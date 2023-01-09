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Спасибо. Нечто такое я и подозревал. Получается, второй тип для тех, у кого временный статус, а третий для тех, кто имеет право находиться на территории СЩА без права на работу. Интересно, какие это могут быть категории? Возможно, ситуация может быть такая - по визе В1/В2 можно открывать свой бизнес, но нельзя работать. А налоги платить - святое. Также можно по той-же визе покупать недвигу и сдавать ее в рент. Опять-же ситуация с уплатой налогов.
rjkz написав:Спасибо. Нечто такое я и подозревал. Получается, второй тип для тех, у кого временный статус, а третий для тех, кто имеет право находиться на территории СЩА без права на работу. Интересно, какие это могут быть категории? Возможно, ситуация может быть такая - по визе В1/В2 можно открывать свой бизнес, но нельзя работать. А налоги платить - святое. Также можно по той-же визе покупать недвигу и сдавать ее в рент. Опять-же ситуация с уплатой налогов.
Сразу видно кто как эмигрировал 3й тип для детей(и вроде супругов) находящихся на h4, где один держатель h1b в семье. 2й тип + ITIN(для детей) - для держателей l1 и их детей/супругов. Проходя через шаги эмиграции, люди меняют статусы и типы SSN. ПС: B1/B2 - это с ITIN
drevlyanin написав: Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів? Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого".
вони не склалися, а їм "допомогли скластися", а тепер просувається ідея, як колись, що ради щасливого майбутнього (тоді комунізму), а зараз хз. чого (Землі без РФ/руських), треба ще так 100500 років трошки пострадати, тільки еліта приклад не подає.
Ок, приймемо за основу твоє визначення. Від цього зміниться обьєктивна реальність за вікном? Заклики пристосуватись до цієї реальності тебе дратують, то що, потрібно зависнути на стадії "гнів" назавжди т.є. сидіти на сраці рівно та тільки щодня строчити десятки постів "гіпс знімають, клієнт від'їзжає"? А яка з того користь?
раньше (15 лет назад) было точно по другому. у жены постоянный ССН, который был выдан на временное разрешение на работу при пребывании в стране по визе для студенческой дипендент - это теперь категория 2
у меня постоянный ССН как у студента - это теперь категория 3 получается, или все же 2?
drevlyanin написав: Це ви вже самі додумали. Я прямо написав, що то буде не примха а обьєктивна необхідність на деякий, можливо досить тривалий, час. І яким боком "політико-правові, морально-етичниі досягнення" до необхідності економії ресурсів воюючою державою??? Чи, на вашу думку, потрібно "гуляти на останні" а там що буде то буде?
Ніхто нічого не додумував. Багато мільйонів жили без війни трохи в кращих умовах і докази тому - масовий виїзд навіть з територій фактично не задіяних у війні. Можливо когось з якихось причин влаштовує життя в нетрях без електрики по 18 годин без об'єктивної на це реальності, а хтось не хоче жити без свого улюбленого київського ресторану. Що стосується гуляти на все – антогонізм цьому затягнуті пояси вже 30 років, можна сказати що цей бенкет додумали вже Ви. Війна тільки списує, все, що пішло на цей банкет за рахунок пересічного. У майбутньому очікується тільки те, що закладено історичними та соціальними передумовами вже багато років, не більше не менше.
Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів? Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого".
здається, Ви починали з іншого. Що 15 градусів - це новий комфорт, бо війна, тому треба почати готуватись і все буде пучком. А я думаю, що 15 градусів ніколи не буде комфортом для людини, яка на народилась за такої температури. війна або не війна. і що тренуватись, це просто подовжувати дискомфорт, якого поки що можна запобігти, нема сенсу
тезу про те, що 15 - майже невідворотнє майбутнє для переважної більшості населення, ніхто не заперечує. проте воно не принесе радість
ЗІ і до речі про наявність у світла та інтернету, яке у вас і сусідів завжди є і тепер. все визначається грошима. Екофлоу або Блуетті потужністю 8-10 кВт-г плюс дизельний генератор забезпечить абсолютну електроенергетичну незалежність в окремо взятому домогосподарстві, а старлінк - автономність інтернету. проте який відсоток населення може собі це дозволити?
adeges написав:раньше (15 лет назад) было точно по другому. у жены постоянный ССН, который был выдан на временное разрешение на работу при пребывании в стране по визе для студенческой дипендент - это теперь категория 2
у меня постоянный ССН как у студента - это теперь категория 3 получается, или все же 2?
