки еліта приклад не подає.



Тому оці всі заклики "в пользу бєдних" дратують.



зі,

Як там булінг баклашок, цоколя та мінімалізму?

https://fi202x.blogspot.com/2021/09/blog-post.html

Концепція змінилася? вони не склалися, а їм "допомогли скластися", а тепер просувається ідея, як колись, що ради щасливого майбутнього (тоді комунізму), а зараз хз. чого (Землі без РФ/руських), треба ще так 100500 років трошки пострадати, тільки еліта приклад не подає.Тому оці всі заклики "в пользу бєдних" дратують.зі,Як там булінг баклашок, цоколя та мінімалізму?Концепція змінилася? Востаннє редагувалось flyman в Нед 08 січ, 2023 20:38, всього редагувалось 3 разів. flyman

Повідомлень: 30371 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2600 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 січ, 2023 20:36 Понаехал написав: rjkz написав:

Могет быть это он и есть.

По понятным причинам, я кромк ССН своей семьи другие не видел. Могет быть это он и есть.По понятным причинам, я кромк ССН своей семьи другие не видел.

Есть 3 типа SSN и ITIN. Смена статуса меняет их тип для для человека

https://www.ssa.gov/ssnumber/cards.htm

https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/taxpayer-identification-numbers-tin Есть 3 типа SSN и ITIN. Смена статуса меняет их тип для для человека



Спасибо.

Нечто такое я и подозревал.

Получается, второй тип для тех, у кого временный статус, а третий для тех, кто имеет право находиться на территории СЩА без права на работу.

Интересно, какие это могут быть категории?

Возможно, ситуация может быть такая - по визе В1/В2 можно открывать свой бизнес, но нельзя работать. А налоги платить - святое. Также можно по той-же визе покупать недвигу и сдавать ее в рент. Опять-же ситуация с уплатой налогов. Спасибо.Нечто такое я и подозревал.Получается, второй тип для тех, у кого временный статус, а третий для тех, кто имеет право находиться на территории СЩА без права на работу.Интересно, какие это могут быть категории?Возможно, ситуация может быть такая - по визе В1/В2 можно открывать свой бизнес, но нельзя работать. А налоги платить - святое. Также можно по той-же визе покупать недвигу и сдавать ее в рент. Опять-же ситуация с уплатой налогов. rjkz

Повідомлень: 14109 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7384 раз. Подякували: 4417 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 січ, 2023 20:56 rjkz написав: Спасибо.

Нечто такое я и подозревал.

Получается, второй тип для тех, у кого временный статус, а третий для тех, кто имеет право находиться на территории СЩА без права на работу.

Интересно, какие это могут быть категории?

Возможно, ситуация может быть такая - по визе В1/В2 можно открывать свой бизнес, но нельзя работать. А налоги платить - святое. Также можно по той-же визе покупать недвигу и сдавать ее в рент. Опять-же ситуация с уплатой налогов. Спасибо.Нечто такое я и подозревал.Получается, второй тип для тех, у кого временный статус, а третий для тех, кто имеет право находиться на территории СЩА без права на работу.Интересно, какие это могут быть категории?Возможно, ситуация может быть такая - по визе В1/В2 можно открывать свой бизнес, но нельзя работать. А налоги платить - святое. Также можно по той-же визе покупать недвигу и сдавать ее в рент. Опять-же ситуация с уплатой налогов.

Сразу видно кто как эмигрировал

3й тип для детей(и вроде супругов) находящихся на h4, где один держатель h1b в семье. 2й тип + ITIN(для детей) - для держателей l1 и их детей/супругов.

Проходя через шаги эмиграции, люди меняют статусы и типы SSN.

ПС: B1/B2 - это с ITIN Сразу видно кто как эмигрировал3й тип для детей(и вроде супругов) находящихся на h4, где один держатель h1b в семье. 2й тип + ITIN(для детей) - для держателей l1 и их детей/супругов.Проходя через шаги эмиграции, люди меняют статусы и типы SSN.ПС: B1/B2 - это с ITIN Понаехал

Повідомлень: 4080 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 січ, 2023 21:32 flyman написав: drevlyanin написав:

Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів?

Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого". Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів?Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого".

вони не склалися, а їм "допомогли скластися", а тепер просувається ідея, як колись, що ради щасливого майбутнього (тоді комунізму), а зараз хз. чого (Землі без РФ/руських), треба ще так 100500 років трошки пострадати, тільки еліта приклад не подає.



Тому оці всі заклики "в пользу бєдних" дратують.



зі,

Як там булінг баклашок, цоколя та мінімалізму?

https://fi202x.blogspot.com/2021/09/blog-post.html

Концепція змінилася? ", а тепер просувається ідея, як колись, що ради щасливого майбутнього (тоді комунізму), а зараз хз. чого (Землі без РФ/руських), треба ще так 100500 років трошки пострадати, тільки еліта приклад не подає.Тому оці всі заклики "в пользу бєдних" дратують.зі,Як там булінг баклашок, цоколя та мінімалізму?Концепція змінилася?



Ок, приймемо за основу твоє визначення. Від цього зміниться обьєктивна реальність за вікном?

Заклики пристосуватись до цієї реальності тебе дратують, то що, потрібно зависнути на стадії "гнів" назавжди т.є. сидіти на сраці рівно та тільки щодня строчити десятки постів "гіпс знімають, клієнт від'їзжає"? А яка з того користь? Ок, приймемо за основу твоє визначення. Від цього зміниться обьєктивна реальність за вікном?Заклики пристосуватись до цієї реальності тебе дратують, то що, потрібно зависнути на стадії "гнів" назавжди т.є. сидіти на сраці рівно та тільки щодня строчити десятки постів "гіпс знімають, клієнт від'їзжає"? А яка з того користь? drevlyanin Повідомлень: 1167 З нами з: 01.04.20 Подякував: 441 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 314315316317 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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