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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 317318319320>
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 02:11

  BIGor написав:
  Первый написав:Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн…

Купити дешево, здавати в оренду, а самим жити в благополучному ЄС?

ЄС?
Нажаль успішних кейсів з нормальних країн ес не знаю. Звідти навпаки вертаються прям потоком.
(Франція, Швейцарія, Голандія, Німеччина, Норвегія).

Я про Канаду і США.
Як rjzk:-)
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 02:57

  flyman написав:
  drevlyanin написав:
Ок, приймемо за основу твоє визначення. Від цього зміниться обьєктивна реальність за вікном?
Заклики пристосуватись до цієї реальності тебе дратують, то що, потрібно зависнути на стадії "гнів" назавжди т.є. сидіти на сраці рівно та тільки щодня строчити десятки постів "гіпс знімають, клієнт від'їзжає"? А яка з того користь?

почни з себе, покажи приклад.
що таке "об"єктивна реальність"?
те що тобі показує єдиний марафон?


Е-ні :lol: Про свої дії я вже розказав. Ти з ними не згоден, то тобі й розказувати(показувати приклад) як все має бути.
п.с. Штамп про телемарафон це така заїзжена платівка, що навіть соромно читати про таке від тебе. Чи сам переглядаєш?:oops:
В мене телик останні років 12 працює як дисплей для мініка. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 03:20

  rjkz написав:Справедливости ради, должен сказать, что не такой уж и космос и более легкий доступ к кредитным ресурсам и с большей эффективностью деньги зарабатываются.
Ну и скажем студия, которую можно купить за 190 куе, улетит мгновенно за 1600.
Месячные расходы на нее составят долларов 300-400. Это НОА и налоги.

И "тупые пендосы"(с) (одиндохлыйдалпайоп) смотрят на эту возможность зарабатывать без риска 10+% годовых и... проходят мимо. Вы точно в Нью Йорке сейчас?
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 03:31

  adeges написав:
тезу про те, що 15 - майже невідворотнє майбутнє для переважної більшості населення, ніхто не заперечує. проте воно не принесе радість

ЗІ і до речі про наявність у світла та інтернету, яке у вас і сусідів завжди є і тепер. все визначається грошима. Екофлоу або Блуетті потужністю 8-10 кВт-г плюс дизельний генератор забезпечить абсолютну електроенергетичну незалежність в окремо взятому домогосподарстві, а старлінк - автономність інтернету. проте який відсоток населення може собі це дозволити?


Ну при чому тут такі категорії як радість чи горе? Банальна робота, навчання, прибирання вдома і т.і. багато кому приносить радість?
Але ж люди її виконують і в більшості сприймають це спокійно. До постійної температури 15-16 набагато легше звикнути ніж до коливань 15-23.
На рахунок енергонезалежності: зараз користуюся генератором Geko 2,8 кВт (від Хонди на 6 кВт "асвабаділі" в березні) купленим в 2007 за 5000 грн та ДБЖ Riello 2,7 кВт+АКБ на 7 кВт/год за приблизно 2 кує але можна було купити набір і по дешевше десь у 2 рази. Інтернет-оптика 165 грн/місяць. І цього нам цілком вистачає зараз. Не бачу тут чогось захмарного та недосяжного для працюючих/непитущих громадян. Смартфони по 500-1000 дол. заради примхи купує регулярно дофіга народу. У нас по вулиці, навіть у більшості пенсіонерів є генератори.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 03:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Про "осесть в Вене": https://immobilien.werdersix-wien.com/#apartments Однушечка за овер лям.
Сейчас придет Адегес и расскажет что для "нормальных беженцев" нормальные квартиры в центре па500 (К ойро).
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 03:59

  барабашов написав:rjkz
Николай ну хватит уже!
Пришёл, кинул в харю продавану два кирпича в рыло(или рылу с доверкой), сбил цену на две пачки вниз, ибо у вас вроде 6% услуги и налоги побольше наших по сделке - и на следующий день сдал?
А в Польше значит звери зверские сидят, что Биии с ними за 20тку чуть ли не судился, имея справки от нашего банка о снятых средствах и договор продажи своей квартиры с апостилем???


