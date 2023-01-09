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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 317318319320> Додано: Пон 09 січ, 2023 02:11 BIGor написав: Первый написав: Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн… Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн…

Купити дешево, здавати в оренду, а самим жити в благополучному ЄС? Купити дешево, здавати в оренду, а самим жити в благополучному ЄС?

ЄС?

Нажаль успішних кейсів з нормальних країн ес не знаю. Звідти навпаки вертаються прям потоком.

(Франція, Швейцарія, Голандія, Німеччина, Норвегія).



Я про Канаду і США.

Як rjzk:-) ЄС?Нажаль успішних кейсів з нормальних країн ес не знаю. Звідти навпаки вертаються прям потоком.(Франція, Швейцарія, Голандія, Німеччина, Норвегія).Я про Канаду і США.Як rjzk:-) Первый Повідомлень: 16784 З нами з: 27.10.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 2370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 02:57 flyman написав: drevlyanin написав:

Ок, приймемо за основу твоє визначення. Від цього зміниться обьєктивна реальність за вікном?

Заклики пристосуватись до цієї реальності тебе дратують, то що, потрібно зависнути на стадії "гнів" назавжди т.є. сидіти на сраці рівно та тільки щодня строчити десятки постів "гіпс знімають, клієнт від'їзжає"? А яка з того користь? Ок, приймемо за основу твоє визначення. Від цього зміниться обьєктивна реальність за вікном?Заклики пристосуватись до цієї реальності тебе дратують, то що, потрібно зависнути на стадії "гнів" назавжди т.є. сидіти на сраці рівно та тільки щодня строчити десятки постів "гіпс знімають, клієнт від'їзжає"? А яка з того користь?

почни з себе, покажи приклад.

що таке "об"єктивна реальність"?

те що тобі показує єдиний марафон? почни з себе, покажи приклад.що таке "об"єктивна реальність"?те що тобі показує єдиний марафон?



Е-ні Про свої дії я вже розказав. Ти з ними не згоден, то тобі й розказувати(показувати приклад) як все має бути.

п.с. Штамп про телемарафон це така заїзжена платівка, що навіть соромно читати про таке від тебе. Чи сам переглядаєш?:oops:

В мене телик останні років 12 працює як дисплей для мініка. Е-ніПро свої дії я вже розказав. Ти з ними не згоден, то тобі й розказувати(показувати приклад) як все має бути.п.с. Штамп про телемарафон це така заїзжена платівка, що навіть соромно читати про таке від тебе. Чи сам переглядаєш?:oops:В мене телик останні років 12 працює як дисплей для мініка. drevlyanin Повідомлень: 1171 З нами з: 01.04.20 Подякував: 441 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 03:20 rjkz написав: Справедливости ради, должен сказать, что не такой уж и космос и более легкий доступ к кредитным ресурсам и с большей эффективностью деньги зарабатываются.

Ну и скажем студия, которую можно купить за 190 куе, улетит мгновенно за 1600.

Месячные расходы на нее составят долларов 300-400. Это НОА и налоги. Справедливости ради, должен сказать, что не такой уж и космос и более легкий доступ к кредитным ресурсам и с большей эффективностью деньги зарабатываются.Ну и скажем студия, которую можно купить за 190 куе, улетит мгновенно за 1600.Месячные расходы на нее составят долларов 300-400. Это НОА и налоги.

И "тупые пендосы"(с) (одиндохлыйдалпайоп) смотрят на эту возможность зарабатывать без риска 10+% годовых и... проходят мимо. Вы точно в Нью Йорке сейчас? И "тупые пендосы"(с) (одиндохлыйдалпайоп) смотрят на эту возможность зарабатывать без риска 10+% годовых и... проходят мимо. Вы точно в Нью Йорке сейчас? airmax78 Повідомлень: 41633 З нами з: 25.10.12 Подякував: 953 раз. Подякували: 5124 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 03:31 adeges написав:

тезу про те, що 15 - майже невідворотнє майбутнє для переважної більшості населення, ніхто не заперечує. проте воно не принесе радість



ЗІ і до речі про наявність у світла та інтернету, яке у вас і сусідів завжди є і тепер. все визначається грошима. Екофлоу або Блуетті потужністю 8-10 кВт-г плюс дизельний генератор забезпечить абсолютну електроенергетичну незалежність в окремо взятому домогосподарстві, а старлінк - автономність інтернету. проте який відсоток населення може собі це дозволити? ЗІ і до речі про наявність у світла та інтернету, яке у вас і сусідів завжди є і тепер. все визначається грошима. Екофлоу або Блуетті потужністю 8-10 кВт-г плюс дизельний генератор забезпечить абсолютну електроенергетичну незалежність в окремо взятому домогосподарстві, а старлінк - автономність інтернету. проте який відсоток населення може собі це дозволити?



