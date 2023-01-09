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#<1 ... 315316317318 Додано: Нед 08 січ, 2023 22:42 drevlyanin написав: Прораб написав: drevlyanin написав:

Це ви вже самі додумали. Я прямо написав, що то буде не примха а обьєктивна необхідність на деякий, можливо досить тривалий, час. І яким боком "політико-правові, морально-етичниі досягнення" до необхідності економії ресурсів воюючою державою??? Чи, на вашу думку, потрібно "гуляти на останні" а там що буде то буде? Це ви вже самі додумали. Я прямо написав, що то буде не примха а обьєктивна необхідність на деякий, можливо досить тривалий, час. І яким боком "політико-правові, морально-етичниі досягнення" до необхідності економії ресурсів воюючою державою??? Чи, на вашу думку, потрібно "гуляти на останні" а там що буде то буде?

Ніхто нічого не додумував. Багато мільйонів жили без війни трохи в кращих умовах і докази тому - масовий виїзд навіть з територій фактично не задіяних у війні.

Можливо когось з якихось причин влаштовує життя в нетрях без електрики по 18 годин без об'єктивної на це реальності, а хтось не хоче жити без свого улюбленого київського ресторану.

Що стосується гуляти на все – антогонізм цьому затягнуті пояси вже 30 років, можна сказати що цей бенкет додумали вже Ви.

Війна тільки списує, все, що пішло на цей банкет за рахунок пересічного.

У майбутньому очікується тільки те, що закладено історичними та соціальними передумовами вже багато років, не більше не менше. Ніхто нічого не додумував. Багато мільйонів жили без війни трохи в кращих умовах і докази тому - масовий виїзд навіть з територій фактично не задіяних у війні.Можливо когось з якихось причин влаштовує життя в нетрях без електрики по 18 годин без об'єктивної на це реальності, а хтось не хоче жити без свого улюбленого київського ресторану.Що стосується гуляти на все – антогонізм цьому затягнуті пояси вже 30 років, можна сказати що цей бенкет додумали вже Ви.Війна тільки списує, все, що пішло на цей банкет за рахунок пересічного.У майбутньому очікується тільки те, що закладено історичними та соціальними передумовами вже багато років, не більше не менше.



Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів?

Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого". Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів?Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого".



здається, Ви починали з іншого. Що 15 градусів - це новий комфорт, бо війна, тому треба почати готуватись і все буде пучком. А я думаю, що 15 градусів ніколи не буде комфортом для людини, яка на народилась за такої температури. війна або не війна. і що тренуватись, це просто подовжувати дискомфорт, якого поки що можна запобігти, нема сенсу



тезу про те, що 15 - майже невідворотнє майбутнє для переважної більшості населення, ніхто не заперечує. проте воно не принесе радість



ЗІ і до речі про наявність у світла та інтернету, яке у вас і сусідів завжди є і тепер. все визначається грошима. Екофлоу або Блуетті потужністю 8-10 кВт-г плюс дизельний генератор забезпечить абсолютну електроенергетичну незалежність в окремо взятому домогосподарстві, а старлінк - автономність інтернету. проте який відсоток населення може собі це дозволити? здається, Ви починали з іншого. Що 15 градусів - це новий комфорт, бо війна, тому треба почати готуватись і все буде пучком. А я думаю, що 15 градусів ніколи не буде комфортом для людини, яка на народилась за такої температури. війна або не війна. і що тренуватись, це просто подовжувати дискомфорт, якого поки що можна запобігти, нема сенсутезу про те, що 15 - майже невідворотнє майбутнє для переважної більшості населення, ніхто не заперечує. проте воно не принесе радістьЗІ і до речі про наявність у світла та інтернету, яке у вас і сусідів завжди є і тепер. все визначається грошима. Екофлоу або Блуетті потужністю 8-10 кВт-г плюс дизельний генератор забезпечить абсолютну електроенергетичну незалежність в окремо взятому домогосподарстві, а старлінк - автономність інтернету. проте який відсоток населення може собі це дозволити? adeges Повідомлень: 4090 З нами з: 14.03.06 Подякував: 333 раз. Подякували: 847 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 січ, 2023 22:47 adeges написав: раньше (15 лет назад) было точно по другому. у жены постоянный ССН, который был выдан на временное разрешение на работу при пребывании в стране по визе для студенческой дипендент - это теперь категория 2



у меня постоянный ССН как у студента - это теперь категория 3 получается, или все же 2?



