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rjkz написав:получил временное разрешение на работу и временный ССН.
Я понимаю про временное разрешение на работу (т.е. ограниченное по времени), но временный ССН - это что?
Я не знаю, что имел в виду, rjkz, но временный SSN - это с такими большими красными буквами, что он действителен только при наличии work authorization. При смене статуса его номер не меняется, но приходит бумажка уже без этих красных букв.
что то явно поменялось за последние 20 лет. потому что раньше на основании временного разрешения на работу можно было получить постоянный ССН (с нуля), просто придя в социальную службу
drevlyanin написав: Це ви вже самі додумали. Я прямо написав, що то буде не примха а обьєктивна необхідність на деякий, можливо досить тривалий, час. І яким боком "політико-правові, морально-етичниі досягнення" до необхідності економії ресурсів воюючою державою??? Чи, на вашу думку, потрібно "гуляти на останні" а там що буде то буде?
Ніхто нічого не додумував. Багато мільйонів жили без війни трохи в кращих умовах і докази тому - масовий виїзд навіть з територій фактично не задіяних у війні. Можливо когось з якихось причин влаштовує життя в нетрях без електрики по 18 годин без об'єктивної на це реальності, а хтось не хоче жити без свого улюбленого київського ресторану. Що стосується гуляти на все – антогонізм цьому затягнуті пояси вже 30 років, можна сказати що цей бенкет додумали вже Ви. Війна тільки списує, все, що пішло на цей банкет за рахунок пересічного. У майбутньому очікується тільки те, що закладено історичними та соціальними передумовами вже багато років, не більше не менше.
Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів? Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого".
rjkz написав:получил временное разрешение на работу и временный ССН.
Я понимаю про временное разрешение на работу (т.е. ограниченное по времени), но временный ССН - это что?
Я не знаю, что имел в виду, rjkz, но временный SSN - это с такими большими красными буквами, что он действителен только при наличии work authorization. При смене статуса его номер не меняется, но приходит бумажка уже без этих красных букв.
Могет быть это он и есть. По понятным причинам, я кромк ССН своей семьи другие не видел.
drevlyanin написав: Це ви вже самі додумали. Я прямо написав, що то буде не примха а обьєктивна необхідність на деякий, можливо досить тривалий, час. І яким боком "політико-правові, морально-етичниі досягнення" до необхідності економії ресурсів воюючою державою??? Чи, на вашу думку, потрібно "гуляти на останні" а там що буде то буде?
Ніхто нічого не додумував. Багато мільйонів жили без війни трохи в кращих умовах і докази тому - масовий виїзд навіть з територій фактично не задіяних у війні. Можливо когось з якихось причин влаштовує життя в нетрях без електрики по 18 годин без об'єктивної на це реальності, а хтось не хоче жити без свого улюбленого київського ресторану. Що стосується гуляти на все – антогонізм цьому затягнуті пояси вже 30 років, можна сказати що цей бенкет додумали вже Ви. Війна тільки списує, все, що пішло на цей банкет за рахунок пересічного. У майбутньому очікується тільки те, що закладено історичними та соціальними передумовами вже багато років, не більше не менше.
Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів? Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого".
вони не склалися, а їм "допомогли скластися", а тепер просувається ідея, як колись, що ради щасливого майбутнього (тоді комунізму), а зараз хз. чого (Землі без РФ/руських), треба ще так 100500 років трошки пострадати, тільки еліта приклад не подає.
Спасибо. Нечто такое я и подозревал. Получается, второй тип для тех, у кого временный статус, а третий для тех, кто имеет право находиться на территории СЩА без права на работу. Интересно, какие это могут быть категории? Возможно, ситуация может быть такая - по визе В1/В2 можно открывать свой бизнес, но нельзя работать. А налоги платить - святое. Также можно по той-же визе покупать недвигу и сдавать ее в рент. Опять-же ситуация с уплатой налогов.
rjkz написав:Спасибо. Нечто такое я и подозревал. Получается, второй тип для тех, у кого временный статус, а третий для тех, кто имеет право находиться на территории СЩА без права на работу. Интересно, какие это могут быть категории? Возможно, ситуация может быть такая - по визе В1/В2 можно открывать свой бизнес, но нельзя работать. А налоги платить - святое. Также можно по той-же визе покупать недвигу и сдавать ее в рент. Опять-же ситуация с уплатой налогов.
Сразу видно кто как эмигрировал 3й тип для детей(и вроде супругов) находящихся на h4, где один держатель h1b в семье. 2й тип + ITIN(для детей) - для держателей l1 и их детей/супругов. Проходя через шаги эмиграции, люди меняют статусы и типы SSN. ПС: B1/B2 - это с ITIN
drevlyanin написав: Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів? Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого".
вони не склалися, а їм "допомогли скластися", а тепер просувається ідея, як колись, що ради щасливого майбутнього (тоді комунізму), а зараз хз. чого (Землі без РФ/руських), треба ще так 100500 років трошки пострадати, тільки еліта приклад не подає.
Ок, приймемо за основу твоє визначення. Від цього зміниться обьєктивна реальність за вікном? Заклики пристосуватись до цієї реальності тебе дратують, то що, потрібно зависнути на стадії "гнів" назавжди т.є. сидіти на сраці рівно та тільки щодня строчити десятки постів "гіпс знімають, клієнт від'їзжає"? А яка з того користь?
drevlyanin написав: Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів? Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого".
вони не склалися, а їм "допомогли скластися", а тепер просувається ідея, як колись, що ради щасливого майбутнього (тоді комунізму), а зараз хз. чого (Землі без РФ/руських), треба ще так 100500 років трошки пострадати, тільки еліта приклад не подає.
Ок, приймемо за основу твоє визначення. Від цього зміниться обьєктивна реальність за вікном? Заклики пристосуватись до цієї реальності тебе дратують, то що, потрібно зависнути на стадії "гнів" назавжди т.є. сидіти на сраці рівно та тільки щодня строчити десятки постів "гіпс знімають, клієнт від'їзжає"? А яка з того користь?
почни з себе, покажи приклад. що таке "об"єктивна реальність"? те що тобі показує єдиний марафон?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 08 січ, 2023 22:33, всього редагувалось 1 раз.
раньше (15 лет назад) было точно по другому. у жены постоянный ССН, который был выдан на временное разрешение на работу при пребывании в стране по визе для студенческой дипендент - это теперь категория 2
у меня постоянный ССН как у студента - это теперь категория 3 получается, или все же 2?