Ну при чому тут такі категорії як радість чи горе? Банальна робота, навчання, прибирання вдома і т.і. багато кому приносить радість?

Але ж люди її виконують і в більшості сприймають це спокійно. До постійної температури 15-16 набагато легше звикнути ніж до коливань 15-23.

На рахунок енергонезалежності: зараз користуюся генератором Geko 2,8 кВт (від Хонди на 6 кВт "асвабаділі" в березні) купленим в 2007 за 5000 грн та ДБЖ Riello 2,7 кВт+АКБ на 7 кВт/год за приблизно 2 кує але можна було купити набір і по дешевше десь у 2 рази. Інтернет-оптика 165 грн/місяць. І цього нам цілком вистачає зараз. Не бачу тут чогось захмарного та недосяжного для працюючих/непитущих громадян. Смартфони по 500-1000 дол. заради примхи купує регулярно дофіга народу. У нас по вулиці, навіть у більшості пенсіонерів є генератори. Ну при чому тут такі категорії як радість чи горе? Банальна робота, навчання, прибирання вдома і т.і. багато кому приносить радість?Але ж люди її виконують і в більшості сприймають це спокійно. До постійної температури 15-16 набагато легше звикнути ніж до коливань 15-23.На рахунок енергонезалежності: зараз користуюся генератором Geko 2,8 кВт (від Хонди на 6 кВт "асвабаділі" в березні) купленим в 2007 за 5000 грн та ДБЖ Riello 2,7 кВт+АКБ на 7 кВт/год за приблизно 2 кує але можна було купити набір і по дешевше десь у 2 рази. Інтернет-оптика 165 грн/місяць. І цього нам цілком вистачає зараз. Не бачу тут чогось захмарного та недосяжного для працюючих/непитущих громадян. Смартфони по 500-1000 дол. заради примхи купує регулярно дофіга народу. У нас по вулиці, навіть у більшості пенсіонерів є генератори. drevlyanin Повідомлень: 1171 З нами з: 01.04.20 Подякував: 441 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 03:48 Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? https://immobilien.werdersix-wien.com/#apartments Однушечка за овер лям.

Сейчас придет Адегес и расскажет что для "нормальных беженцев" нормальные квартиры в центре па500 (К ойро). Про "осесть в Вене":Однушечка за овер лям.Сейчас придет Адегес и расскажет что для "нормальных беженцев" нормальные квартиры в центре па500 (К ойро). airmax78 Повідомлень: 41633 З нами з: 25.10.12 Подякував: 953 раз. Подякували: 5124 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 03:59 барабашов написав: rjkz

Николай ну хватит уже!

Пришёл, кинул в харю продавану два кирпича в рыло(или рылу с доверкой), сбил цену на две пачки вниз, ибо у вас вроде 6% услуги и налоги побольше наших по сделке - и на следующий день сдал?

А в Польше значит звери зверские сидят, что Биии с ними за 20тку чуть ли не судился, имея справки от нашего банка о снятых средствах и договор продажи своей квартиры с апостилем??? Николай ну хватит уже!Пришёл, кинул в харю продавану два кирпича в рыло(или рылу с доверкой), сбил цену на две пачки вниз, ибо у вас вроде 6% услуги и налоги побольше наших по сделке - и на следующий день сдал?А в Польше значит звери зверские сидят, что Биии с ними за 20тку чуть ли не судился, имея справки от нашего банка о снятых средствах и договор продажи своей квартиры с апостилем???



В НЙ за услуги риелтора при продаже платит продавец. И в США также.

Непосредственно в НЙ за рент риелтору платит арендатор.

Наличкой никто не кидается.

Или чек выписывают или мортгидж берут.

Если объект можно сдавать, то после покупки сдают.

Дальше зависит от вида недвиги.

Например, недалеко от меня продается студия за 189 куе. Давно продается, больше полугода. Думаю за 180 отдадут. Может дешевле.

Формально, ее можно сдавать после 2х лет проживания или владения. По факту как там - хз.

Еще есть студия за 218 куе, тоже давно продается. ЕЕ можно сдавать с первого дня владения. 300+ уе в месяц расходы по ней, она довольно неплохая, по нашим меркам это 1к квартира, то есть, комната, отдельно кухня с окном, небольшая прихожая и совмещенный санузел (они тут все такие почему-то, вне зависимости от класса и типа жилья. Хоть в столетнем коопе хоть в лакщери кондо хоть в частном доме). В этом-же доме знакомый сдает студию - открыл входную дверь и попадаешь в комнату с холодильником, малюсенькая кухня без окна, холодильник не поместился и санузел- сдал за 1500 мгновенно с кучей желающих.

