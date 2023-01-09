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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 317318319320 Додано: Пон 09 січ, 2023 09:06 Grand Touring написав: airmax78 написав: Про "осесть в Вене": https://immobilien.werdersix-wien.com/#apartments Однушечка за овер лям. Про "осесть в Вене":Однушечка за овер лям. В минимальных зарплатах в Киеве квартиры в 3 раза дороже, при том что доступ к кредитным ресурсам в Австрии в N раз выше. В минимальных зарплатах в Киеве квартиры в 3 раза дороже, при том что доступ к кредитным ресурсам в Австрии в N раз выше.

В Киеве минимум в 2.5 раза дешевле. Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты. В Киеве минимум в 2.5 раза дешевле. Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты. airmax78 Повідомлень: 41633 З нами з: 25.10.12 Подякував: 953 раз. Подякували: 5124 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 09:34 airmax78 написав: Про "осесть в Вене": https://immobilien.werdersix-wien.com/#apartments Однушечка за овер лям.

Сейчас придет Адегес и расскажет что для "нормальных беженцев" нормальные квартиры в центре па500 (К ойро). Про "осесть в Вене":Однушечка за овер лям.Сейчас придет Адегес и расскажет что для "нормальных беженцев" нормальные квартиры в центре па500 (К ойро).

Украинцы подняли цены, смотрю на ютубе видео про нашу "элиту" - все чего-то оседают у Видни. Голова НБУ, Голова КСУ, даже Вы. Украинцы подняли цены, смотрю на ютубе видео про нашу "элиту" - все чего-то оседают у Видни. Голова НБУ, Голова КСУ, даже Вы. BIGor

Повідомлень: 7187 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1091 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 09:37 airmax78 написав: Grand Touring написав: airmax78 написав: Про "осесть в Вене": https://immobilien.werdersix-wien.com/#apartments Однушечка за овер лям. Про "осесть в Вене":Однушечка за овер лям. В минимальных зарплатах в Киеве квартиры в 3 раза дороже, при том что доступ к кредитным ресурсам в Австрии в N раз выше. В минимальных зарплатах в Киеве квартиры в 3 раза дороже, при том что доступ к кредитным ресурсам в Австрии в N раз выше.

В Киеве минимум в 2.5 раза дешевле. Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты. В Киеве минимум в 2.5 раза дешевле. Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты.

Если все так печально в Вене, то чего не съезжаете? Европа - это только Вена?

немного о Вене от российского либерала.

Если все так печально в Вене, то чего не съезжаете? Европа - это только Вена?немного о Вене от российского либерала. BIGor

Повідомлень: 7187 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1091 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 січ, 2023 10:04 airmax78 написав: Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты. Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты.

Согласен. Однако ТТ в Киеве или ту квартиру в центре Вены никто не покупает с сбережений от минимальной, средней или чуть выше средней зарплаты. В устойчивой экономике покупает бизнес, которому показатель минимальной зп важен. Согласен. Однако ТТ в Киеве или ту квартиру в центре Вены никто не покупает с сбережений от минимальной, средней или чуть выше средней зарплаты. В устойчивой экономике покупает бизнес, которому показатель минимальной зп важен. Grand Touring Повідомлень: 1021 З нами з: 23.03.20 Подякував: 322 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 317318319320 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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