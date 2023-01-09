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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 317318319320
Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 09:06

  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:Про "осесть в Вене": https://immobilien.werdersix-wien.com/#apartments Однушечка за овер лям.
В минимальных зарплатах в Киеве квартиры в 3 раза дороже, при том что доступ к кредитным ресурсам в Австрии в N раз выше.

В Киеве минимум в 2.5 раза дешевле. Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 09:34

  airmax78 написав:Про "осесть в Вене": https://immobilien.werdersix-wien.com/#apartments Однушечка за овер лям.
Сейчас придет Адегес и расскажет что для "нормальных беженцев" нормальные квартиры в центре па500 (К ойро).

Украинцы подняли цены, смотрю на ютубе видео про нашу "элиту" - все чего-то оседают у Видни. Голова НБУ, Голова КСУ, даже Вы.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 09:37

  airmax78 написав:
  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:Про "осесть в Вене": https://immobilien.werdersix-wien.com/#apartments Однушечка за овер лям.
В минимальных зарплатах в Киеве квартиры в 3 раза дороже, при том что доступ к кредитным ресурсам в Австрии в N раз выше.

В Киеве минимум в 2.5 раза дешевле. Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты.

Если все так печально в Вене, то чего не съезжаете? Европа - это только Вена?
немного о Вене от российского либерала.
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Повідомлення Додано: Пон 09 січ, 2023 10:04

  airmax78 написав: Даже в мин зарплатах, которую в Киеве чтобы зарабатывать - надо очень сильно "постараться". А в Вене надо хорошо постараться чтобы зарабатывать сильно больше минзарплаты.

Согласен. Однако ТТ в Киеве или ту квартиру в центре Вены никто не покупает с сбережений от минимальной, средней или чуть выше средней зарплаты. В устойчивой экономике покупает бизнес, которому показатель минимальной зп важен.
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