Поэтому ту, что я привел в пример - 1600-1700 мгновенно. Она намного лучше.Повторюсь, мы-бы ее назвали 1к, но тут это не катит.

Есть студия за 239, там разрешен рент сразу, но кандидатов должен аппрувать борд. В объяве она идет с площадью 600 свфит, то есть, где-то 55 с небольшим метров. Тоже где-то 1700 сейчас уйдет.

Должен признать, что если говорить о 1бдрм под аренду, то это чуть более 300 куе и при этом это будет в лучшем случае 2000 в месяц. То есть, чисто математически, выгодней покупать студии.

Если брать кондо, то там можно делать что хочешь и когда хочешь, но 1 бдрм кондо от 400+ куе. и в аренде разницы нет, арендаторам пофиг на форму собственности. В НЙ за услуги риелтора при продаже платит продавец. И в США также.Непосредственно в НЙ за рент риелтору платит арендатор.Наличкой никто не кидается.Или чек выписывают или мортгидж берут.Если объект можно сдавать, то после покупки сдают.Дальше зависит от вида недвиги.Например, недалеко от меня продается студия за 189 куе. Давно продается, больше полугода. Думаю за 180 отдадут. Может дешевле.Формально, ее можно сдавать после 2х лет проживания или владения. По факту как там - хз.Еще есть студия за 218 куе, тоже давно продается. ЕЕ можно сдавать с первого дня владения. 300+ уе в месяц расходы по ней, она довольно неплохая, по нашим меркам это 1к квартира, то есть, комната, отдельно кухня с окном, небольшая прихожая и совмещенный санузел (они тут все такие почему-то, вне зависимости от класса и типа жилья. Хоть в столетнем коопе хоть в лакщери кондо хоть в частном доме). В этом-же доме знакомый сдает студию - открыл входную дверь и попадаешь в комнату с холодильником, малюсенькая кухня без окна, холодильник не поместился и санузел- сдал за 1500 мгновенно с кучей желающих.Поэтому ту, что я привел в пример - 1600-1700 мгновенно. Она намного лучше.Повторюсь, мы-бы ее назвали 1к, но тут это не катит.Есть студия за 239, там разрешен рент сразу, но кандидатов должен аппрувать борд. В объяве она идет с площадью 600 свфит, то есть, где-то 55 с небольшим метров. Тоже где-то 1700 сейчас уйдет.Должен признать, что если говорить о 1бдрм под аренду, то это чуть более 300 куе и при этом это будет в лучшем случае 2000 в месяц. То есть, чисто математически, выгодней покупать студии.Если брать кондо, то там можно делать что хочешь и когда хочешь, но 1 бдрм кондо от 400+ куе. и в аренде разницы нет, арендаторам пофиг на форму собственности. rjkz

Повідомлень: 14115 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7386 раз. Подякували: 4424 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 04:15 Первый написав: BIGor написав: Первый написав: Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн… Багато знайомих що виїхали в нормальні країни планують кинутися в кржн…

Купити дешево, здавати в оренду, а самим жити в благополучному ЄС? Купити дешево, здавати в оренду, а самим жити в благополучному ЄС?

ЄС?

Нажаль успішних кейсів з нормальних країн ес не знаю. Звідти навпаки вертаються прям потоком.

(Франція, Швейцарія, Голандія, Німеччина, Норвегія).



Я про Канаду і США.

Як rjzk:-) ЄС?Нажаль успішних кейсів з нормальних країн ес не знаю. Звідти навпаки вертаються прям потоком.(Франція, Швейцарія, Голандія, Німеччина, Норвегія).Я про Канаду і США.Як rjzk:-)



Тут вынужден признать, что есть категория людей, которые после нескольких лет в США решали вернуться чтобы стать киевским лендлордом.

Это люди, приехавшие в 45+...даже скорей 50+ и без Инглиша, семьи которых остались в Украине. То есть, они целенаправленно ехали на заработки.

И это было задолго до войны.

Например, моя бывшая киевская соседка, у нее 3 взрослые дочки. Одной она оставила свою 3к киевскую квартиру, 2-м другим помогла купить (не знаю в какой мере) и на оставшееся купила 2 шт 1к в ЖК Щасливий под аренду, а сама с мужем вернулась в родное село на пенсию+лендлордство.

Другой сосед поехал работать электриком в Канаду, вернувшись, купил 3к и нового японца, пошел работать в руководство в представительство иностранной электротехнической компании. Дочке тоже купили квартиру, но тут не скажу с канадских денег или уже украинских. Ну и давно это было.

Сейчас я не вижу людей, которые тут для того, чтобы вернуться из тех, кто приехал до войны.

Никто не имеет представлением о том, что будет после войны.

