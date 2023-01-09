ЄС?
Нажаль успішних кейсів з нормальних країн ес не знаю. Звідти навпаки вертаються прям потоком.
(Франція, Швейцарія, Голандія, Німеччина, Норвегія).
Я про Канаду і США.
Як rjzk:-)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 січ, 2023 02:11
ЄС?
Нажаль успішних кейсів з нормальних країн ес не знаю. Звідти навпаки вертаються прям потоком.
(Франція, Швейцарія, Голандія, Німеччина, Норвегія).
Я про Канаду і США.
Як rjzk:-)
Додано: Пон 09 січ, 2023 02:57
Е-ні Про свої дії я вже розказав. Ти з ними не згоден, то тобі й розказувати(показувати приклад) як все має бути.
п.с. Штамп про телемарафон це така заїзжена платівка, що навіть соромно читати про таке від тебе. Чи сам переглядаєш?:oops:
В мене телик останні років 12 працює як дисплей для мініка.
Додано: Пон 09 січ, 2023 03:20
И "тупые пендосы"(с) (одиндохлыйдалпайоп) смотрят на эту возможность зарабатывать без риска 10+% годовых и... проходят мимо. Вы точно в Нью Йорке сейчас?
Додано: Пон 09 січ, 2023 03:31
Ну при чому тут такі категорії як радість чи горе? Банальна робота, навчання, прибирання вдома і т.і. багато кому приносить радість?
Але ж люди її виконують і в більшості сприймають це спокійно. До постійної температури 15-16 набагато легше звикнути ніж до коливань 15-23.
На рахунок енергонезалежності: зараз користуюся генератором Geko 2,8 кВт (від Хонди на 6 кВт "асвабаділі" в березні) купленим в 2007 за 5000 грн та ДБЖ Riello 2,7 кВт+АКБ на 7 кВт/год за приблизно 2 кує але можна було купити набір і по дешевше десь у 2 рази. Інтернет-оптика 165 грн/місяць. І цього нам цілком вистачає зараз. Не бачу тут чогось захмарного та недосяжного для працюючих/непитущих громадян. Смартфони по 500-1000 дол. заради примхи купує регулярно дофіга народу. У нас по вулиці, навіть у більшості пенсіонерів є генератори.
Додано: Пон 09 січ, 2023 03:48
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Про "осесть в Вене":
Сейчас придет Адегес и расскажет что для "нормальных беженцев" нормальные квартиры в центре па500 (К ойро).
Додано: Пон 09 січ, 2023 03:59
В НЙ за услуги риелтора при продаже платит продавец. И в США также.
Непосредственно в НЙ за рент риелтору платит арендатор.
Наличкой никто не кидается.
Или чек выписывают или мортгидж берут.
Если объект можно сдавать, то после покупки сдают.
Дальше зависит от вида недвиги.
Например, недалеко от меня продается студия за 189 куе. Давно продается, больше полугода. Думаю за 180 отдадут. Может дешевле.
Формально, ее можно сдавать после 2х лет проживания или владения. По факту как там - хз.
Еще есть студия за 218 куе, тоже давно продается. ЕЕ можно сдавать с первого дня владения. 300+ уе в месяц расходы по ней, она довольно неплохая, по нашим меркам это 1к квартира, то есть, комната, отдельно кухня с окном, небольшая прихожая и совмещенный санузел (они тут все такие почему-то, вне зависимости от класса и типа жилья. Хоть в столетнем коопе хоть в лакщери кондо хоть в частном доме). В этом-же доме знакомый сдает студию - открыл входную дверь и попадаешь в комнату с холодильником, малюсенькая кухня без окна, холодильник не поместился и санузел- сдал за 1500 мгновенно с кучей желающих.
Поэтому ту, что я привел в пример - 1600-1700 мгновенно. Она намного лучше.Повторюсь, мы-бы ее назвали 1к, но тут это не катит.
Есть студия за 239, там разрешен рент сразу, но кандидатов должен аппрувать борд. В объяве она идет с площадью 600 свфит, то есть, где-то 55 с небольшим метров. Тоже где-то 1700 сейчас уйдет.
Должен признать, что если говорить о 1бдрм под аренду, то это чуть более 300 куе и при этом это будет в лучшем случае 2000 в месяц. То есть, чисто математически, выгодней покупать студии.
Если брать кондо, то там можно делать что хочешь и когда хочешь, но 1 бдрм кондо от 400+ куе. и в аренде разницы нет, арендаторам пофиг на форму собственности.
Додано: Пон 09 січ, 2023 04:15
Тут вынужден признать, что есть категория людей, которые после нескольких лет в США решали вернуться чтобы стать киевским лендлордом.
Это люди, приехавшие в 45+...даже скорей 50+ и без Инглиша, семьи которых остались в Украине. То есть, они целенаправленно ехали на заработки.
И это было задолго до войны.
Например, моя бывшая киевская соседка, у нее 3 взрослые дочки. Одной она оставила свою 3к киевскую квартиру, 2-м другим помогла купить (не знаю в какой мере) и на оставшееся купила 2 шт 1к в ЖК Щасливий под аренду, а сама с мужем вернулась в родное село на пенсию+лендлордство.
Другой сосед поехал работать электриком в Канаду, вернувшись, купил 3к и нового японца, пошел работать в руководство в представительство иностранной электротехнической компании. Дочке тоже купили квартиру, но тут не скажу с канадских денег или уже украинских. Ну и давно это было.
Сейчас я не вижу людей, которые тут для того, чтобы вернуться из тех, кто приехал до войны.
Никто не имеет представлением о том, что будет после войны.
Вернуться все могут, кто захочет. Этот путь намного проще, чем сюда.
Додано: Пон 09 січ, 2023 05:20
мне было 13 когда я торговал разной фигнёй в Польше, не на базаре а просто на улице, где понравилось там торговали, полиция нас не трогала, но был рэкет, тоже украинский, пацаны лет по 16-18. Может просто нас разводили Я хз, пробовали обращаться в полицию, нам доброжелательно намекали типа сами разбирайтесь. Поляки мне тогда показались очень добрыми людьми.
Додано: Пон 09 січ, 2023 05:53
Додано: Пон 09 січ, 2023 06:40
Я лет двадцать назад в Польшу сиги и водку возил и продавал в Перемышле, рекета не было, но пару раз кинули. В полицию, по понятным причинам обратится не мог😏
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