многое изменилось и все похоже в худшую сторону ( раньше (15 лет назад) было точно по другому. у жены постоянный ССН, который был выдан на временное разрешение на работу при пребывании в стране по визе для студенческой дипендент - это теперь категория 2у меня постоянный ССН как у студента - это теперь категория 3 получается, или все же 2?многое изменилось и все похоже в худшую сторону (

Я не сталкивался со студентами. Увы, не подскажу у каждого свой путь Я не сталкивался со студентами. Увы, не подскажу у каждого свой путь Понаехал

Повідомлень: 4081 З нами з: 22.05.16 Подякував: 79 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 січ, 2023 22:49 adeges написав: drevlyanin написав: Прораб написав: Ніхто нічого не додумував. Багато мільйонів жили без війни трохи в кращих умовах і докази тому - масовий виїзд навіть з територій фактично не задіяних у війні.

Можливо когось з якихось причин влаштовує життя в нетрях без електрики по 18 годин без об'єктивної на це реальності, а хтось не хоче жити без свого улюбленого київського ресторану.

Що стосується гуляти на все – антогонізм цьому затягнуті пояси вже 30 років, можна сказати що цей бенкет додумали вже Ви.

Війна тільки списує, все, що пішло на цей банкет за рахунок пересічного.

У майбутньому очікується тільки те, що закладено історичними та соціальними передумовами вже багато років, не більше не менше. Ніхто нічого не додумував. Багато мільйонів жили без війни трохи в кращих умовах і докази тому - масовий виїзд навіть з територій фактично не задіяних у війні.Можливо когось з якихось причин влаштовує життя в нетрях без електрики по 18 годин без об'єктивної на це реальності, а хтось не хоче жити без свого улюбленого київського ресторану.Що стосується гуляти на все – антогонізм цьому затягнуті пояси вже 30 років, можна сказати що цей бенкет додумали вже Ви.Війна тільки списує, все, що пішло на цей банкет за рахунок пересічного.У майбутньому очікується тільки те, що закладено історичними та соціальними передумовами вже багато років, не більше не менше.



Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів?

Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого". Спитаю ще раз: яке відношення мають ці полум'яні промови до обьєктивної реальності війни і випливаючої з цього необхідності ощадливого споживання дуже обмежених ресурсів?Не подобається мій варіант дій за обставин що склалися-пропонуйте свою конкретну альтернативу, тільки будь ласка без закликів-"за все добре, проти всього поганого".



здається, Ви починали з іншого. Що 15 градусів - це новий комфорт, бо війна, тому треба почати готуватись і все буде пучком. А я думаю, що 15 градусів ніколи не буде комфортом для людини, яка на народилась за такої температури. війна або не війна. і що тренуватись, це просто подовжувати дискомфорт, якого поки що можна запобігти, нема сенсу



тезу про те, що 15 - майже невідворотнє майбутнє для переважної більшості населення, ніхто не заперечує. проте воно не принесе радість