Вернуться все могут, кто захочет. Этот путь намного проще, чем сюда. Тут вынужден признать, что есть категория людей, которые после нескольких лет в США решали вернуться чтобы стать киевским лендлордом.Это люди, приехавшие в 45+...даже скорей 50+ и без Инглиша, семьи которых остались в Украине. То есть, они целенаправленно ехали на заработки.И это было задолго до войны.Например, моя бывшая киевская соседка, у нее 3 взрослые дочки. Одной она оставила свою 3к киевскую квартиру, 2-м другим помогла купить (не знаю в какой мере) и на оставшееся купила 2 шт 1к в ЖК Щасливий под аренду, а сама с мужем вернулась в родное село на пенсию+лендлордство.Другой сосед поехал работать электриком в Канаду, вернувшись, купил 3к и нового японца, пошел работать в руководство в представительство иностранной электротехнической компании. Дочке тоже купили квартиру, но тут не скажу с канадских денег или уже украинских. Ну и давно это было.Сейчас я не вижу людей, которые тут для того, чтобы вернуться из тех, кто приехал до войны.Никто не имеет представлением о том, что будет после войны.Вернуться все могут, кто захочет. Этот путь намного проще, чем сюда. rjkz

Повідомлень: 14115 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7386 раз. Подякували: 4424 раз. Профіль 3 3 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 05:20 Bolt написав: Тому мужику, возле которого мы стояли это не понравилось. Он начал, что киздеть по ихнему. Короче продали мы 3 оставшиеся вазы не сильно дороже чем мы их купили во Львове Тому мужику, возле которого мы стояли это не понравилось. Он начал, что киздеть по ихнему. Короче продали мы 3 оставшиеся вазы не сильно дороже чем мы их купили во Львове мне было 13 когда я торговал разной фигнёй в Польше, не на базаре а просто на улице, где понравилось там торговали, полиция нас не трогала, но был рэкет, тоже украинский, пацаны лет по 16-18. Может просто нас разводили Я хз, пробовали обращаться в полицию, нам доброжелательно намекали типа сами разбирайтесь. Поляки мне тогда показались очень добрыми людьми. мне было 13 когда я торговал разной фигнёй в Польше, не на базаре а просто на улице, где понравилось там торговали, полиция нас не трогала, но был рэкет, тоже украинский, пацаны лет по 16-18. Может просто нас разводили Я хз, пробовали обращаться в полицию, нам доброжелательно намекали типа сами разбирайтесь. Поляки мне тогда показались очень добрыми людьми. vitaliian

Повідомлень: 16131 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2959 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 05:53 У цьому році 🇮🇳 Індія зрівнялася з 🇨🇳Китаєм по населенню: 1,42 млрд



Але важливо подивитися на віковий зріз- Індія значно молодше, і тому буде далі зростати і по населенню і економічно📈



А Китай 📉 дуже постарішав, і буде старішають далі.

І буде у них феномен «4-2-1»: кожен 👶народжений китаєць відповідає за двох батьків і чотирьох 👨‍🦳🧑‍🦳бабусь і дідусів.

vitaliian

Повідомлень: 16131 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2959 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 06:40 vitaliian написав: Bolt написав: Тому мужику, возле которого мы стояли это не понравилось. Он начал, что киздеть по ихнему. Короче продали мы 3 оставшиеся вазы не сильно дороже чем мы их купили во Львове Тому мужику, возле которого мы стояли это не понравилось. Он начал, что киздеть по ихнему. Короче продали мы 3 оставшиеся вазы не сильно дороже чем мы их купили во Львове мне было 13 когда я торговал разной фигнёй в Польше, не на базаре а просто на улице, где понравилось там торговали, полиция нас не трогала, но был рэкет, тоже украинский, пацаны лет по 16-18. Может просто нас разводили Я хз, пробовали обращаться в полицию, нам доброжелательно намекали типа сами разбирайтесь. Поляки мне тогда показались очень добрыми людьми. мне было 13 когда я торговал разной фигнёй в Польше, не на базаре а просто на улице, где понравилось там торговали, полиция нас не трогала, но был рэкет, тоже украинский, пацаны лет по 16-18. Может просто нас разводили Я хз, пробовали обращаться в полицию, нам доброжелательно намекали типа сами разбирайтесь. Поляки мне тогда показались очень добрыми людьми.

Я лет двадцать назад в Польшу сиги и водку возил и продавал в Перемышле, рекета не было, но пару раз кинули. В полицию, по понятным причинам обратится не мог😏 Я лет двадцать назад в Польшу сиги и водку возил и продавал в Перемышле, рекета не было, но пару раз кинули. В полицию, по понятным причинам обратится не мог😏 Bolt Повідомлень: 1493 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 317318319320> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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