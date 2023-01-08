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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 січ, 2023 22:42
drevlyanin написав: Прораб написав: drevlyanin написав:
Це ви вже самі додумали. Я прямо написав, що то буде не примха а обьєктивна необхідність на деякий, можливо досить тривалий, час. І яким боком "політико-правові, морально-етичниі досягнення" до необхідності економії ресурсів воюючою державою??? Чи, на вашу думку, потрібно "гуляти на останні" а там що буде то буде?
Ніхто нічого не додумував. Багато мільйонів жили без війни трохи в кращих умовах і докази тому - масовий виїзд навіть з територій фактично не задіяних у війні.
Можливо когось з якихось причин влаштовує життя в нетрях без електрики по 18 годин без об'єктивної на це реальності, а хтось не хоче жити без свого улюбленого київського ресторану.
Що стосується гуляти на все – антогонізм цьому затягнуті пояси вже 30 років, можна сказати що цей бенкет додумали вже Ви.
Війна тільки списує, все, що пішло на цей банкет за рахунок пересічного.
У майбутньому очікується тільки те, що закладено історичними та соціальними передумовами вже багато років, не більше не менше.
Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів?
Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого".
здається, Ви починали з іншого. Що 15 градусів - це новий комфорт, бо війна, тому треба почати готуватись і все буде пучком. А я думаю, що 15 градусів ніколи не буде комфортом для людини, яка на народилась за такої температури. війна або не війна. і що тренуватись, це просто подовжувати дискомфорт, якого поки що можна запобігти, нема сенсу
тезу про те, що 15 - майже невідворотнє майбутнє для переважної більшості населення, ніхто не заперечує. проте воно не принесе радість
ЗІ і до речі про наявність у світла та інтернету, яке у вас і сусідів завжди є і тепер. все визначається грошима. Екофлоу або Блуетті потужністю 8-10 кВт-г плюс дизельний генератор забезпечить абсолютну електроенергетичну незалежність в окремо взятому домогосподарстві, а старлінк - автономність інтернету. проте який відсоток населення може собі це дозволити?
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adeges
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Додано: Нед 08 січ, 2023 22:47
adeges написав:
раньше (15 лет назад) было точно по другому. у жены постоянный ССН, который был выдан на временное разрешение на работу при пребывании в стране по визе для студенческой дипендент - это теперь категория 2
у меня постоянный ССН как у студента - это теперь категория 3 получается, или все же 2?
многое изменилось и все похоже в худшую сторону (
Я не сталкивался со студентами. Увы, не подскажу у каждого свой путь
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Понаехал
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Додано: Нед 08 січ, 2023 22:49
adeges написав: drevlyanin написав: Прораб написав:
Ніхто нічого не додумував. Багато мільйонів жили без війни трохи в кращих умовах і докази тому - масовий виїзд навіть з територій фактично не задіяних у війні.
Можливо когось з якихось причин влаштовує життя в нетрях без електрики по 18 годин без об'єктивної на це реальності, а хтось не хоче жити без свого улюбленого київського ресторану.
Що стосується гуляти на все – антогонізм цьому затягнуті пояси вже 30 років, можна сказати що цей бенкет додумали вже Ви.
Війна тільки списує, все, що пішло на цей банкет за рахунок пересічного.
У майбутньому очікується тільки те, що закладено історичними та соціальними передумовами вже багато років, не більше не менше.
Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів?
Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого".
здається, Ви починали з іншого. Що 15 градусів - це новий комфорт, бо війна, тому треба почати готуватись і все буде пучком. А я думаю, що 15 градусів ніколи не буде комфортом для людини, яка на народилась за такої температури. війна або не війна. і що тренуватись, це просто подовжувати дискомфорт, якого поки що можна запобігти, нема сенсу
тезу про те, що 15 - майже невідворотнє майбутнє для переважної більшості населення, ніхто не заперечує. проте воно не принесе радість
ЗІ і до речі про наявність у світла та інтернету, яке у вас і сусідів завжди є і тепер. все визначається грошима. Екофлоу або Блуетті потужністю 8-10 кВт-г плюс дизельний генератор забезпечить абсолютну електроенергетичну незалежність в окремо взятому домогосподарстві, а старлінк - автономність інтернету. проте який відсоток населення може собі це дозволити?
а як же тоді глобальне потепління і +12 на Новий Рік в Києві?
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Додано: Нед 08 січ, 2023 23:12
Понаехал написав: rjkz написав:
Спасибо.
Нечто такое я и подозревал.
Получается, второй тип для тех, у кого временный статус, а третий для тех, кто имеет право находиться на территории СЩА без права на работу.
Интересно, какие это могут быть категории?
Возможно, ситуация может быть такая - по визе В1/В2 можно открывать свой бизнес, но нельзя работать. А налоги платить - святое. Также можно по той-же визе покупать недвигу и сдавать ее в рент. Опять-же ситуация с уплатой налогов.
Сразу видно кто как эмигрировал
3й тип для детей(и вроде супругов) находящихся на h4, где один держатель h1b в семье. 2й тип + ITIN(для детей) - для держателей l1 и их детей/супругов.
Проходя через шаги эмиграции, люди меняют статусы и типы SSN.
ПС: B1/B2 - это с ITIN
Да, может быть.
У всех моих "чистые".
По Л1 были разные ситуации, был момент, когда супруг/супруга л1холдера имел\имела право на работу, потом Трамп это дело урезал, потом опять разрешили.
Поэтому зависит от времени прохождения этапа.
По Н1В не в курсе в принципе.
Вот по В визам думал , что в таких ситуациях могут давать ССН, но потом подумалось, что в случае открытия ЛЛС скорей будет бизнес ССН на ЛЛС.
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