ЗІ і до речі про наявність у світла та інтернету, яке у вас і сусідів завжди є і тепер. все визначається грошима. Екофлоу або Блуетті потужністю 8-10 кВт-г плюс дизельний генератор забезпечить абсолютну електроенергетичну незалежність в окремо взятому домогосподарстві, а старлінк - автономність інтернету. проте який відсоток населення може собі це дозволити? здається, Ви починали з іншого. Що 15 градусів - це новий комфорт, бо війна, тому треба почати готуватись і все буде пучком. А я думаю, що 15 градусів ніколи не буде комфортом для людини, яка на народилась за такої температури. війна або не війна. і що тренуватись, це просто подовжувати дискомфорт, якого поки що можна запобігти, нема сенсутезу про те, що 15 - майже невідворотнє майбутнє для переважної більшості населення, ніхто не заперечує. проте воно не принесе радістьЗІ і до речі про наявність у світла та інтернету, яке у вас і сусідів завжди є і тепер. все визначається грошима. Екофлоу або Блуетті потужністю 8-10 кВт-г плюс дизельний генератор забезпечить абсолютну електроенергетичну незалежність в окремо взятому домогосподарстві, а старлінк - автономність інтернету. проте який відсоток населення може собі це дозволити?

а як же тоді глобальне потепління і +12 на Новий Рік в Києві? а як же тоді глобальне потепління і +12 на Новий Рік в Києві? flyman

Повідомлень: 30374 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2602 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 січ, 2023 23:12 Понаехал написав: rjkz написав: Спасибо.

Нечто такое я и подозревал.

Получается, второй тип для тех, у кого временный статус, а третий для тех, кто имеет право находиться на территории СЩА без права на работу.

Интересно, какие это могут быть категории?

Возможно, ситуация может быть такая - по визе В1/В2 можно открывать свой бизнес, но нельзя работать. А налоги платить - святое. Также можно по той-же визе покупать недвигу и сдавать ее в рент. Опять-же ситуация с уплатой налогов. Спасибо.Нечто такое я и подозревал.Получается, второй тип для тех, у кого временный статус, а третий для тех, кто имеет право находиться на территории СЩА без права на работу.Интересно, какие это могут быть категории?Возможно, ситуация может быть такая - по визе В1/В2 можно открывать свой бизнес, но нельзя работать. А налоги платить - святое. Также можно по той-же визе покупать недвигу и сдавать ее в рент. Опять-же ситуация с уплатой налогов.

Сразу видно кто как эмигрировал

3й тип для детей(и вроде супругов) находящихся на h4, где один держатель h1b в семье. 2й тип + ITIN(для детей) - для держателей l1 и их детей/супругов.

Проходя через шаги эмиграции, люди меняют статусы и типы SSN.

ПС: B1/B2 - это с ITIN Сразу видно кто как эмигрировал3й тип для детей(и вроде супругов) находящихся на h4, где один держатель h1b в семье. 2й тип + ITIN(для детей) - для держателей l1 и их детей/супругов.Проходя через шаги эмиграции, люди меняют статусы и типы SSN.ПС: B1/B2 - это с ITIN



Да, может быть.

У всех моих "чистые".

По Л1 были разные ситуации, был момент, когда супруг/супруга л1холдера имел\имела право на работу, потом Трамп это дело урезал, потом опять разрешили.

Поэтому зависит от времени прохождения этапа.

По Н1В не в курсе в принципе.

Вот по В визам думал , что в таких ситуациях могут давать ССН, но потом подумалось, что в случае открытия ЛЛС скорей будет бизнес ССН на ЛЛС. Да, может быть.У всех моих "чистые".По Л1 были разные ситуации, был момент, когда супруг/супруга л1холдера имел\имела право на работу, потом Трамп это дело урезал, потом опять разрешили.Поэтому зависит от времени прохождения этапа.По Н1В не в курсе в принципе.Вот по В визам думал , что в таких ситуациях могут давать ССН, но потом подумалось, что в случае открытия ЛЛС скорей будет бизнес ССН на ЛЛС. rjkz

Повідомлень: 14115 З нами з: 31.01.12 Подякував: 7386 раз. Подякували: 4420 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 02:57 flyman написав: drevlyanin написав:

Ок, приймемо за основу твоє визначення. Від цього зміниться обьєктивна реальність за вікном?

