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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 314315316317
Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 11:37

  Понаехал написав:
  adeges написав:
  rjkz написав:получил временное разрешение на работу и временный ССН.

Я понимаю про временное разрешение на работу (т.е. ограниченное по времени), но временный ССН - это что?

Я не знаю, что имел в виду, rjkz, но временный SSN - это с такими большими красными буквами, что он действителен только при наличии work authorization. При смене статуса его номер не меняется, но приходит бумажка уже без этих красных букв.


что то явно поменялось за последние 20 лет. потому что раньше на основании временного разрешения на работу можно было получить постоянный ССН (с нуля), просто придя в социальную службу
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 17:36

  Прораб написав:
  drevlyanin написав:
Це ви вже самі додумали. Я прямо написав, що то буде не примха а обьєктивна необхідність на деякий, можливо досить тривалий, час. І яким боком "політико-правові, морально-етичниі досягнення" до необхідності економії ресурсів воюючою державою??? Чи, на вашу думку, потрібно "гуляти на останні" а там що буде то буде?

Ніхто нічого не додумував. Багато мільйонів жили без війни трохи в кращих умовах і докази тому - масовий виїзд навіть з територій фактично не задіяних у війні.
Можливо когось з якихось причин влаштовує життя в нетрях без електрики по 18 годин без об'єктивної на це реальності, а хтось не хоче жити без свого улюбленого київського ресторану.
Що стосується гуляти на все – антогонізм цьому затягнуті пояси вже 30 років, можна сказати що цей бенкет додумали вже Ви.
Війна тільки списує, все, що пішло на цей банкет за рахунок пересічного.
У майбутньому очікується тільки те, що закладено історичними та соціальними передумовами вже багато років, не більше не менше.


Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів?
Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого".
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 18:13

  Понаехал написав:
  adeges написав:
  rjkz написав:получил временное разрешение на работу и временный ССН.

Я понимаю про временное разрешение на работу (т.е. ограниченное по времени), но временный ССН - это что?

Я не знаю, что имел в виду, rjkz, но временный SSN - это с такими большими красными буквами, что он действителен только при наличии work authorization. При смене статуса его номер не меняется, но приходит бумажка уже без этих красных букв.


Могет быть это он и есть.
По понятным причинам, я кромк ССН своей семьи другие не видел.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 19:59

  rjkz написав:
Могет быть это он и есть.
По понятным причинам, я кромк ССН своей семьи другие не видел.

Есть 3 типа SSN и ITIN. Смена статуса меняет их тип для для человека
https://www.ssa.gov/ssnumber/cards.htm
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/taxpayer-identification-numbers-tin
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 20:36

  drevlyanin написав:
  Прораб написав:
  drevlyanin написав:
Це ви вже самі додумали. Я прямо написав, що то буде не примха а обьєктивна необхідність на деякий, можливо досить тривалий, час. І яким боком "політико-правові, морально-етичниі досягнення" до необхідності економії ресурсів воюючою державою??? Чи, на вашу думку, потрібно "гуляти на останні" а там що буде то буде?

Ніхто нічого не додумував. Багато мільйонів жили без війни трохи в кращих умовах і докази тому - масовий виїзд навіть з територій фактично не задіяних у війні.
Можливо когось з якихось причин влаштовує життя в нетрях без електрики по 18 годин без об'єктивної на це реальності, а хтось не хоче жити без свого улюбленого київського ресторану.
Що стосується гуляти на все – антогонізм цьому затягнуті пояси вже 30 років, можна сказати що цей бенкет додумали вже Ви.
Війна тільки списує, все, що пішло на цей банкет за рахунок пересічного.
У майбутньому очікується тільки те, що закладено історичними та соціальними передумовами вже багато років, не більше не менше.


Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів?
Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого".

вони не склалися, а їм "допомогли скластися", а тепер просувається ідея, як колись, що ради щасливого майбутнього (тоді комунізму), а зараз хз. чого (Землі без РФ/руських), треба ще так 100500 років трошки пострадати, тільки еліта приклад не подає.

Тому оці всі заклики "в пользу бєдних" дратують.

зі,
Як там булінг баклашок, цоколя та мінімалізму?
https://fi202x.blogspot.com/2021/09/blog-post.html
Концепція змінилася?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 08 січ, 2023 20:38, всього редагувалось 3 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 20:36

  Понаехал написав:
  rjkz написав:
Могет быть это он и есть.
По понятным причинам, я кромк ССН своей семьи другие не видел.

Есть 3 типа SSN и ITIN. Смена статуса меняет их тип для для человека
https://www.ssa.gov/ssnumber/cards.htm
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/taxpayer-identification-numbers-tin


Спасибо.
Нечто такое я и подозревал.
Получается, второй тип для тех, у кого временный статус, а третий для тех, кто имеет право находиться на территории СЩА без права на работу.
Интересно, какие это могут быть категории?
Возможно, ситуация может быть такая - по визе В1/В2 можно открывать свой бизнес, но нельзя работать. А налоги платить - святое. Также можно по той-же визе покупать недвигу и сдавать ее в рент. Опять-же ситуация с уплатой налогов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 20:56

  rjkz написав:Спасибо.
Нечто такое я и подозревал.
Получается, второй тип для тех, у кого временный статус, а третий для тех, кто имеет право находиться на территории СЩА без права на работу.
Интересно, какие это могут быть категории?
Возможно, ситуация может быть такая - по визе В1/В2 можно открывать свой бизнес, но нельзя работать. А налоги платить - святое. Также можно по той-же визе покупать недвигу и сдавать ее в рент. Опять-же ситуация с уплатой налогов.

Сразу видно кто как эмигрировал :)
3й тип для детей(и вроде супругов) находящихся на h4, где один держатель h1b в семье. 2й тип + ITIN(для детей) - для держателей l1 и их детей/супругов.
Проходя через шаги эмиграции, люди меняют статусы и типы SSN.
ПС: B1/B2 - это с ITIN
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Повідомлення Додано: Нед 08 січ, 2023 21:32

  flyman написав:
  drevlyanin написав:
Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів?
Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого".

вони не склалися, а їм "допомогли скластися", а тепер просувається ідея, як колись, що ради щасливого майбутнього (тоді комунізму), а зараз хз. чого (Землі без РФ/руських), треба ще так 100500 років трошки пострадати, тільки еліта приклад не подає.

Тому оці всі заклики "в пользу бєдних" дратують.

зі,
Як там булінг баклашок, цоколя та мінімалізму?
https://fi202x.blogspot.com/2021/09/blog-post.html
Концепція змінилася?


Ок, приймемо за основу твоє визначення. Від цього зміниться обьєктивна реальність за вікном?
Заклики пристосуватись до цієї реальності тебе дратують, то що, потрібно зависнути на стадії "гнів" назавжди т.є. сидіти на сраці рівно та тільки щодня строчити десятки постів "гіпс знімають, клієнт від'їзжає"? А яка з того користь?
drevlyanin
 
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