многое изменилось и все похоже в худшую сторону (
Я не сталкивался со студентами. Увы, не подскажу у каждого свой путь
Прораб написав:Ніхто нічого не додумував. Багато мільйонів жили без війни трохи в кращих умовах і докази тому - масовий виїзд навіть з територій фактично не задіяних у війні. Можливо когось з якихось причин влаштовує життя в нетрях без електрики по 18 годин без об'єктивної на це реальності, а хтось не хоче жити без свого улюбленого київського ресторану. Що стосується гуляти на все – антогонізм цьому затягнуті пояси вже 30 років, можна сказати що цей бенкет додумали вже Ви. Війна тільки списує, все, що пішло на цей банкет за рахунок пересічного. У майбутньому очікується тільки те, що закладено історичними та соціальними передумовами вже багато років, не більше не менше.
Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів? Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого".
здається, Ви починали з іншого. Що 15 градусів - це новий комфорт, бо війна, тому треба почати готуватись і все буде пучком. А я думаю, що 15 градусів ніколи не буде комфортом для людини, яка на народилась за такої температури. війна або не війна. і що тренуватись, це просто подовжувати дискомфорт, якого поки що можна запобігти, нема сенсу
тезу про те, що 15 - майже невідворотнє майбутнє для переважної більшості населення, ніхто не заперечує. проте воно не принесе радість
ЗІ і до речі про наявність у світла та інтернету, яке у вас і сусідів завжди є і тепер. все визначається грошима. Екофлоу або Блуетті потужністю 8-10 кВт-г плюс дизельний генератор забезпечить абсолютну електроенергетичну незалежність в окремо взятому домогосподарстві, а старлінк - автономність інтернету. проте який відсоток населення може собі це дозволити?
а як же тоді глобальне потепління і +12 на Новий Рік в Києві?
rjkz написав:Спасибо. Нечто такое я и подозревал. Получается, второй тип для тех, у кого временный статус, а третий для тех, кто имеет право находиться на территории СЩА без права на работу. Интересно, какие это могут быть категории? Возможно, ситуация может быть такая - по визе В1/В2 можно открывать свой бизнес, но нельзя работать. А налоги платить - святое. Также можно по той-же визе покупать недвигу и сдавать ее в рент. Опять-же ситуация с уплатой налогов.
Сразу видно кто как эмигрировал 3й тип для детей(и вроде супругов) находящихся на h4, где один держатель h1b в семье. 2й тип + ITIN(для детей) - для держателей l1 и их детей/супругов. Проходя через шаги эмиграции, люди меняют статусы и типы SSN. ПС: B1/B2 - это с ITIN
Да, может быть. У всех моих "чистые". По Л1 были разные ситуации, был момент, когда супруг/супруга л1холдера имел\имела право на работу, потом Трамп это дело урезал, потом опять разрешили. Поэтому зависит от времени прохождения этапа. По Н1В не в курсе в принципе. Вот по В визам думал , что в таких ситуациях могут давать ССН, но потом подумалось, что в случае открытия ЛЛС скорей будет бизнес ССН на ЛЛС.
rjkz Николай ну хватит уже! Пришёл, кинул в харю продавану два кирпича в рыло(или рылу с доверкой), сбил цену на две пачки вниз, ибо у вас вроде 6% услуги и налоги побольше наших по сделке - и на следующий день сдал? А в Польше значит звери зверские сидят, что Биии с ними за 20тку чуть ли не судился, имея справки от нашего банка о снятых средствах и договор продажи своей квартиры с апостилем???