Заклики пристосуватись до цієї реальності тебе дратують, то що, потрібно зависнути на стадії "гнів" назавжди т.є. сидіти на сраці рівно та тільки щодня строчити десятки постів "гіпс знімають, клієнт від'їзжає"? А яка з того користь? Ок, приймемо за основу твоє визначення. Від цього зміниться обьєктивна реальність за вікном?Заклики пристосуватись до цієї реальності тебе дратують, то що, потрібно зависнути на стадії "гнів" назавжди т.є. сидіти на сраці рівно та тільки щодня строчити десятки постів "гіпс знімають, клієнт від'їзжає"? А яка з того користь?

почни з себе, покажи приклад.

що таке "об"єктивна реальність"?

те що тобі показує єдиний марафон? почни з себе, покажи приклад.що таке "об"єктивна реальність"?те що тобі показує єдиний марафон?



Е-ні Про свої дії я вже розказав. Ти з ними не згоден, то тобі й розказувати(показувати приклад) як все має бути.

п.с. Штамп про телемарафон це така заїзжена платівка, що навіть соромно читати про таке від тебе. Чи сам переглядаєш?:oops:

В мене телик останні років 12 працює як дисплей для мініка. Е-ніПро свої дії я вже розказав. Ти з ними не згоден, то тобі й розказувати(показувати приклад) як все має бути.п.с. Штамп про телемарафон це така заїзжена платівка, що навіть соромно читати про таке від тебе. Чи сам переглядаєш?:oops:В мене телик останні років 12 працює як дисплей для мініка. drevlyanin Повідомлень: 1171 З нами з: 01.04.20 Подякував: 441 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 03:31 adeges написав:

тезу про те, що 15 - майже невідворотнє майбутнє для переважної більшості населення, ніхто не заперечує. проте воно не принесе радість



ЗІ і до речі про наявність у світла та інтернету, яке у вас і сусідів завжди є і тепер. все визначається грошима. Екофлоу або Блуетті потужністю 8-10 кВт-г плюс дизельний генератор забезпечить абсолютну електроенергетичну незалежність в окремо взятому домогосподарстві, а старлінк - автономність інтернету. проте який відсоток населення може собі це дозволити? ЗІ і до речі про наявність у світла та інтернету, яке у вас і сусідів завжди є і тепер. все визначається грошима. Екофлоу або Блуетті потужністю 8-10 кВт-г плюс дизельний генератор забезпечить абсолютну електроенергетичну незалежність в окремо взятому домогосподарстві, а старлінк - автономність інтернету. проте який відсоток населення може собі це дозволити?



Ну при чому тут такі категорії як радість чи горе? Банальна робота, навчання, прибирання вдома і т.і. багато кому приносить радість?

Але ж люди її виконують і в більшості сприймають це спокійно. До постійної температури 15-16 набагато легше звикнути ніж до коливань 15-23.