В НЙ за услуги риелтора при продаже платит продавец. И в США также.
Непосредственно в НЙ за рент риелтору платит арендатор.
Наличкой никто не кидается.
Или чек выписывают или мортгидж берут.
Если объект можно сдавать, то после покупки сдают.
Дальше зависит от вида недвиги.
Например, недалеко от меня продается студия за 189 куе. Давно продается, больше полугода. Думаю за 180 отдадут. Может дешевле.
Формально, ее можно сдавать после 2х лет проживания или владения. По факту как там - хз.
Еще есть студия за 218 куе, тоже давно продается. ЕЕ можно сдавать с первого дня владения. 300+ уе в месяц расходы по ней, она довольно неплохая, по нашим меркам это 1к квартира, то есть, комната, отдельно кухня с окном, небольшая прихожая и совмещенный санузел (они тут все такие почему-то, вне зависимости от класса и типа жилья. Хоть в столетнем коопе хоть в лакщери кондо хоть в частном доме). В этом-же доме знакомый сдает студию - открыл входную дверь и попадаешь в комнату с холодильником, малюсенькая кухня без окна, холодильник не поместился и санузел- сдал за 1500 мгновенно с кучей желающих.
Поэтому ту, что я привел в пример - 1600-1700 мгновенно. Она намного лучше.Повторюсь, мы-бы ее назвали 1к, но тут это не катит.
Есть студия за 239, там разрешен рент сразу, но кандидатов должен аппрувать борд. В объяве она идет с площадью 600 свфит, то есть, где-то 55 с небольшим метров. Тоже где-то 1700 сейчас уйдет.
Должен признать, что если говорить о 1бдрм под аренду, то это чуть более 300 куе и при этом это будет в лучшем случае 2000 в месяц. То есть, чисто математически, выгодней покупать студии.
Если брать кондо, то там можно делать что хочешь и когда хочешь, но 1 бдрм кондо от 400+ куе. и в аренде разницы нет, арендаторам пофиг на форму собственности.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 04:15

  Первый написав:
  BIGor написав:
  Первый написав:Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн…

Купити дешево, здавати в оренду, а самим жити в благополучному ЄС?

ЄС?
Нажаль успішних кейсів з нормальних країн ес не знаю. Звідти навпаки вертаються прям потоком.
(Франція, Швейцарія, Голандія, Німеччина, Норвегія).

Я про Канаду і США.
Як rjzk:-)


Тут вынужден признать, что есть категория людей, которые после нескольких лет в США решали вернуться чтобы стать киевским лендлордом.
Это люди, приехавшие в 45+...даже скорей 50+ и без Инглиша, семьи которых остались в Украине. То есть, они целенаправленно ехали на заработки.
И это было задолго до войны.
Например, моя бывшая киевская соседка, у нее 3 взрослые дочки. Одной она оставила свою 3к киевскую квартиру, 2-м другим помогла купить (не знаю в какой мере) и на оставшееся купила 2 шт 1к в ЖК Щасливий под аренду, а сама с мужем вернулась в родное село на пенсию+лендлордство.
Другой сосед поехал работать электриком в Канаду, вернувшись, купил 3к и нового японца, пошел работать в руководство в представительство иностранной электротехнической компании. Дочке тоже купили квартиру, но тут не скажу с канадских денег или уже украинских. Ну и давно это было.
Сейчас я не вижу людей, которые тут для того, чтобы вернуться из тех, кто приехал до войны.
Никто не имеет представлением о том, что будет после войны.
Вернуться все могут, кто захочет. Этот путь намного проще, чем сюда.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 05:20

  Bolt написав:Тому мужику, возле которого мы стояли это не понравилось. Он начал, что киздеть по ихнему. Короче продали мы 3 оставшиеся вазы не сильно дороже чем мы их купили во Львове
мне было 13 когда я торговал разной фигнёй в Польше, не на базаре а просто на улице, где понравилось там торговали, полиция нас не трогала, но был рэкет, тоже украинский, пацаны лет по 16-18. Может просто нас разводили Я хз, пробовали обращаться в полицию, нам доброжелательно намекали типа сами разбирайтесь. Поляки мне тогда показались очень добрыми людьми.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 05:53

У цьому році 🇮🇳 Індія зрівнялася з 🇨🇳Китаєм по населенню: 1,42 млрд

Але важливо подивитися на віковий зріз- Індія значно молодше, і тому буде далі зростати і по населенню і економічно📈

А Китай 📉 дуже постарішав, і буде старішають далі.
І буде у них феномен «4-2-1»: кожен 👶народжений китаєць відповідає за двох батьків і чотирьох 👨‍🦳🧑‍🦳бабусь і дідусів.

Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 06:40

  vitaliian написав:
  Bolt написав:Тому мужику, возле которого мы стояли это не понравилось. Он начал, что киздеть по ихнему. Короче продали мы 3 оставшиеся вазы не сильно дороже чем мы их купили во Львове
мне было 13 когда я торговал разной фигнёй в Польше, не на базаре а просто на улице, где понравилось там торговали, полиция нас не трогала, но был рэкет, тоже украинский, пацаны лет по 16-18. Может просто нас разводили Я хз, пробовали обращаться в полицию, нам доброжелательно намекали типа сами разбирайтесь. Поляки мне тогда показались очень добрыми людьми.

Я лет двадцать назад в Польшу сиги и водку возил и продавал в Перемышле, рекета не было, но пару раз кинули. В полицию, по понятным причинам обратится не мог😏
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