На рахунок енергонезалежності: зараз користуюся генератором Geko 2,8 кВт (від Хонди на 6 кВт "асвабаділі" в березні) купленим в 2007 за 5000 грн та ДБЖ Riello 2,7 кВт+АКБ на 7 кВт/год за приблизно 2 кує але можна було купити набір і по дешевше десь у 2 рази. Інтернет-оптика 165 грн/місяць. І цього нам цілком вистачає зараз. Не бачу тут чогось захмарного та недосяжного для працюючих/непитущих громадян. Смартфони по 500-1000 дол. заради примхи купує регулярно дофіга народу. У нас по вулиці, навіть у більшості пенсіонерів є генератори. Ну при чому тут такі категорії як радість чи горе? Банальна робота, навчання, прибирання вдома і т.і. багато кому приносить радість?Але ж люди її виконують і в більшості сприймають це спокійно. До постійної температури 15-16 набагато легше звикнути ніж до коливань 15-23.На рахунок енергонезалежності: зараз користуюся генератором Geko 2,8 кВт (від Хонди на 6 кВт "асвабаділі" в березні) купленим в 2007 за 5000 грн та ДБЖ Riello 2,7 кВт+АКБ на 7 кВт/год за приблизно 2 кує але можна було купити набір і по дешевше десь у 2 рази. Інтернет-оптика 165 грн/місяць. І цього нам цілком вистачає зараз. Не бачу тут чогось захмарного та недосяжного для працюючих/непитущих громадян. Смартфони по 500-1000 дол. заради примхи купує регулярно дофіга народу. У нас по вулиці, навіть у більшості пенсіонерів є генератори. drevlyanin Повідомлень: 1171 З нами з: 01.04.20 Подякував: 441 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 05:20 Bolt написав: Тому мужику, возле которого мы стояли это не понравилось. Он начал, что киздеть по ихнему. Короче продали мы 3 оставшиеся вазы не сильно дороже чем мы их купили во Львове Тому мужику, возле которого мы стояли это не понравилось. Он начал, что киздеть по ихнему. Короче продали мы 3 оставшиеся вазы не сильно дороже чем мы их купили во Львове мне было 13 когда я торговал разной фигнёй в Польше, не на базаре а просто на улице, где понравилось там торговали, полиция нас не трогала, но был рэкет, тоже украинский, пацаны лет по 16-18. Может просто нас разводили Я хз, пробовали обращаться в полицию, нам доброжелательно намекали типа сами разбирайтесь. Поляки мне тогда показались очень добрыми людьми. мне было 13 когда я торговал разной фигнёй в Польше, не на базаре а просто на улице, где понравилось там торговали, полиция нас не трогала, но был рэкет, тоже украинский, пацаны лет по 16-18. Может просто нас разводили Я хз, пробовали обращаться в полицию, нам доброжелательно намекали типа сами разбирайтесь. Поляки мне тогда показались очень добрыми людьми. vitaliian

Повідомлень: 16131 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2959 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 05:53 У цьому році 🇮🇳 Індія зрівнялася з 🇨🇳Китаєм по населенню: 1,42 млрд



Але важливо подивитися на віковий зріз- Індія значно молодше, і тому буде далі зростати і по населенню і економічно📈



А Китай 📉 дуже постарішав, і буде старішають далі.

І буде у них феномен «4-2-1»: кожен 👶народжений китаєць відповідає за двох батьків і чотирьох 👨‍🦳🧑‍🦳бабусь і дідусів.

vitaliian

Повідомлень: 16131 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2083 раз. Подякували: 2959 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 06:40 vitaliian написав: Bolt написав: Тому мужику, возле которого мы стояли это не понравилось. Он начал, что киздеть по ихнему. Короче продали мы 3 оставшиеся вазы не сильно дороже чем мы их купили во Львове Тому мужику, возле которого мы стояли это не понравилось. Он начал, что киздеть по ихнему. Короче продали мы 3 оставшиеся вазы не сильно дороже чем мы их купили во Львове мне было 13 когда я торговал разной фигнёй в Польше, не на базаре а просто на улице, где понравилось там торговали, полиция нас не трогала, но был рэкет, тоже украинский, пацаны лет по 16-18. Может просто нас разводили Я хз, пробовали обращаться в полицию, нам доброжелательно намекали типа сами разбирайтесь. Поляки мне тогда показались очень добрыми людьми. мне было 13 когда я торговал разной фигнёй в Польше, не на базаре а просто на улице, где понравилось там торговали, полиция нас не трогала, но был рэкет, тоже украинский, пацаны лет по 16-18. Может просто нас разводили Я хз, пробовали обращаться в полицию, нам доброжелательно намекали типа сами разбирайтесь. Поляки мне тогда показались очень добрыми людьми.

Я лет двадцать назад в Польшу сиги и водку возил и продавал в Перемышле, рекета не было, но пару раз кинули. В полицию, по понятным причинам обратится не мог😏 Я лет двадцать назад в Польшу сиги и водку возил и продавал в Перемышле, рекета не было, но пару раз кинули. В полицию, по понятным причинам обратится не мог😏 Bolt Повідомлень: 1493 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 315316317318 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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